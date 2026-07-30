Việt Trinh: "Tôi lớn tuổi rồi, sợ lây bệnh xã hội"

"Nói thật, tôi sợ bị lây bệnh xã hội nên đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này. Tôi nghĩ nếu ông trời thương và không cho tôi còn duyên với người khác giới nữa thì như vậy cũng tốt cho tôi", diễn viên Việt Trinh nói.

Mới đây, diễn viên Việt Trinh gây chú ý khi đăng tải đoạn clip chia sẻ thẳng thắn về quan điểm sống sau nhiều năm độc thân. Nữ diễn viên cho biết thời gian qua cô thường xuyên nhận được những bình luận trêu đùa từ khán giả, thậm chí có người ngỏ ý muốn trở thành bạn đời. Bên cạnh đó, không ít phụ nữ cũng nghiêm túc hỏi cô làm thế nào để cân bằng nhu cầu sinh lý khi đã sống một mình suốt 5-6 năm.

Trước những thắc mắc này, Việt Trinh quyết định lên tiếng một lần để trả lời tất cả. Theo nữ diễn viên, mỗi người có thể trạng và nhu cầu khác nhau nên không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. "Bản thân tôi thì có cũng được mà không có cũng được. Từ nhỏ tới lớn luôn, tôi không phải là người quá nặng về chuyện này", cô chia sẻ.

Việt Trinh cho biết điều quan trọng nhất khiến cô thay đổi suy nghĩ là quãng thời gian từng trải qua trầm cảm. Chính vì thế cô sợ những mối quan hệ không an toàn sẽ bị lây bệnh.

Việt Trinh bộc bạch: "Tôi sợ bệnh. Bây giờ tôi cũng lớn tuổi rồi... Nói thật, tôi sợ bị lây bệnh xã hội nên đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này. Tôi nghĩ nếu ông trời thương và không cho tôi còn duyên với người khác giới nữa thì như vậy cũng tốt cho tôi".

Hình ảnh diễn viên Việt Trinh trong clip.

Những chia sẻ chân thành của Việt Trinh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Phần lớn bày tỏ sự đồng cảm và cho rằng cô đang có một cuộc sống bình yên, tự tại sau nhiều biến cố.

Một tài khoản bình luận: "Nếu gặp một người mình thực sự rung động và yêu thương thì mọi chuyện sẽ không còn phải bàn nữa. Vấn đề là chị đang có một cuộc sống rất ổn, lòng đã bình lặng và bình an rồi".

Một khán giả khác chia sẻ: "Em cũng cùng suy nghĩ với chị. Thần tượng Người đẹp Tây Đô thời tuổi thơ của em". Trong khi đó, nhiều người cho rằng ở tuổi hiện tại, lựa chọn sống tự do, bình yên và tự chủ của Việt Trinh là điều đáng trân trọng.

Diễn viên Việt Trinh, sinh năm 1972, là biểu tượng nhan sắc và điện ảnh Việt Nam thập niên 1990. Cô bắt đầu sự nghiệp từ đầu những năm 1980 với các vai tì nữ, quần chúng trước khi tỏa sáng rực rỡ qua các bộ phim ăn khách như Ngọc trong đá, Lệnh truy nã. Bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp của cô là vai Bạch Cúc trong phim Người đẹp Tây Đô (1996), vai diễn kinh điển giúp cô đóng đinh với danh xưng này. Sau thời gian ở ẩn vì biến cố, cô trở lại làm đạo diễn cho chuỗi phim Trở về trước khi chính thức giải nghệ năm 2022 để tận hưởng cuộc sống bình yên.