Cuộc sống giàu có, sở hữu 3 biệt thự triệu USD ở Mỹ của Trần Thị Thúy Nga quê Khánh Hòa, SN 1976

Trần Thị Thúy Nga quê Khánh Hòa, SN 1976 khiến nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ khi sở hữu tới 3 biệt thự hoành tráng ở Mỹ.

Rời showbiz Việt khi sự nghiệp rực rỡ

Nghệ sĩ hài Thúy Nga tên thật là Trần Thị Thúy Nga, sinh ngày 5/8/1976 tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cô sinh ra trong một gia đình có học thức khi bố là kỹ sư xây dựng và mẹ là bác sĩ. Dù gia đình không có truyền thống nghệ thuật và ban đầu ra sức ngăn cản, cô vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng.

Sau này, cô thi đỗ vào khoa Diễn viên Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Tại đây, cô trở thành học trò ưu tú của danh hài Minh Nhí và học cùng khóa với nhiều ngôi sao đình đám sau này như Việt Hương, Cao Minh Đạt.

Con đường danh vọng thực sự mở ra vào năm 2003 khi cô bùng nổ danh tiếng trên khắp cả nước nhờ chương trình Gala Cười . Sự kết hợp ăn ý cùng nghệ sĩ Quốc Thuận cùng những vai diễn kinh điển như "bà già Yamaha" hay cô gái bán khoai nướng đanh đá, duyên dáng đã đưa Thúy Nga trở thành một trong những danh hài đắt show bậc nhất thị trường miền Nam thời bấy giờ.

Thúy Nga làm mẹ đơn thân nhiều năm.

Hôn nhân không trọn vẹn

Khi sự nghiệp tại quê nhà đang ở đỉnh cao rực rỡ, Thúy Nga bất ngờ có những bước ngoặt lớn làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Vào năm 2010, cô tổ chức một đám cưới vô cùng hoành tráng và thu hút sự chú ý lớn của giới truyền thông tại Việt Nam với sự góp mặt của đông đảo anh chị em nghệ sĩ. Ngay sau đó, vào năm 2011, nữ danh hài chính thức đưa ra quyết định rời xa showbiz Việt để sang Mỹ định cư cùng chồng.

Cũng trong năm 2011, cô hạ sinh con gái đầu lòng là bé Nguyệt Cát tại xứ sở cờ hoa. Tại thị trường hải ngoại, cô bắt đầu hành trình xây dựng lại chỗ đứng bằng cách hoạt động nghệ thuật bền bỉ và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc, đắt show tại khắp các trung tâm ca nhạc cũng như các sân khấu lớn nhỏ dành cho kiều bào Việt Nam.

Trái ngược với ánh hào quang trên sân khấu, cuộc sống đời tư của Thúy Nga lại gặp không ít sóng gió trắc trở. Năm 2015, cô chính thức lên tiếng xác nhận chuyện hôn nhân đã đổ vỡ. Vượt qua những biến cố lớn và tổn thương sâu sắc về mặt tình cảm, nhưng vẫn mạnh mẽ bươn chải và trụ vững ở nơi đất khách quê người.

Thúy Nga dồn hết tâm sức để một mình nuôi dạy con gái Nguyệt Cát tại Mỹ, đồng thời đón mẹ ruột sang phụng dưỡng chu đáo. Bên cạnh việc đi diễn, cô còn chuyển hướng mạnh mẽ sang làm nhà sáng tạo nội dung. Kênh YouTube cá nhân của cô thu hút hàng triệu lượt xem nhờ các video chân thực về cuộc sống thường ngày cũng như hành trình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Biệt thự hơn 100 cửa sổ của Thúy Nga.

Biệt thự trên đồi.

Sở hữu 3 biệt thự hàng triệu đô

Nhờ vào sự chăm chỉ cống hiến cho nghệ thuật trong nhiều năm kết hợp với sự mát tay trong việc đầu tư bất động sản, Thúy Nga đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ. Hiện tại, cô đang là chủ sở hữu của 3 căn biệt thự bề thế tại Mỹ.

Cơ ngơi đầu tiên được cô sở hữu và sớm khoe với khán giả chính là căn biệt thự cổ điển mang kiến trúc bề thế, nổi tiếng với tên gọi biệt thự "112 ô cửa sổ" trị giá hơn 1,2 triệu USD. Ngôi nhà gây ấn tượng bởi không gian sân vườn rộng lớn, thơ mộng như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.

Sau này, Thúy Nga tậu thêm căn biệt thự thứ hai tọa lạc tại nơi tập trung đông đúc cộng đồng người Việt sinh sống, với mức giá gần 1,2 triệu USD. Ngôi nhà này được thiết kế theo phong cách hiện đại với khoảng sân vườn rộng rãi phủ kín hoa lá do chính tay cô chăm sóc. Đây cũng là nơi Thúy Nga thường livestream, đón tiếp bạn bè.

Tiếp đà đầu tư, Thúy Nga tậu thêm căn biệt thự thứ ba nằm trên một ngọn đồi thơ mộng ở California có mức giá cả triệu đô, sở hữu bể bơi cực rộng. Ngoài 3 căn biệt thự ở Mỹ, Thúy Nga còn sở hữu một căn nhà khang trang 3 tầng tại trung tâm quận 10, TPHCM.