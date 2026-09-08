Việt Nam đã có "nhà dưỡng lão" dành cho người cao tuổi bại liệt: Diện tích 13.782m2 với tổng kinh phí 84,7 tỷ đồng, khuôn viên trung tâm phủ kín cây xanh, vô cùng yên tĩnh

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 84,7 tỷ đồng. Hiện tại, trung tâm đang nuôi dưỡng gần 300 người, hầu hết là người già bị bại liệt và trẻ bị bại não.

Đó chính là Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc (TP.HCM)!

Trung tâm nằm trong một ngõ nhỏ, đường trải cát thuộc đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Theo Sài gòn giải phóng, trung tâm được xây dựng trên diện tích 13.782 m², được thiết kế, bố trí riêng biệt các khu nuôi dưỡng, trạm y tế, khu nhà bếp, nhà ăn và khu hành chính. Khuôn viên trung tâm được trồng cây xanh tạo cảnh quan thông thoáng, môi trường xanh - sạch - đẹp, yên tĩnh, phù hợp cho việc nuôi dưỡng người khuyết tật nặng.

Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc (TP.HCM). (Ảnh: FB)

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 84,7 tỷ đồng. Hiện tại, trung tâm đang nuôi dưỡng gần 300 người, hầu hết là người già bị bại liệt và trẻ bị bại não.

Giám đốc Sở LĐ-TB và XH TPHCM Trần Trung Dũng cho biết, đây là trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt có quy mô lớn nhất thành phố, được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là khâu xử lý nước thải. Với điều kiện cơ sở như vậy, việc phục vụ bệnh nhân sẽ tốt hơn.

Không chỉ chăm sóc người cao tuổi bại liệt mà cả trẻ bị bại liệt, bại não

Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập từ năm 1976. Tiền thân là Nhà nuôi người già số 3, sau đó đổi tên thành Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc. Đến ngày 30 tháng 12 năm 2008, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định tổ chức lại thành Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc.

Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập từ năm 1976. (Ảnh: FB)

Trung tâm có chức năng tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc đối tượng là người bại liệt không có khả năng tự phục vụ (bại liệt, bại não) trên địa bàn thành phố chuyển về theo diện bảo trợ xã hội được Nhà nước quy định.

Cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm gồm 01 Ban Giám đốc, 03 khu nuôi dưỡng: Khu Bại liệt nam, Khu Bại liệt nữ, Khu Bại não; 02 Phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế toán - Hậu cần và 01 Trạm Y tế. Trung tâm hiện có 128 VC-NLĐ trên chỉ tiêu biên chế được giao là 131 người. Đảng bộ có 52 đảng viên và Chi đoàn Thanh niên có 11 đoàn viên.

Trong hàng chục năm qua, Trung tâm là mái nhà chung cho hàng ngàn đối tượng có hoàn cảnh kém may mắn, bệnh tật mạn tính không tự chăm sóc bản thân; với phương châm "Chăm sóc đối tượng như chăm sóc người thân trong gia đình", tập thể công chức, viên chức, người lao động đã hết lòng “chia sẻ yêu thương” để Trung tâm mãi là nơi bình yên giúp các cụ các em yên tâm, tin tưởng và hài lòng khi được chăm sóc, nuôi dưỡng tại nơi đây.