VinFast lại phá kỷ lục ở Việt Nam

Đây là thành tích chưa từng thấy tại Việt Nam.

VinFast vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 5/2026 với doanh số rất cao, giúp hãng đạt thành tích chưa từng thấy tại Việt Nam.

Theo thông tin được chia sẻ, VinFast đã bàn giao tổng cộng 19.503 xe ô tô điện các loại đến tay khách hàng trong nước trong tháng 5. Thành tích này không chỉ nâng tổng khối lượng sản phẩm tiêu thụ tích lũy trong 5 tháng đầu năm lên 97.961 xe, mà còn củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu tuyệt đối của thương hiệu này tại thị trường nội địa trong suốt 20 tháng liên tiếp. Đây cũng có thể được xem là một kỷ lục mới mà hãng đã đạt được tại thị trường.

VinFast Limo Green tiếp tục là mẫu xe dẫn đầu doanh số của VinFast và cả thị trường Việt Nam.

Sự tăng trưởng vượt bậc trong giai đoạn vừa qua ghi nhận sự đóng góp đồng đều từ tất cả các phân khúc, trong đó Limo Green tiếp tục duy trì sức hút lớn nhất khi đóng góp 5.108 chiếc. Đáng chú ý, con số này không bao gồm 1.711 chiếc VF MPV 7 - mẫu xe cùng nền tảng.

Bên cạnh phân khúc xe đa dụng, dòng xe cỡ nhỏ VF 3 và VF 5 cũng tiếp tục khẳng định vị thế chủ lực về doanh số. Cụ thể, số lượng bàn giao trong tháng 5 lần lượt đạt 4.770 chiếc với VF 3 và 3.399 chiếc với VF 5 - bao gồm Herio Green. Tính tổng 5 tháng, VF 3 đạt tổng cộng 20.231 xe và VF 5 đạt 16.803 xe. Tổng doanh số tính riêng của 3 mẫu xe dẫn đầu đã chiếm tới 68% doanh số cả tháng của VinFast.

Thêm vào đó, xe thuộc các phân khúc khác của VinFast cũng đóng góp đáng kể vào tổng sản lượng chung, tiêu biểu là VF 6 với 1.674 xe trong tháng và 11.057 xe lũy kế, VF 7 với 750 xe trong tháng và 5.412 xe lũy kế; cùng với đó, EC Van cũng lọt vào top 10 xe có doanh số cao nhất cả nước khi đạt 1.092 chiếc trong tháng, nâng con số tổng lên 4.071 xe tính từ đầu năm.

Sự cộng hưởng doanh số từ các danh mục sản phẩm đa dạng đã giúp thương hiệu ô tô Việt Nam tiệm cận mốc 100.000 xe chỉ sau chặng đường 5 tháng đầu năm.

Cùng với Limo Green, VF 3 cũng là mẫu xe "trụ cột" doanh số của VinFast với gần 5.000 xe được bàn giao trong tháng 5.

Không dừng lại ở những kết quả thương mại hiện hữu, VinFast cũng đang tiến nhanh với dải sản phẩm ngày càng rộng hơn. Hãng không chỉ ra mắt thêm xe thuộc các phân khúc ngách hơn, mà thậm chí còn đa dạng hóa hệ thống động lực.

Một thông tin đáng nhắc tới là dường như hãng đang ở những bước cuối cùng phát triển dòng xe bán tải. Trong một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây, hai chiếc xe bán tải có kiểu dáng giống với VF Wild đã được đưa lên xe vận chuyển, dường như phục vụ quá trình vận hành thử nghiệm.

VinFast cũng dự định tung ra các mẫu xe REEV - Range Extended Electric Vehicles (là dòng xe thuần điện nhưng trang bị động cơ đốt trong chỉ để sạc pin) bên cạnh dòng xe thuần điện.

Cùng với đó, một trong những thông tin được phát đi gần đây là việc phân tách rõ ràng hơn của thương hiệu Green và Lạc Hồng. Trong khi Green thuần túy phát triển các mẫu xe phục vụ kinh doanh vận tải, Lạc Hồng sẽ là dòng xe cao cấp, sang trọng nhất; VinFast sẽ duy trì thương hiệu xe phổ thông dành cho mọi người.