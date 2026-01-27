Virus Nipah bùng phát ở Ấn Độ, TP.HCM ra thông báo mới

Theo các báo cáo công bố đến cuối tháng 1, Ấn Độ ghi nhận 5 ca nhiễm virus Nipah, tập trung tại bang West Bengal. Nhà chức trách nước này đã tiến hành truy vết và cách ly gần 100 trường hợp tiếp xúc gần để khoanh vùng, kiểm soát ổ dịch.

Dù chưa ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài khu vực này, các cơ quan y tế vẫn duy trì mức cảnh giác cao. Virus Nipah có khả năng lây truyền từ người sang người và từng gây tỷ lệ tử vong cao trong các đợt bùng phát trước đây.

Một bệnh nhân được các bác sĩ xác định nhiễm virus Nipah đã được chuyển vào khoa hồi sức tích cực (ICU) của khu cách ly Nipah năm 2024. (Ảnh: Reuters).

Trước diễn biến trên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đang theo dõi sát tình hình dịch tễ thế giới, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống từ sớm. Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Nipah.

HCDC hiện duy trì giám sát y tế 24/24 đối với người nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn TP.HCM, bao gồm Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và hệ thống cảng hàng hải. Công tác kiểm soát nhằm phát hiện sớm các trường hợp sốt hoặc có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm để kịp thời cách ly, xử trí ngay tại cửa khẩu, đặc biệt với người đến từ hoặc đi qua vùng đang có dịch.

Ngành y tế cũng tiếp tục tổ chức giám sát các trường hợp trở về từ khu vực có nguy cơ, sẵn sàng các phương án ứng phó nếu xuất hiện ca nghi nhiễm trong cộng đồng.

Theo HCDC, virus Nipah (NiV) là tác nhân lây truyền từ động vật sang người, qua thực phẩm bị ô nhiễm hoặc tiếp xúc trực tiếp giữa người với người. Tại Ấn Độ, đây là đợt bùng phát Nipah thứ tư tại bang Kerala trong vòng 5 năm, lần gần nhất được ghi nhận vào năm 2021.

Trước đó, thế giới từng ghi nhận nhiều đợt dịch Nipah, trong đó Malaysia và Singapore là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề trong giai đoạn 1998-1999 với hơn 100 ca tử vong.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), dù các ổ dịch Nipah thường chỉ xảy ra trong phạm vi địa lý hẹp, tỷ lệ tử vong có thể dao động 40%-75% tùy chủng virus. Việc gia tăng lây truyền giữa người với người cũng làm gia tăng nguy cơ biến đổi của virus.

Hiện nay, bệnh do virus Nipah gây ra chưa có vaccine phòng ngừa và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Thời gian ủ bệnh thường từ 4 đến 14 ngày, với các triệu chứng ban đầu như sốt, nhức đầu, ho, đau họng và khó thở. Trường hợp nặng có thể tiến triển thành viêm não, rối loạn ý thức và hôn mê trong thời gian ngắn.

HCDC khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người vừa trở về từ vùng có dịch, nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, nhức đầu trong vòng 3-14 ngày kèm dấu hiệu hô hấp, cần nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn và theo dõi kịp thời.

Người dân cũng được khuyến nghị rửa tay thường xuyên, tránh tiếp xúc với dơi hoặc lợn nghi nhiễm bệnh, không sử dụng thực phẩm có nguy cơ bị ô nhiễm và hạn chế tiếp xúc với máu, dịch cơ thể của người nghi mắc bệnh.