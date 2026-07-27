HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Việt Nam sắp có tổ hợp giáo dục 543 tỷ đồng: Rộng 84.000m², định hướng trở thành trung tâm đào tạo công nghệ quy mô lớn phía Nam

Kim Linh
|

Tổ hợp giáo dục này được kỳ vọng sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ.

Việt Nam sắp có tổ hợp giáo dục 543 tỷ đồng: Rộng 84.000m², định hướng trở thành trung tâm đào tạo công nghệ quy mô lớn phía Nam - Ảnh 1.

Phối cảnh Tổ hợp Giáo dục FPT Bình Dương

Đầu tháng 7 vừa qua, Tổ hợp Giáo dục FPT Bình Dương đã chính thức cất nóc tại phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM (trước là phường Thái Hòa, TP. Tân Uyên, Bình Dương cũ), đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng của dự án giáo dục có quy mô lớn tại khu vực Đông Nam Bộ.

Dự án được khởi công từ tháng 6/2025 với tổng mức đầu tư 543 tỷ đồng, xây dựng trên khu đất rộng hơn 84.000 m², tổng diện tích sàn khoảng 130.000 m².

Theo quy hoạch, tổ hợp bao gồm Trường Đại học FPT cùng hệ thống giáo dục phổ thông, cao đẳng và nhiều hạng mục đồng bộ như ký túc xá, nhà đa năng, khu thể thao, khu dịch vụ và hệ thống hạ tầng hiện đại. Sau khi hoàn thành, công trình dự kiến đáp ứng quy mô đào tạo khoảng 4.000 học sinh, sinh viên mỗi năm.

Việt Nam sắp có tổ hợp giáo dục 543 tỷ đồng: Rộng 84.000m², định hướng trở thành trung tâm đào tạo công nghệ quy mô lớn phía Nam - Ảnh 2.

Tổ hợp Giáo dục FPT Bình Dương

Đây cũng sẽ trở thành trung tâm đào tạo của Trường Đại học FPT tại khu vực TP.HCM, đồng thời là hạt nhân trong hệ sinh thái giáo dục của FPT ở phía Nam, kết nối các bậc học từ phổ thông đến đại học trong cùng một không gian.

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT cho biết tổ hợp Giáo dục FPT Bình Dương là công trình mang ý nghĩa đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học FPT. Theo TS. Lê Trường Tùng, tổ hợp không chỉ giúp mở rộng quy mô đào tạo tại khu vực phía Nam mà còn được định hướng trở thành một trung tâm giáo dục hiện đại, nơi giáo dục, công nghệ và doanh nghiệp được kết nối chặt chẽ.

Một trong những điểm nhấn của dự án là định hướng phát triển campus xanh. Với mật độ xây dựng khoảng 40%, phần lớn diện tích còn lại được dành cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan mở, kế thừa đặc trưng của vùng đất Thái Hòa - nơi từng nổi tiếng với nghề trồng hoa.

Việt Nam sắp có tổ hợp giáo dục 543 tỷ đồng: Rộng 84.000m², định hướng trở thành trung tâm đào tạo công nghệ quy mô lớn phía Nam - Ảnh 3.

Về kiến trúc, công trình lấy cảm hứng từ cấu trúc nguyên tử - biểu tượng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thiết kế ưu tiên không gian mở nhằm tăng cường kết nối giữa các khu học tập, nghiên cứu và sinh hoạt, đồng thời hài hòa với thiên nhiên.

Theo kế hoạch, những học sinh, sinh viên đầu tiên sẽ bắt đầu học tập tại tổ hợp từ năm 2027.  Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng năng lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới

Đồng thời, công trình đánh dấu bước phát triển mới của FPT trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái giáo dục. Hiện hệ thống giáo dục FPT đã hiện diện tại hơn 19 tỉnh, thành phố, đào tạo từ Tiểu học đến sau Đại học với hơn 150.000 người học quy đổi. Đây là một trong những hệ thống giáo dục có quy mô và độ phủ rộng nhất Việt Nam hiện nay.

Việt Nam sắp có tổ hợp giáo dục 543 tỷ đồng: Rộng 84.000m², định hướng trở thành trung tâm đào tạo công nghệ quy mô lớn phía Nam - Ảnh 4.

Phối cảnh Tổ hợp Giáo dục FPT Hải Phòng

TIN LIÊN QUAN

Bên cạnh Tổ hợp Giáo dục FPT Bình Dương, FPT cũng đang triển khai Tổ hợp Giáo dục FPT Hải Phòng trên diện tích khoảng 10 ha, quy mô hơn 5.800 học sinh, sinh viên.

Điểm nhấn của dự án là tòa nhà Alpha cao 13 tầng, tích hợp trung tâm hội nghị 800 chỗ, 2 khối giảng đường cao từ 4 đến 7 tầng với tổng diện tích gần 28.000 m², khu ký túc xá 5 tầng và nhà đa năng dịch vụ có tổng diện tích hơn 18.000 m², hệ thống sân thể thao rộng trên 10.000 m²...

FPT Hải Phòng đào tạo từ phổ thông đến sau đại học, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như AI, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, bán dẫn... cùng các lĩnh vực nghề nghiệp mà địa phương có lợi thế phát triển. Dự án dự kiến đưa giai đoạn 1 vào hoạt động từ năm 2027.

TIN LIÊN QUAN
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Việt Nam

tổ hợp

Tổ hợp Giáo dục FPT Bình Dương

fpt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại