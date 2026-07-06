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Việt Nam đang xây dựng tuyến đường xuyên rừng nguyên sinh dài 13km, kết nối cầu Mã Đà với Vành đai 4 TP.HCM, lần đầu tiên áp dụng một công nghệ đặc biệt

Ngọc Lan
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Tuyến đường này được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Việt Nam đang xây dựng tuyến đường xuyên rừng nguyên sinh dài 13km, kết nối cầu Mã Đà với Vành đai 4 TP.HCM, lần đầu tiên áp dụng một công nghệ đặc biệt - Ảnh 1.

Tuyến đường 13km đi hoàn toàn trong khu vực rừng nguyên sinh thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.

Dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào thuộc tuyến kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 – TP. Hồ Chí Minh được được khởi công ngày 30/6. Đây là dự án thành phần đầu tiên thuộc tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.HCM, do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - Tập đoàn thành viên thuộc THACO là nhà đầu tư.

Dự án có chiều dài khoảng 13 km, được thiết kế theo phương án tuyến đường trên cao với kết cấu cầu cạn có 8 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 18 tháng.

Với đặc điểm đi hoàn toàn trong khu vực rừng nguyên sinh thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, tuyến đường được thiết kế đi trên cao đối với toàn bộ đoạn tuyến.

Theo đại diện nhà đầu tư, với đặc điểm đi qua Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, thuộc vùng lõi Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai được UNESCO công nhận năm 2011 và đã được công nhận là Vườn Di sản ASEAN năm 2025, dự án đề xuất giải pháp thiết kế dạng cầu cạn khung liên nhịp không gối, mỗi liên gồm 6 nhịp dài 240m, với cao độ cao hơn địa hình tự nhiên từ 9-12m, theo báo Đồng Nai.

Việt Nam đang xây dựng tuyến đường xuyên rừng nguyên sinh dài 13km, kết nối cầu Mã Đà với Vành đai 4 TP.HCM, lần đầu tiên áp dụng một công nghệ đặc biệt - Ảnh 2.

Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ thiết kế và thi công đúc hẫng cân bằng từng đốt dầm.

“Giải pháp này nhằm tạo hành lang sinh thái thông thoáng bên dưới công trình, bảo đảm sự di chuyển an toàn của các loài động vật hoang dã; đồng thời tăng cường mảng xanh và duy trì khả năng phục hồi, phát triển của thảm thực vật tự nhiên phía dưới” - ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh cho biết.

Dự án Thành phần 1, đầu tư xây dựng tuyến đường từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào là dự án đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ thiết kế và thi công đúc hẫng cân bằng từng đốt dầm giúp giảm thiểu mức tiêu thụ vật liệu, giảm phát thải carbon, đạt tiêu chuẩn công trình xanh, hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái của khu bảo tồn.

Theo đó, chỉ các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ được thi công tại hiện trường. Toàn bộ thân trụ và các đốt dầm được sản xuất theo dây chuyền công nghiệp tại nhà máy, nhằm bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ và thẩm mỹ công trình với chi phí hợp lý.

“Nhà máy sản xuất cấu kiện được bố trí ngoài phạm vi dự án, cách Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai khoảng 5km, thuận lợi cho công tác vận chuyển, lao lắp tại công trường, đồng thời góp phần rút ngắn tiến độ thi công”. ông Nguyễn Hoàng Tuệ cho biết thêm.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối trực tiếp với đường Vành đai 4 TP.HCM, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp và trung tâm logistics trọng điểm, góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực kết nối của khu vực Đông Nam Bộ.

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