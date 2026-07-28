Hoa hậu Việt U45 ở Tây Tạng: "Hành trình vẫn còn ở phía trước"

"Mỗi ngày ở Tây Tạng lại mở ra thêm một khung cảnh và một cảm xúc mới. Hành trình vẫn còn ở phía trước…", hoa hậu Việt U45 chia sẻ.

Sau khi chia sẻ những cảm xúc đầu tiên khi đặt chân đến Lhasa, Tây Tạng, Hoa hậu Jennifer Phạm tiếp tục cập nhật hành trình khám phá vùng đất linh thiêng với những trải nghiệm mới ở độ cao hơn 5.000m.

Trên trang cá nhân, Jennifer Phạm cho biết điểm dừng chân tiếp theo của cô là hồ Namtso (Namtso Lake) - một trong ba hồ thiêng linh thiêng nhất Tây Tạng, nằm ở độ cao khoảng 4.718m so với mực nước biển.

Người đẹp chia sẻ: "Tiếp nối hành trình tại Lhasa, hôm nay mình đã đặt chân đến Hồ Namtso (Namtso Lake), một trong ba hồ thiêng linh thiêng nhất Tây Tạng, nằm ở độ cao khoảng 4.718m so với mực nước biển.

Tên 'Namtso' trong tiếng Tạng có nghĩa là 'Hồ Thiên' (Heavenly Lake). Với làn nước xanh ngắt phản chiếu bầu trời cùng những dải mây trắng lững lờ trôi ngang dãy Nyenchen Tanglha hùng vĩ, như đang ôm lấy sườn núi, nơi đây mang đến cảm giác như đang đứng giữa ranh giới của đất và trời".

Không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ của hồ thiêng, Jennifer Phạm còn lần đầu trải nghiệm độ cao hơn 5.000m khi đi qua đèo Laken La (Lagen La Pass), cao khoảng 5.190m.

Cô bày tỏ: "Nhìn xuống những cung đường uốn lượn giữa núi non trùng điệp, mình bỗng thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ và càng thêm cảm nhận được sự kỳ diệu của tạo hóa".

Hình ảnh nàng hậu ở Tây Tạng.

Khép lại dòng chia sẻ, Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 cho biết mỗi ngày ở Tây Tạng đều mang đến cho cô những cung bậc cảm xúc khác nhau. "Mỗi ngày ở Tây Tạng lại mở ra thêm một khung cảnh và một cảm xúc mới. Hành trình vẫn còn ở phía trước…" , Jennifer Phạm viết.

Trước đó, Jennifer Phạm cho biết sau gần hai tháng đồng hành cùng gia đình tại Mỹ và châu Âu, cô đã lên đường đến Tây Tạng - chuyến đi mà cô ấp ủ từ rất lâu. Điểm dừng chân đầu tiên của người đẹp là Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng, nơi cô có dịp tham quan Cung điện Potala - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận và là biểu tượng linh thiêng của vùng đất này.