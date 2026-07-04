Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng GDP hàng đầu thế giới

Đây là chia sẻ của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng về kết quả GDP nửa đầu năm của nước ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng tới dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, sáng 4/7. Ảnh: TTXVN

Ngày 4/7, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt nhiều điểm sáng, tạo nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của cả năm.

Theo số liệu từ Cục Thống kê công bố ngày 3/7, GDP quý II của Việt Nam ước tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP nước ta tăng 8,18%, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm ngoái (7,63%).

Theo Phó Thủ tướng, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt mức cao nhất trong nhiều nhiệm kỳ trở lại đây, đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng GDP cao hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như thu ngân sách nhà nước, tăng trưởng khu vực nông nghiệp, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó có những chỉ tiêu đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Nhiều trong số 34 địa phương đã ghi nhận mức tăng trưởng GRDP hai con số.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh: VGP

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra. Thực tế là nhiều địa phương còn cách xa mục tiêu tăng trưởng GRDP và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Thủ tướng dẫn chứng cho thấy, nếu tỷ lệ giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm đạt khoảng 50% thay vì gần 35% như hiện nay thì riêng lĩnh vực này có thể đóng góp thêm khoảng 0,4 điểm phần trăm cho tăng trưởng kinh tế. Do đó, nếu các ngành, lĩnh vực đều nỗ lực hơn, thì hoàn toàn có thể tiệm cận gần hơn mục tiêu tăng trưởng.

Đồng thời, Phó Thủ tướng chỉ ra rằng, trong cùng điều kiện phát triển nhưng vẫn có những địa phương đạt kết quả rất cao. Điều này cho thấy công tác tổ chức thực hiện tại một số nơi còn hạn chế và cần sớm được khắc phục theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Về định hướng thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung khai thác tối đa các dư địa tăng trưởng của nền kinh tế trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Những quyết sách lớn về hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được ban hành thời gian qua chính là dư địa lớn cho tăng trưởng, giúp doanh nghiệp và người dân tiết kiệm chi phí, thời gian, qua đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Đâu là giải pháp để đạt tăng trưởng cao?

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh: VGP

Về giải pháp, theo phó Thủ tướng, để có tăng trưởng cao thì nguồn lực tài chính phải được đáp ứng đầy đủ và kịp thời với chi phí hợp lý. Trong đó, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ cần được phối hợp chặt chẽ, nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, không để nền kinh tế và doanh nghiệp thiếu vốn.

Ngoài ra, trong bối cảnh thị trường vốn đang tiếp tục phát triển, Phó Thủ tướng cho rằng tín dụng ngân hàng trước mắt vẫn phải giữ vai trò chủ đạo trong thúc đẩy tăng trưởng, cũng như thị trường vốn cần phát triển mạnh hơn để đến năm 2030 cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành phản ứng chính sách nhanh hơn, quyết liệt hơn nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, người dân và các địa phương.

Theo Phó Thủ tướng thông tin, sau hội nghị này, Chính phủ sẽ triển khai ba nhóm công việc trọng tâm, bao gồm: Tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp trong và ngoài nước để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn; làm việc với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại nhằm bảo đảm nguồn vốn cho nền kinh tế; đồng thời Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng sẽ làm việc với 34 tỉnh, thành phố để thúc đẩy tăng trưởng.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026. Ảnh: VGP

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 vào trưa 4/7, Văn phòng Chính phủ thông tin, trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của nước ta tiếp tục duy trì đà tăng tích cực. Tiêu biểu là công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, dịch vụ, du lịch và xuất khẩu đều có chuyển biến tốt.

Đáng chú ý, có 9 địa phương (chiếm xấp xỉ 18,6% GDP cả nước) tǎng trưởng 2 con số là Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tây Ninh.

Thu NSNN 6 tháng đạt khoảng 62% dự toán, tương ứng tăng 17,2% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn giảm thuế 89 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 27,1%, đạt hơn 550 tỷ USD. FDI tiếp tục là điểm sáng. Đồng thời, doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động tăng cao hơn số rút khỏi thị trường, phản ánh niềm tin doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của đất nước.