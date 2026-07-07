Yamaha Exciter 150 ra mắt diện mạo mới, giá từ 57 triệu đồng, thêm cổng sạc USB-C và ốp chắn gió thể thao

Yamaha Exciter 150 vừa trình làng phiên bản mới với diện mạo nổi bật hơn nhờ bộ tem bắt mắt, bổ sung chắn gió thể thao và cổng sạc USB-C tiện dụng. Mẫu xe vẫn dùng động cơ 150cc, có giá quy đổi từ khoảng 57 triệu đồng.

Yamaha Exciter 150 có bản phối màu mới, thêm cổng sạc USB-C tiện dụng.

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