Việt Nam đã có "nhà dưỡng lão" nhận chăm sóc miễn phí hơn 200 người cao tuổi đến cuối đời: Khuôn viên viện rộng 1200m2, bao quanh nhiều hoa và cây xanh

Gần 30 năm qua, nơi đây vẫn luôn là mái ấm tình thương của hơn 200 cụ bà không người thân, không nơi nương tựa tại TP.HCM.

Đó chính là dưỡng lão tình thương Vinh Sơn!

Nhà Dưỡng Lão Tình Thương Vinh Sơn thuộc Tu Viện Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, nằm ở địa chỉ: 469 Nơ Trang Long, Phường 13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Năm 1994, sau những lần thăm viếng những cụ già tại gia đình, các nữ tu thuộc Cộng Đoàn Tu Nữ Từ Bác Ái Vinh Sơn - Bình Lợi tìm thấy một số cụ đang sống trong hoàn cảnh rất khó khăn: không nơi nương tựa, phải sống nhờ hàng xóm, phải tự bươn chải kiếm sống qua ngày, có cụ nằm liệt một chỗ không người chăm sóc.

Nhà Dưỡng Lão Tình Thương Vinh Sơn thuộc Tu Viện Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn. (Ảnh: FB)

Nhìn thấy những mảnh đời không may mắn, các nữ tu đã đưa 5 cụ yếu, neo đơn, đang sống lay lắt trên các mương, rạch về nuôi dưỡng trong căn nhà gần bờ sông, nằm trong khu đất của Tu Hội: 469 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Ngày 15/08/1997, nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn được chính thức hình thành, với 3 gian phòng đơn sơ: 1 phòng là nơi thờ phụng, 1 phòng dùng làm nhà ngủ và 1 phòng dành cho các cụ không có khả năng đi lại. Sau này, các phòng được chỉnh trang và có thêm nhà bếp, nhà ăn và nhà vệ sinh.

Khuôn viên của viện rộng 1200m2, nằm ngay sát bờ sông Sài Gòn, được bao quanh bởi nhiều cây cối, mang đến không gian và môi trường sống trong lành, yên tĩnh. Các gian phòng được sắp xếp theo cấp độ sức khoẻ của các cụ. Viện cũng xây dựng khu sinh hoạt chung, dành cho các đội nhóm tình nguyện đến tổ chức sinh hoạt với các cụ.

Xung quanh dưỡng lão Vinh Sơn có rất nhiều cây xanh bao bọc. (Ảnh: FB)

Trong gần 30 năm qua, dưỡng lão Vinh Sơn là nơi chăm sóc cho hơn 200 cụ bà (không tiền, không nhà cửa, không có người thân nương tựa) từ lúc vừa vào viện dưỡng lão cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Lịch sinh hoạt hàng ngày của các cụ thế nào?

Mỗi ngày, các cụ có 3 bữa ăn chính và 2 bữa ăn giữa giờ cho các cụ bị liệt. Thức ăn được thay đổi hợp khẩu vị, đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho người cao tuổi, và đáp ứng nhu cầu riêng của từng người. Đối với các cụ bị liệt, thức ăn được xay nhuyễn. Các cụ đang còn khỏe, sẽ phụ giúp các cụ bị liệt.

Lịch sinh hoạt hàng ngày:

5h00 - 5h30: Thức dậy, vệ sinh cá nhân

5h30 - 6h30: Đọc kinh, thánh lễ

6h30 - 7h15: Ăn sáng, rửa chén và tắm cho các cụ

7h15 - 8h00: Các cụ còn khỏe nhặt rau, rửa rau và chuẩn bị bữa cơm trưa.

8h00: Nhân viên đưa các cụ bị liệt lên xe lăn ra ngoài tắm nắng và bấm huyệt.

8h00 - 10h15: Các cụ bị liệt ăn trưa

10h15 - 10h30: Các cụ bên lành ăn trưa

10h30 - 11h30: Các cụ đọc kinh

11h30 - 14h00: Các cụ nghỉ trưa

14h00 - 14h30: Vệ sinh tổng quát các cụ bị liệt lần 2 và ăn giữa giờ

14h30 - 15h00: Các cụ bên lành đọc kinh tại nhà nguyện

15h00 - 16h15: Tham gia giờ giáo lý ( thứ 5 )

16h15 - 17h30: Các cụ ăn chiều

17h30: Đọc kinh tối, tự do và đi ngủ

Viện cũng xây dựng tủ sách, trang bị tivi để các cụ giải trí, theo dõi tin tức và các hoạt động văn hóa khác.Trong năm, cũng thường có các tổ chức tới thăm viếng, sinh hoạt văn nghệ để động viên tinh thần cho các cụ.

Đây là nơi sinh sống cuối đời của hơn 200 cụ bà không người thân, không nơi nương tựa tại TP.HCM. (Ảnh: FB)

Khi dân số đang già đi, ai sẽ chăm sóc người cao tuổi?

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Cùng với tuổi thọ tăng lên, nhu cầu chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi cũng ngày càng rõ rệt.

Không phải ai cũng có con cháu ở bên cạnh. Không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện và thời gian để chăm sóc một người già bệnh nặng, mất khả năng vận động hoặc cần hỗ trợ 24/24 giờ.

Đặc biệt, với những người không có lương hưu, không có tài sản, không có người thân, câu hỏi "ai sẽ chăm sóc họ khi già yếu?" trở thành một bài toán không chỉ của riêng một gia đình.

Gần 3 thập kỷ qua, Nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn vẫn lặng lẽ trả lời một phần cho câu hỏi ấy.

Ở tuổi xế chiều, ai cũng cần một nơi để trở về. Và với những cụ già neo đơn tại Nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn, nơi ấy không chỉ là một mái nhà, mà còn là nơi họ được chăm sóc, được lắng nghe và được sống những năm tháng cuối đời trong vòng tay của những người không cùng huyết thống nhưng vẫn dành cho nhau tình thương như một gia đình.

(Nguồn: Tổng hợp)