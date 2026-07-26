Tin vui: Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng "tặng quà" cho nhiều người Việt Nam

Đây là chương trình có ý nghĩa lớn, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến nhiều thế hệ người Việt Nam.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingrooup. Ảnh: VIC

Chương trình đặc biệt này là “Đất Nước Thiên Hùng Ca”, được ví như “kỳ quan sân khấu” của Việt Nam.

Mới đây, theo thông tin từ Vingroup, nhằm tri ân người có công với đất nước, động viên người cao tuổi và lan tỏa lòng tự hào dân tộc tới học sinh, sinh viên, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã và đang triển khai tặng 50% giá vé chương trình nghệ thuật “Đất Nước Thiên Hùng Ca” cho các khán giả trên từ ngày 10/07//2026 đến ngày 31/08/2026.

Đây là hoạt động đặc biệt ý nghĩa nhằm tôn vinh các ngày trọng đại của dân tộc như Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Cách mạng Tháng 8 (19/8). Chương trình cũng là món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực mà Tập đoàn Vingroup dành tặng cho những người có công với nhân dân, tri ân thế hệ đi trước và nuôi dưỡng mạch nguồn yêu tổ quốc tới các chủ nhân tương lai của đất nước.

Nhiều người Việt Nam được giảm 50% giá vé show “Đất Nước Thiên Hùng Ca”

Khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện tại "Đất Nước Thiên Hùng Ca" khiến nhiều người xem xúc động. Ảnh: VIC

Theo Vingroup, chương trình ưu đãi đã được triển khai từ ngày 10/07/2026 đến hết ngày 31/08/2026, áp dụng cho tất cả các suất diễn từ 19h30 - 20h45, vào thứ Năm đến Chủ nhật hằng tuần. Chương trình diễn ra tại Nhà hát Vinpearl Theatre Ocean City (Ocean City, Hưng Yên).

Cụ thể, các cựu chiến binh, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) và học sinh, sinh viên có thể mua vé trực tuyến trên website vinwonders.com hoặc trực tiếp tại quầy vé của nhà hát. Lưu ý, cố lượng vé ưu đãi có giới hạn cho từng suất diễn.

Bên cạnh việc muốn gửi lời tri ân tới những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và 81 năm Cách mạng Tháng Tám, bà Ngô Thị Hương, CEO Vinpearl, cho biết: “Thông qua chương trình, chúng tôi cũng mong muốn tạo điều kiện cho những người trẻ được tiếp cận lịch sử cha ông theo một cách mới mẻ và gần gũi để khi bước ra khỏi nhà hát, các bạn không chỉ biết ơn, mà còn thấm nhuần niềm tự hào về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam”.

Tập đoàn Vingroup giảm 50% giá vé "Đất Nước Thiên Hùng Ca" cho các cựu chiến binh, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) và học sinh, sinh viên. Ảnh: VIC

Đất Nước Thiên Hùng Ca” là chương trình nghệ thuật bắt đầu ra mắt trong tháng 7/2026 và nhanh chóng trở thành “hiện tượng sân khấu” ở phía bắc. Theo đó, chỉ sau 5 ngày mở bán vé chính thức, chương trình đặc biệt này đã thu hút hơn 10.000 lượt đặt chỗ, và toàn bộ các suất diễn trong tháng 7 hầu hết đều đã hết vé.

“Đất Nước Thiên Hùng Ca” là chương trình lấy cảm hứng từ lịch sử hào hùng của dân tộc do Tập đoàn Vingroup đầu tư. Với mô hình sân khấu nhập vai mới mẻ, hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật và công nghệ trình diễn đỉnh cao, “Đất Nước Thiên Hùng Ca” được giới chuyên môn đánh giá là “kỳ quan sân khấu” mới của Việt Nam.