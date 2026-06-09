Việt Nam và Campuchia sẽ nghiên cứu xây dựng một mô hình xuyên biên giới

Việc này được kỳ vọng sẽ giúp tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa giữa Việt Nam và Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: VGP

Thứ này là đặc khu, khu kinh tế xuyên biên giới.

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (AFF-3) tại Hà Nội từ 8 - 9/6/2026.

Sáng 8/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm tại trụ sở Chính phủ.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác an ninh, quốc phòng chặt chẽ, tái khẳng định thực hiện nhất quán nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, đe dọa an ninh, lợi ích của nước kia. Ngoài ra, hai bên nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế; đẩy mạnh kết nối văn hóa, giáo dục và du lịch.

Đồng thời, hai bên cũng thống nhất nhiều nội dung về kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối biên giới, cửa khẩu, nhất trí thúc đẩy kết nối cao tốc TP HCM/Mộc Bài - Bavet/Phnom Penh, nghiên cứu mở rộng các đường bay kết nối Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào – Campuchia.

Đáng chú ý, hai bên sẽ nghiên cứu xây dựng đặc khu kinh tế, khu kinh tế xuyên biên giới, nhất trí tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hoá giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: VGP

Ngoài ra, Thủ tướng Hun Manet cũng hoàn toàn nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng về tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu, chẳng hạn như chế biến hàng nông sản, nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch, nguyên vật liệu xây dựng, logistics.

Đồng thời, Thủ tướng Campuchia đề nghị hai nước mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường tuyên truyền, giáo dục tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ láng giềng gắn bó, tốt đẹp giữa hai nước...

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, ASEAN và Liên Hợp Quốc; duy trì trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm.

Cùng với đó, Việt Nam và Campuchia phối hợp với các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tự cường, thúc đẩy giải quyết hoà bình các vấn đề khác biệt, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trên cơ sở bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Sau khi kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao văn kiện Kế hoạch Hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026 - 2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia.

Điểm sáng trong kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia

Sau hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao văn kiện Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026 - 2030 giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia. Ảnh: VGP

Hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch hiện đang là điểm sáng, tăng trưởng ổn định. Trong năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD, tăng hơn 11,7% so với năm 2024. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt gần 5 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về du lịch, trong năm 2025, Việt Nam có 1,22 triệu lượt du khách tới Campuchia (đứng đầu danh sách các nước có khách du lịch tới nước này) và đón gần 700.000 lượt du khách Campuchia. Trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón gần 400.000 lượt khách Campuchia, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia, đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN.

Tính đến nay, Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia, với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,94 tỷ USD, đứng thứ hai trong 85 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam và trong top 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia.

Hai nước hiện đang tích cực phối hợp thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD.