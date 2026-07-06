Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Campuchia và Thái Lan

Thái Lan, Campuchia và các nước Đông Nam Á liên tục báo tin vui cho Việt Nam.

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Xuất khẩu phân bón của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, với khu vực Đông Nam Á giữ vai trò là thị trường tiêu thụ lớn nhất. Bên cạnh đó, nhu cầu gia tăng tại Hàn Quốc và một số thị trường châu Á cũng góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu, dù vẫn xuất hiện sự phân hóa giữa các quốc gia.

Theo số liệu của Cục Hải quan, riêng trong tháng 5/2026, các nước ASEAN nhập khẩu gần 97.000 tấn phân bón của Việt Nam, trị giá hơn 48 triệu USD. Dù giảm so với tháng trước do yếu tố mùa vụ, ASEAN vẫn là khu vực xuất khẩu lớn nhất, chiếm khoảng 28% tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu phân bón sang ASEAN đạt khoảng 556.000 tấn, tương ứng 263 triệu USD, tăng hơn 21% về sản lượng và gần 50% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ trọng của khu vực này cũng tăng lên hơn 34%, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của thị trường Đông Nam Á đối với ngành phân bón Việt Nam.

Trong khối ASEAN, Campuchia tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất. Trong 5 tháng đầu năm, nước này nhập khoảng 273.000 tấn phân bón từ Việt Nam, trị giá gần 119 triệu USD. Dù khối lượng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu vẫn tăng hơn 18%, phản ánh giá bán bình quân được cải thiện.

Riêng trong tháng 5, xuất khẩu sang Campuchia đạt hơn 70.000 tấn, tăng mạnh so với tháng trước cả về sản lượng lẫn giá trị.

Bên cạnh Campuchia, nhiều thị trường ASEAN ghi nhận mức tăng trưởng cao. Xuất khẩu sang Philippines gần như tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Myanmar và Thái Lan với mức tăng lần lượt là 187% và 273% về lượng. Diễn biến này phản ánh nhu cầu phân bón phục hồi cùng với hoạt động sản xuất nông nghiệp tại khu vực và xu hướng tăng dự trữ trước những biến động của thị trường thế giới.

Ngoài ASEAN, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu sang nước này đạt gần 118.000 tấn, trị giá hơn 81 triệu USD, tăng hơn 13% về lượng và trên 90% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong tháng 5, xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch tại hai thị trường này vẫn thấp hơn năm trước, cho thấy mức tăng trong tháng chủ yếu mang tính thời điểm và chưa đủ bù đắp sự sụt giảm ở các tháng đầu năm.

Ở chiều ngược lại, một số thị trường ngoài khu vực tiếp tục thu hẹp nhập khẩu. Xuất khẩu sang Mozambique giảm hơn 70% cả về lượng và giá trị, trong khi thị trường Angola cũng ghi nhận mức giảm nhẹ nhưng quy mô không lớn.

Theo đánh giá, nhu cầu phân bón tại nhiều quốc gia châu Á đang phục hồi nhờ hoạt động sản xuất nông nghiệp sôi động hơn và xu hướng tích trữ nguồn cung. Trong bối cảnh đó, lợi thế về vị trí địa lý cùng năng lực sản xuất ổn định đang giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị phần tại các thị trường lân cận.

Dự báo trong những tháng cuối năm, ASEAN vẫn sẽ là động lực tăng trưởng chính của xuất khẩu phân bón Việt Nam. Tuy nhiên, triển vọng của ngành vẫn phụ thuộc vào diễn biến giá phân bón thế giới, chi phí nguyên liệu đầu vào cũng như nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn.

Khánh Vy