Nữ diễn viên U55 đình đám một thời: "Cuộc đời mình đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi"

"Giờ chỉ mong được an yên sống cuộc sống thong dong, ăn ngày 3 bữa nhẹ nhàng là đủ", nữ diễn viên U55 đình đám một thời chia sẻ.

Sau thời gian rời xa làng giải trí, diễn viên Việt Trinh thường xuyên chia sẻ những suy ngẫm về cuộc sống trên trang cá nhân. Mới đây, nữ diễn viên gây chú ý khi bộc bạch mong muốn có một cuộc sống bình yên sau nhiều biến cố.

Ngày 24/7, Việt Trinh viết trên trang cá nhân: "Cuộc đời mình đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi! Giờ chỉ mong được an yên sống cuộc sống thong dong, ăn ngày 3 bữa nhẹ nhàng là đủ".

Chia sẻ ngắn gọn nhưng nhận được nhiều sự đồng cảm từ người hâm mộ. Không ít khán giả để lại lời động viên, chúc nữ diễn viên luôn giữ được sự bình an sau những thăng trầm đã trải qua.

Cách đây vài tiếng, Việt Trinh tiếp tục chia sẻ về quãng thời gian chiến đấu với bệnh trầm cảm. Cô cho biết để có được nguồn năng lượng tích cực và nụ cười như hiện tại là cả một hành trình dài nỗ lực vượt qua giai đoạn tăm tối.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Để có được năng lượng đẹp và nụ cười này chỉ có bác sĩ và người đã từng bị trầm cảm mới hiểu được tôi đã vượt qua thời gian u tối của bệnh trầm cảm kinh khủng như thế nào?".

Theo Việt Trinh, cô duy trì việc tập thể dục, ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, gần gũi với thiên nhiên và uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó, cô luôn cố gắng tránh những điều tiêu cực, học cách yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Nữ diễn viên cho biết hiện vẫn sử dụng liều thuốc duy trì vì cảm thấy bản thân chưa hoàn toàn ổn định. Cô cũng nhắn nhủ những người đang mắc trầm cảm hãy giữ niềm tin và thêm động lực để vượt qua căn bệnh này.

Ở một chia sẻ khác, Việt Trinh tiếp tục bày tỏ quan điểm về cuộc sống độc thân. Cô viết: "Sống độc thân khổ hay hạnh phúc là do cách mình nhìn và cảm nhận. Cá nhân Trinh nghĩ vậy". Được biết Việt Trinh làm mẹ đơn thân nhiều năm.

Diễn viên Việt Trinh, sinh năm 1972, là biểu tượng nhan sắc và điện ảnh Việt Nam thập niên 1990. Cô bắt đầu sự nghiệp từ đầu những năm 1980 với các vai tì nữ, quần chúng trước khi tỏa sáng rực rỡ qua các bộ phim ăn khách như Ngọc trong đá, Lệnh truy nã. Bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp của cô là vai Bạch Cúc trong phim Người đẹp Tây Đô (1996), vai diễn kinh điển giúp cô đóng đinh với danh xưng này. Sau thời gian ở ẩn vì biến cố, cô trở lại làm đạo diễn cho chuỗi phim Trở về trước khi chính thức giải nghệ năm 2022 để tận hưởng cuộc sống bình yên.