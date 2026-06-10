Việt Nam sắp có biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới, nằm trong siêu dự án 10 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô, biển hồ này còn được tích hợp công nghệ xử lý và lọc nước hiện đại, cho phép kiểm soát độ trong, độ mặn và màu nước theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế.

Ngày 19/4/2025, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise tại khu vực cửa biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (cũ), TP.HCM.

Vinhomes Green Paradise là một trong những dự án lấn biển có quy mô lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD và diện tích 2.870 ha. Dự án được phát triển theo mô hình đô thị cấp tiến nhất thế giới hiện nay - ESG.

Dự án được quy hoạch đa dạng loại hình sản phẩm gồm nhà ở, khách sạn, khu văn phòng, sân golf, thể thao, vui chơi giải trí cùng hệ thống tiện ích cảnh quan và không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội...

Phối cảnh tổng thể dự án.

Theo định hướng phát triển, Vinhomes Green Paradise được xây dựng dựa trên các tiêu chí Xanh – Thông minh – Sinh thái, đồng thời hướng tới hình thành một khu đô thị quy mô lớn với nhiều công trình điểm nhấn.

Trong đó, nổi bật là biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon rộng 443 ha. Khi hoàn thành, công trình này sẽ trở thành biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới , đồng thời được kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch, nghỉ dưỡng và thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon rộng 443 ha.

Đáng chú ý, biển hồ này sẽ ứng dụng hệ thống lọc nước hiện đại với công suất tới 100.000 m³/giờ, kiểm soát độ trong, độ mặn và màu nước theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế.

Vào mùa khô, nước biển được dẫn trực tiếp từ đại dương vào hồ; trong khi mùa mưa hệ thống lọc vận hành liên tục nhằm duy trì chất lượng nước và cân bằng hệ sinh thái. Nhờ đó, cư dân và du khách có thể tận hưởng làn nước biển xanh mát quanh năm tại các bãi biển riêng của từng biệt thự cũng như hệ thống bãi tắm công cộng.

Ngoài biển hồ nhân tạo, dự án còn được quy hoạch nhiều hạng mục quy mô lớn như Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) với kiến trúc độc đáo; Cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour có khả năng đón các siêu du thuyền; chuỗi khách sạn cao cấp; hai sân golf tiêu chuẩn quốc tế; tổ hợp du lịch, giải trí quy mô lớn…

Dự án đang được đẩy mạnh triển khai.

Bên cạnh các hạng mục du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng, Vinhomes Green Paradise cũng được định hướng phát triển thành một trung tâm kinh tế, tài chính của khu vực. Dự án dự kiến hình thành hệ sinh thái đa chức năng với hơn 2 triệu m² sàn văn phòng, thương mại dịch vụ và khách sạn, cùng hệ thống tiện ích đồng bộ, góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế tại khu vực.

Với quy mô 2.870 ha và dân số dự kiến khoảng 230.000 người, khi đi vào vận hành, Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến quan trọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và du lịch quốc tế...