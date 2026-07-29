Việt Nam sắp có siêu đô thị du lịch ven biển 18 tỷ USD, rộng tới 5.000 ha tại địa phương sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương

Tỉnh Quảng Ninh vừa thống nhất cho phép liên danh HDMon nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất Dự án Đô thị du lịch ven biển Việt Nam thế hệ mới tại Vân Đồn.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh, ngày 28/7, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo ý tưởng đầu tư Dự án Đô thị du lịch ven biển Việt Nam thế hệ mới tại khu vực Bắc Cái Bầu, Khu kinh tế Vân Đồn.

Dự án được Liên danh nhà đầu tư gồm CTCP Tập đoàn HDMon, Quỹ Vanté Capital Fund 1, CIIC Group PTE. Ltd và China Construction Corporation Ltd đề xuất nghiên cứu đầu tư. Theo đề xuất, dự án có quy mô khoảng 5.000 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 18 tỷ USD.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình đô thị du lịch ven biển thế hệ mới, kết hợp giữa du lịch, thương mại, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, công nghệ sinh học và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Quy hoạch dự kiến gồm 5 phân khu chức năng, gồm trung tâm đô thị - du lịch hàng hải; khu đô thị nghỉ dưỡng; khu dịch vụ du lịch cảng biển; khu đô thị y học và công nghệ trong khu vực thương mại tự do; cùng khu bảo tồn rừng và văn hóa.

Theo đánh giá, đây là một trong những ý tưởng đầu tư có quy mô lớn nhất từng được đề xuất tại Khu kinh tế Vân Đồn. Không chỉ hướng tới phát triển một khu đô thị - du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, dự án còn kỳ vọng hình thành cực tăng trưởng mới dựa trên hệ sinh thái kinh tế biển, dịch vụ, công nghệ cao, y học và đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển Bắc Cái Bầu theo Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì hướng dẫn liên danh nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Tỉnh cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, quỹ đất, hạ tầng kết nối và các điều kiện cần thiết để dự án có thể triển khai nhanh chóng sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Trước đó, HDMon đã ghi dấu ấn tại Quảng Ninh với dự án đầu tiên là Khu đô thị Mon Bay Hạ Long. Dự án có quy mô gần 18 ha, sở hữu gần 1 km mặt tiền đường bao biển Trần Quốc Nghiễn - tuyến đường được mệnh danh là "phố nhà giàu" của Hạ Long. Dự án nằm đối diện Vịnh Hạ Long, đồng thời liền kề Quảng trường 30/10, Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh cùng khách sạn 5 sao Sheraton.

Bước tiến tiếp theo của doanh nghiệp tại Quảng Ninh là Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn. Tháng 6/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn CTCP Đầu tư Địa ốc Hải Đăng - thành viên của HDMon Holdings làm nhà đầu tư thực hiện dự án.

Monbay Vân Đồn có quy mô gần 300 ha, tổng vốn đầu tư gần 25.000 tỷ đồn, được quy hoạch phát triển thành tổ hợp đa chức năng gồm khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf, khu vui chơi giải trí, biệt thự, nhà liền kề, chung cư và nhà ở xã hội.

Theo quy hoạch, dự án sẽ cung cấp 236 căn biệt thự, 257 căn liền kề, hơn 2.600 căn hộ cùng 606 căn nhà ở xã hội, đáp ứng quy mô dân số khoảng 9.800 người và phục vụ khoảng 3.000 lượt khách lưu trú mỗi ngày. Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2030.