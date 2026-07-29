Việt Nam mới có 1 mỹ nhân để mặt mộc được ví đẹp như Chương Tử Di, cam zoom cận cũng không dìm nổi

Nhan sắc tự nhiên của cô gái này đang nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Không phải mỹ nhân nào cũng đủ tự tin xuất hiện trước truyền thông với gương mặt mộc hoàn toàn, lại còn qua ống kính cam thường vốn nổi tiếng “khó tính”. Thế nhưng mới đây, Di Di - một gương mặt trẻ đã bất ngờ gây sốt mạng xã hội khi đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô để mặt mộc tại buổi casting dự án điện ảnh Chiến Bào của đạo diễn Victor Vũ hút gần 2 triệu lượt xem.

Không son phấn cầu kỳ, cô vẫn ghi điểm nhờ đường nét thanh tú, làn da sáng và thần thái hiền dịu rất tự nhiên. Đáng chú ý, bên cạnh những lời khen cho vẻ đẹp trong trẻo, nhiều cư dân mạng còn cho rằng Di Di sở hữu nét hao hao hai minh tinh Hoa ngữ là Chương Tử Di và Đồng Dao.

Khoảnh khắc để mặt mộc hút gần 2 triệu người xem của Di Di.

Di Di gây thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng và rất đời thường chuẩn phụ nữ Việt thời xưa. Dù không có sự bổ trợ của lớp nền cầu kỳ hay son môi nổi bật, gương mặt người đẹp sinh năm 2003 vẫn trông vô cùng tươi tắn nhờ làn da căng bóng khỏe khoắn, đều màu và gần như không lộ khuyết điểm. Ánh sáng cam thường càng làm nổi bật bề mặt da mịn màng, tạo cảm giác trong trẻo đúng với độ tuổi.

Đường nét thanh tú cùng đôi mắt hiền và nụ cười nhẹ giúp tổng thể gương mặt thêm phần dịu dàng, gần gũi. Mái tóc búi thấp gọn gàng, để lộ hoàn toàn gương mặt mộc cũng cho thấy sự tự tin của nữ diễn viên trẻ trước ống kính. Nhiều người nhận xét chính vẻ đẹp tự nhiên ấy mới là điểm khiến Di Di nổi bật giữa dàn thí sinh, mang cảm giác thanh sạch và rất dễ tạo thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Làn da căng bóng khỏe khoắn của cô nàng qua ống kính cam thường.

Vẻ đẹp mộc mạc, duyên dáng của Di Di gây ấn tượng với cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến cho rằng cô mang vẻ đẹp hao hao với cả Chương Tử Di và Đồng Dao.

Di Di tên thật là Phan Thị Thúy Vy, từng được biết đến là một hot TikToker, người mẫu ảnh và KOL Gen Z nổi tiếng với hơn 1,2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Trước khi gây chú ý với buổi casting phim Chiến Bào của đạo diễn Victor Vũ, Di Di từng ghi danh tham dự vòng tuyển chọn người mẫu thương hiệu The Face Vietnam 2026 tại TP.HCM.

Điểm khiến cô nổi bật giữa nhiều gương mặt trẻ chính là visual thanh thuần đậm chất Á ĐÔng với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét mềm mại và đôi mắt hiền rất dễ tạo thiện cảm. Đặc biệt, hot girl sinh năm 2003 còn nổi tiếng với làn da trắng sáng, căng bóng chuẩn “glass skin” Hàn Quốc, bề mặt da mịn màng và khỏe khoắn ngay cả khi để mặt mộc. Nhờ vẻ đẹp tự nhiên ấy, cô thường được nhận xét mang khí chất dịu dàng, nữ tính và có tiềm năng phát triển ở cả lĩnh vực thời trang lẫn điện ảnh. Ngoài đời, cô nàng thường ưu ái những style makeup tông cam đào để tăng thêm vẻ ngọt ngào, trong trẻo gây thương nhớ.

Nhan sắc "ngọt lịm" cùng làn da trắng mịn ngoài đời của hot girl sinh năm 2003.

Không chỉ gây chú ý bởi vẻ đẹp thuần khiết, phong cách thời trang của Di Di cũng thường xuyên hút hàng nghìn lượt thích trên mạng xã hội. Cô nàng ưu ái những bộ cánh mang tinh thần nữ tính, trẻ trung nhưng vẫn bắt kịp xu hướng. Bảng màu mà nàng hot girl lựa chọn chủ yếu là các gam dịu nhẹ như trắng, hồng phấn, be hay xanh pastel, giúp tôn lên làn da trắng sáng và tạo cảm giác thanh thoát.

Nhờ vóc dáng mảnh mai, cô nàng dễ dàng chinh phục những thiết kế ôm nhẹ cơ thể, vừa khoe được đường nét thanh mảnh vừa giữ được vẻ tinh tế. Tổng thể phong cách của Di Di mang đến cảm giác ngọt ngào, hiện đại và rất đúng tinh thần Gen Z, vì thế mỗi lần đăng ảnh đời thường hay outfit đều nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người theo dõi.

Phong cách điệu đà, nữ tính của Di Di.

Ảnh: TikTok, Instagram.