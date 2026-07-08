VinFast báo tin vui đến khách hàng cả nước: Đồng loạt điều chỉnh giá bán ô tô điện từ tháng 7, có mẫu giảm tới 170 triệu đồng

Trên cơ sở áp dụng chương trình ưu đãi giảm 6% giá trị xe cùng các chính sách khuyến mãi hiện hành, VinFast đã công bố bảng giá bán lẻ mới cho toàn bộ dải ô tô điện. Sau khi điều chỉnh, mẫu xe có giá thấp nhất của hãng còn 188 triệu đồng.

Kể từ đầu tháng 7, các đại lý VinFast trên toàn quốc bắt đầu cập nhật bảng giá mới dành cho khách hàng mua ô tô điện.

Thực chất, đây là mức giá đã được tính sau khi khấu trừ các chương trình ưu đãi mà hãng đang triển khai, trong đó đáng chú ý nhất là chính sách giảm tương đương 6% giá trị xe.

Cách niêm yết này giúp khách hàng dễ dàng theo dõi mức giá thực tế phải thanh toán thay vì phải tự tính toán các khoản ưu đãi như trước.

Bảng giá các dòng xe VinFast từ ngày 5/7:

So với bảng giá được áp dụng trước ngày 5/7, hầu hết các dòng ô tô điện VinFast đều được điều chỉnh giảm với mức từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng tùy từng mẫu xe và phiên bản. Chẳng hạn, VF 3 có giá thấp hơn trước 17 triệu đồng, VF 5 giảm 33 triệu đồng.

Trong khi đó, mẫu SUV cỡ lớn VF 9 ghi nhận mức giảm mạnh nhất, từ 151 đến 170 triệu đồng tùy phiên bản. Việc điều chỉnh giá lần này giúp toàn bộ danh mục sản phẩm của VinFast có mức giá bán mới rõ ràng và thống nhất hơn.

Sở dĩ có việc điều chỉnh giá này là do hệ thống ưu đãi trước đây được xây dựng với nhiều chương trình áp dụng đồng thời. Vì vậy, khách hàng thường phải tổng hợp nhiều chính sách khác nhau mới có thể xác định đầy đủ quyền lợi và mức giá cuối cùng của chiếc xe.

Để đơn giản hóa quá trình tư vấn và giao dịch, VinFast đã chuyển sang công bố mức giá đã bao gồm các ưu đãi hiện hành. Riêng chính sách ưu đãi dành cho khách hàng thuộc lực lượng công an và quân đội vẫn tiếp tục được giữ nguyên như trước.

VinFast VF9 được giảm tới 170 triệu đồng.

Theo cách áp dụng mới, giá bán lẻ của các mẫu ô tô điện VinFast gần như là mức giá cuối cùng mà khách hàng phải trả. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, người mua sẽ không tiếp tục được hưởng các chương trình khuyến mãi đang áp dụng vì những khoản ưu đãi này đã được quy đổi trực tiếp vào giá xe.

Tuy nhiên, VinFast vẫn duy trì chính sách miễn phí sạc đến hết ngày 10/2/2029. Bên cạnh đó, các voucher hỗ trợ dành cho khách hàng đang sử dụng xe xăng VinFast có nhu cầu nâng cấp lên xe điện mới cũng vẫn được áp dụng như trước.

Việc điều chỉnh giá bán lẻ cũng kéo theo thay đổi về chi phí lăn bánh của từng mẫu xe. Tuy nhiên, do ô tô điện VinFast vẫn đang được hưởng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ nên tổng chi phí lăn bánh từ tháng 7 gần như không có nhiều khác biệt so với thời điểm trước khi hãng công bố bảng giá mới.

Ở mặt bằng giá mới, các mẫu ô tô điện VinFast tiếp tục thể hiện sức cạnh tranh trong từng phân khúc. Ví dụ, VF 6 thuộc phân khúc CUV cỡ B hiện có giá từ 646-699 triệu đồng, nằm ở nhóm giá trung bình của phân khúc nhưng chi phí lăn bánh lại thuộc nhóm thấp nhất nhờ được miễn lệ phí trước bạ. Trong khi đó, nhiều mẫu xe chạy xăng có giá bán thấp hơn nhưng tổng chi phí lăn bánh vẫn cao hơn vì phải chịu lệ phí trước bạ từ 10-12% tùy từng địa phương.

Tương tự, VF 8 thế hệ mới hiện được niêm yết dưới 900 triệu đồng, thuộc nhóm có giá bán thấp nhất trong phân khúc SUV cỡ D. Còn VF 2, mẫu xe song sinh của Minio Green, tiếp tục là mẫu ô tô có giá bán thấp nhất tại Việt Nam với mức giá khởi điểm từ 188 triệu đồng.