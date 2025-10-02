Chồng liên tục nhận tin nhắn, cuộc gọi "đòi con", vợ quyết định xét nghiệm ADN, vạch trần âm mưu phía sau

Câu chuyện của gia đình anh Phương (*) được bà Nguyễn Thị Nga – Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền Hà Nội nhớ lại như một kỷ niệm đặc biệt.

Theo lời kể, giữa đêm vợ anh Phương sinh con, điện thoại anh rung lên. Ở đầu dây bên kia, một giọng đàn ông khô khốc vang lên: "Đứa con vợ anh vừa sinh… không phải con anh. Nó là con của tôi".

Lúc đầu nghe máy xong, anh Phương tưởng chỉ là kẻ nào đó trêu đùa ác ý. Anh gạt đi, không để tâm. Nhưng cú điện thoại ấy chẳng phải trò đùa. Chỉ ít ngày sau, chính người đàn ông lạ mặt kia xuất hiện ngay trước cửa nhà, ngang nhiên đòi… đứa trẻ mới lọt lòng.

Bị kẻ lạ làm náo loạn tổ ấm, anh Phương nổi giận đuổi hắn ra ngoài. Thế nhưng cơn ác mộng không dừng ở đó. Liên tiếp những ngày sau, điện thoại của anh ngập trong tin nhắn, cuộc gọi đòi con. "Mày phải trả con cho tao", "Con tao không thể ở trong nhà mày"… – những lời lẽ như "dao cứa" khiến anh Phương mất ăn mất ngủ.

Trong khi đó, vợ anh - người vừa sinh con chưa đầy tháng - cũng bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Chị vừa phải chăm con nhỏ, vừa gồng mình thanh minh: "Em thề chưa từng quen biết người này. Làm gì có chuyện đó!". Nhưng sự thật là, khi một lời nói lặp lại nhiều lần, sự nghi ngờ trong lòng người nghe cũng dần nhen nhóm. Anh Phương không nói ra, song ánh mắt anh thỉnh thoảng vẫn hoài nghi nhìn sang vợ.

Ảnh minh họa.

Xét nghiệm ADN để làm rõ sự thật

Đứng trước nguy cơ hạnh phúc gia đình bị phá vỡ bởi những lời vu cáo, người vợ quyết định chọn cách đối mặt: "Anh đưa hắn cùng con mình đi xét nghiệm ADN. Một khi sự thật sáng tỏ, em không còn gì phải sợ. Em tin chắc hắn không dám lấy mẫu máu đâu!".

Ngày làm thủ tục, anh Phương và con nhanh chóng lấy mẫu máu. Còn người đàn ông lạ thì chỉ đứng ngoài cửa, gọi điện liên hồi, không chịu bước vào.

Anh Phương nói với người đàn ông: "Anh muốn nhận con thì vào xét nghiệm. Nếu không, chúng tôi sẽ lôi anh ra công an vì tội tung tin thất thiệt, phá hoại gia đình người khác!". Nghe vậy, gã đàn ông mặt nặng như chì, miễn cưỡng bước vào, chìa tay để y tá lấy mẫu.

Khoảnh khắc ấy, nhìn vẻ của đối phương, anh Phương càng sôi máu. Ánh mắt anh vô thức quét sang vợ, pha lẫn giận dữ và tổn thương. Suốt những ngày chờ đợi kết quả, không khí trong nhà căng như dây đàn.

Và rồi, mấy ngày sau, kết quả ADN trả về. Tờ giấy chứng nhận in rõ ràng: đứa trẻ là con ruột của anh Phương. Anh bàng hoàng, thở phào như vừa thoát khỏi vực sâu, nỗi hoài nghi nặng nề trong tim cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Theo bà Nga, anh Phương và vợ hiện tại là vợ thứ hai. Trước đó, anh và vợ đầu chia tay không êm đẹp. Do đó, khi anh Phương có hạnh phúc mới, vợ cũ đã dựng màn kịch thuê người đòi con để phá vỡ hạnh phúc hiện tại của anh Phương. Mục đích duy nhất của vợ cũ là trả thù, muốn hủy hoại gia đình mới của chồng cũ, gieo rắc sự ngờ vực để biến hạnh phúc của anh thành địa ngục.

Âm mưu độc ác ấy đã thất bại nhờ quyết định xét nghiệm ADN của người vợ mới. Thế nhưng, với anh Phương, trải nghiệm này là một vết sẹo khó quên. Trong phút giây lẽ ra chỉ có niềm hạnh phúc được làm cha, anh lại phải đối diện với nỗi đau nghi kỵ, những tin nhắn hằn học, và màn kịch tàn nhẫn của người từng đầu ấp tay gối.

Bà Nga chia sẻ, câu chuyện của anh Phương không chỉ là lời cảnh tỉnh về những chiêu trò trả thù trong hôn nhân, mà còn nhắc nhở mỗi người: Hãy tỉnh táo, tìm đến sự thật bằng chứng cứ khoa học thay vì để sự nghi ngờ tàn phá tình yêu và gia đình.

(*): Tên nhân vật đã được thay đổi.