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Yamaha Exciter 150 ra mắt diện mạo mới, giá từ 57 triệu đồng, thêm cổng sạc USB-C và ốp chắn gió thể thao

Văn Chế
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Yamaha Exciter 150 vừa trình làng phiên bản mới với diện mạo nổi bật hơn nhờ bộ tem bắt mắt, bổ sung chắn gió thể thao và cổng sạc USB-C tiện dụng. Mẫu xe vẫn dùng động cơ 150cc, có giá quy đổi từ khoảng 57 triệu đồng.

Yamaha Exciter 150 có bản phối màu mới, thêm cổng sạc USB-C tiện dụng.

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