Việt Nam sắp có “kỳ quan giải trí” 2,5 tỷ USD: Rộng đến 122ha, nằm trong siêu đô thị lấn biển của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Nằm trong đại đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ (TP.HCM), VietWonders Cần Giờ với quy mô 122 ha được định hướng trở thành một trong những điểm đến giải trí nổi bật mới của khu vực.

Toàn cảnh Khu Lễ hội Việt Nam tại VinWonders Cần Giờ.

Theo thông tin từ Vingroup, VinWonders Cần Giờ có tổng vốn đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD, phát triển theo mô hình tổ hợp giải trí đa trải nghiệm tương tự Disneyland hay Universal Studios, kết hợp vui chơi, nghỉ dưỡng, lễ hội và khám phá thiên nhiên trong cùng một không gian.

Dự án được quy hoạch thành 3 phân khu chính gồm công viên chủ đề và giải trí nước, khu nghỉ dưỡng - khách sạn cao cấp cùng hệ thống nhà hàng, thương mại và dịch vụ giải trí về đêm. Trong đó, công viên chủ đề và khu giải trí nước với khoảng 200 trò chơi là những hạng mục thu hút nhiều sự chú ý.

Tại đây, du khách có thể trải nghiệm tàu lượn siêu tốc Motor Racing, tháp rơi kết hợp trình chiếu phim, rạp phim Vortex 360 độ cùng các trò chơi ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR).

Trò chơi cảm giác mạnh tại VinWonders Cần Giờ.

Ngoài các trò chơi cảm giác mạnh, công viên còn được chia thành nhiều không gian chủ đề kết hợp yếu tố văn hóa, lễ hội và tương tác, hướng đến nhiều nhóm khách khác nhau, từ gia đình, trẻ em đến giới trẻ yêu thích công nghệ. Theo thông tin công bố, công viên có khả năng phục vụ khoảng 35.000 lượt khách mỗi ngày.

Một trong những hạng mục nổi bật nhất tại VinWonders Cần Giờ là tổ hợp băng tuyết rộng khoảng 5ha. Ý tưởng đưa các trải nghiệm mùa đông, băng tuyết và thể thao trên tuyết đến những quốc gia có khí hậu nhiệt đới không còn xa lạ trên thế giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc phát triển một tổ hợp băng tuyết quy mô lớn gắn với hệ sinh thái vui chơi giải trí và du lịch nghỉ dưỡng vẫn là mô hình khá mới.

Tâm điểm của phân khu này là núi tuyết nhân tạo cao tới 68m, ứng dụng công nghệ tạo tuyết hiện đại nhằm tái hiện không gian mùa đông giữa vùng khí hậu nhiệt đới.

Không gian bên trong được phát triển theo chủ đề mùa đông và lễ hội Giáng sinh với làng tuyết phong cách châu Âu, nhà ông già Noel, bưu điện Giáng sinh, các trò chơi lễ hội và khu chợ mùa đông ngoài trời. Du khách còn có thể khám phá khu mô phỏng cực quang, hầm tuyết Bắc Cực cùng nhiều hoạt động tương tác lấy cảm hứng từ các quốc gia vùng ôn đới.

Thiên đường tuyết của VinWonders Cần Giờ. Ảnh phối cảnh

Bên cạnh đó là hệ thống sân băng tiêu chuẩn quốc tế, khu trượt tuyết nhiều cấp độ, đường trượt dài khoảng 200m, khu leo núi tuyết trong nhà và các chương trình hướng dẫn làm quen với bộ môn trượt tuyết dành cho người mới.

Một điểm nhấn khác của VinWonders Cần Giờ là công viên nước Hybrid được Vingroup giới thiệu là mô hình đầu tiên tại Đông Nam Á kết hợp giữa công viên nước truyền thống và công nghệ giải trí tương tác.

Theo quy hoạch, công viên sẽ sở hữu hồ tạo sóng quy mô lớn, sông lười dài hàng trăm mét, hệ thống cầu trượt đa dạng cùng nhiều không gian vui chơi dành cho trẻ em và gia đình.

Bên cạnh đó, khu Safari mở tại Vinhomes Green Paradise sẽ trở thành vườn thú sinh thái quy mô lớn thứ hai Việt Nam sau Safari Phú Quốc, quy tụ 2.500 cá thể động vật thuộc 180 loài khác nhau từ 5 châu lục. Khu Safari cũng thiết kế nhiều hoạt động tham quan kết hợp giáo dục và khám phá thiên nhiên.

Trong bối cảnh Cần Giờ đang được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới về du lịch và kinh tế biển của TP.HCM, sự xuất hiện của các sản phẩm giải trí quy mô lớn được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm trải nghiệm mới cho du khách, đồng thời góp phần làm phong phú hơn hệ sinh thái du lịch của khu vực phía Nam trong những năm tới.

(Tổng hợp)