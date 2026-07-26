HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Việt Nam nhập nông sản cao cấp nào từ Mỹ?

Cảnh Kỳ
|

Mỹ là nhà cung cấp nông sản lớn thứ hai cho Việt Nam trong năm 2025, chỉ sau Trung Quốc. Trong đó, các sản phẩm cao cấp như tôm hùm, cá hồi, cua tuyết, cá tuyết được Việt Nam ưa chuộng, nhờ tầng lớp trung lưu Việt Nam ngày càng mở rộng.

Cơ quan Nông nghiệp đối ngoại thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa báo cáo về xuất khẩu nông sản Mỹ tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, Mỹ là nhà cung cấp nông sản lớn thứ 2 cho Việt Nam trong năm 2025, với kim ngạch 4,7 tỷ USD, chiếm 13,4% thị phần, sau Trung Quốc (13,5%).

- Ảnh 1.

Mỹ là nhà cung cấp nông sản lớn thứ hai cho Việt Nam năm 2025. Ảnh: VASEP.

Trong các nhóm hàng nông nghiệp , thủy sản Mỹ có tiềm năng tại thị trường Việt Nam. Nhờ tầng lớp trung lưu Việt Nam ngày càng mở rộng, nhu cầu về thủy sản an toàn, chất lượng cao đang tăng mạnh.

Các sản phẩm cao cấp của Mỹ như tôm hùm, cá hồi, cua tuyết, cá tuyết được Việt Nam ưa chuộng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam thường xuyên cần nhập nguồn nguyên liệu như cá minh thái và cá hồi cho sản xuất.

TIN LIÊN QUAN

Năm 2025, xuất khẩu thủy sản Mỹ sang Việt Nam đạt 114 triệu USD, tăng 77% so với năm trước đó. Tuy nhiên, thủy sản Mỹ mới chiếm 3% thị phần tại Việt Nam, trong khi Ấn Độ 18%, Indonesia 14%, Trung Quốc 12%, Nhật Bản 10%...

USDA cũng nhận định, thương mại thủy sản Việt - Mỹ có tính bổ trợ ngày càng rõ nét. Việt Nam là một trong những nhà cung cấp thủy sản lớn cho thị trường Mỹ, cũng nhập khẩu ngày càng nhiều thủy sản Mỹ để phục vụ chế biến xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.

Ngoài thủy sản, trái cây tươi, sữa, thịt gia cầm, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm lâm nghiệp... của Mỹ cũng có tiềm năng lớn tại Việt Nam.

- Ảnh 4.

Việt Nam là một trong những nhà cung cấp thủy sản lớn cho thị trường Mỹ.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), sự gia tăng của sản phẩm thủy sản Mỹ cho thấy, thị trường trong nước đang dần hình thành phân khúc tiêu dùng cao cấp, chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm, thương hiệu, minh bạch nguồn gốc.

Đây vừa là cơ hội cho các doanh nghiệp nhập khẩu và chế biến, vừa tạo sức ép cạnh tranh đối với thủy sản Việt Nam ngay tại thị trường nội địa. Các doanh nghiệp trong nước cần chú trọng hơn đến sản phẩm đông lạnh chất lượng cao, bao bì, tiện lợi, truy xuất nguồn gốc và truyền thông về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Việt Nam

nhập khẩu nông sản

Mỹ

nông sản cao cấp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại