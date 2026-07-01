Việt Nam có nữ ca sĩ 2 lần làm quán quân: Đang nổi tiếng thì nghỉ hát lấy chồng, sắc vóc U40 kinh ngạc

Từng 2 lần đăng quang, giọng ca nội lực này gây thương nhớ bởi sắc vóc U40 nóng bỏng.

Phương Vy - 2 lần đăng quang quán quân, giọng hát nội lực và giàu cảm xúc

Phương Vy là một trong những gương mặt đặc biệt của thế hệ ca sĩ bước ra từ truyền hình thực tế Việt Nam. Năm 2007, cô trở thành Quán quân mùa đầu tiên của Vietnam Idol, thời điểm khái niệm “idol” vẫn còn khá mới với thị trường giải trí trong nước. Chiến thắng ấy đưa Phương Vy từ một cô gái trẻ mê hát thành ca sĩ chuyên nghiệp, đồng thời giúp cô trở thành một trong những gương mặt mở đường cho làn sóng tìm kiếm tài năng âm nhạc trên sóng truyền hình.

Phương Vy là một trong những gương mặt đặc biệt của thế hệ ca sĩ bước ra từ truyền hình thực tế Việt Nam

Giọng hát của Phương Vy được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa kỹ thuật và cảm xúc. Cô sở hữu chất giọng sáng, dày vừa phải, có độ vang và khả năng giữ cao độ ổn định khi hát live. Điểm mạnh của Phương Vy nằm ở cách xử lý tinh tế, không phô trương kỹ thuật nhưng vẫn đủ để tạo chiều sâu cho bài hát. Chính sự bền bỉ trong phong độ và khả năng hát live ổn định qua nhiều năm giúp Phương Vy được xem là một trong những giọng ca được đánh giá cao của Vpop.

Sau Vietnam Idol, Phương Vy tiếp tục đại diện Việt Nam tham gia Asian Idol tại Indonesia. Với một ca sĩ trẻ vừa bước ra khỏi cuộc thi trong nước, đây là cột mốc cho thấy cô từng được kỳ vọng như một gương mặt có thể mang hình ảnh Vpop ra sân chơi khu vực. Thời điểm đó, Phương Vy ghi điểm bằng chất giọng sáng, khỏe, khả năng xử lý ổn định và phong thái biểu diễn tự nhiên.

Phương Vy là Quán quân Vietnam Idol 2007

Năm 2008, Phương Vy phát hành album đầu tay Lúc Mới Yêu . Ca khúc cùng tên nhanh chóng trở thành bản hit gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, cô còn ghi dấu với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Có Đôi Lần , Em Biết , Những Điều Nhỏ Nhoi hay Mong Anh Về . Giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo trong các sản phẩm âm nhạc của Phương Vy từng phủ sóng rộng rãi và đến nay vẫn được xem là những bản nhạc thanh xuân quen thuộc của Vpop cuối thập niên 2000. Với nhiều khán giả, nhắc đến Phương Vy là nhắc đến Lúc Mới Yêu cùng loạt ca khúc gắn liền với một thời tuổi trẻ, giúp cô thoát khỏi cái bóng của một quán quân cuộc thi để có dấu ấn riêng trên thị trường.

Lúc Mới Yêu - Phương Vy

Không dừng lại ở danh hiệu Vietnam Idol, năm 2014, Phương Vy tiếp tục đăng quang Tuyệt Đỉnh Tranh Tài mùa đầu tiên. Đây là chương trình đòi hỏi nghệ sĩ phải biến hóa qua nhiều thể loại, không chỉ hát đúng sở trường quen thuộc. Chiến thắng này giúp Phương Vy có thêm một danh hiệu quán quân trong sự nghiệp, đồng thời củng cố hình ảnh một ca sĩ có thực lực, hát live chắc và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Sau gần 2 thập kỷ đi hát, phong độ live của nữ ca sĩ vẫn là điều khiến nhiều khán giả nhắc lại khi nói về cô.

Năm 2014, Phương Vy tiếp tục đăng quang Tuyệt Đỉnh Tranh Tài mùa đầu tiên

Đang nổi tiếng thì lấy chồng, sắc vóc quyến rũ ở tuổi U40

Sau giai đoạn hoạt động sôi nổi, Phương Vy dần chọn nhịp đi chậm hơn. Nữ ca sĩ không còn xuất hiện dày đặc trên đường đua Vpop, cũng ít phát hành sản phẩm âm nhạc mới như thời điểm sau Vietnam Idol. Sự im ắng này gắn với việc cô bước vào cuộc sống hôn nhân và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Đáng nói, thời điểm Phương Vy lên xe hoa với ông xã Sean Trace vào năm 2015, cô vẫn là cái tên có vị trí trong Vpop. Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ không còn xuất hiện dày đặc trên đường đua Vpop, cũng không thường xuyên phát hành sản phẩm âm nhạc mới như thời điểm sau Vietnam Idol. Thay vào đó, cô chọn nhịp đi chậm hơn, tập trung cho gia đình nhưng vẫn duy trì việc đi hát, tham gia các sân khấu phù hợp và giữ kết nối với khán giả bằng chính giọng hát live vốn là thế mạnh.

Sau giai đoạn hoạt động sôi nổi, Phương Vy bước vào cuộc sống hôn nhân và làm mẹ. Nữ ca sĩ không còn xuất hiện dày đặc trên đường đua Vpop như thời điểm mới đăng quang

Dù không còn phủ sóng ồn ào, Phương Vy mỗi lần xuất hiện vẫn dễ nhận được sự quan tâm. Ở tuổi U40, nữ ca sĩ gây chú ý với vóc dáng quyến rũ, đường cong rõ nét cùng phong thái tự tin, thoải mái. Làn da ngăm khỏe khoắn, nụ cười tươi và thần thái rạng rỡ giúp cô giữ được sức hút riêng mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Không chạy theo chuẩn mực sắc đẹp quá khắt khe, Phương Vy lựa chọn hình ảnh gần gũi nhưng vẫn gợi cảm, thể hiện sự tự tin với cơ thể sau nhiều năm làm nghề và trải qua thiên chức làm mẹ. Trên sân khấu, nữ ca sĩ thường ghi điểm bởi năng lượng tích cực, cách tương tác tự nhiên và phong thái biểu diễn thu hút.

Ở tuổi U40, nữ ca sĩ gây chú ý với vóc dáng quyến rũ, đường cong rõ nét cùng phong thái tự tin, thoải mái

Năm 2023, cô tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng sau thời gian dài không góp mặt trong show thực tế. Dù không phải cái tên có fandom áp đảo hay tạo hiệu ứng truyền thông mạnh nhất chương trình, Phương Vy vẫn để lại thiện cảm bằng sự ấm áp, tinh thần đồng đội và khả năng trình diễn ổn định. Sau chương trình, cô nhận giải Chị đẹp ấm áp, khá đúng với hình ảnh mà nữ ca sĩ xây dựng trong mắt công chúng.

Năm 2023, Phương Vy được quan tâm khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng

Ở hiện tại, Phương Vy không đi theo nhịp xuất hiện dồn dập của thị trường giải trí. Cô cân bằng giữa công việc, gia đình và những dự án phù hợp với mình. Gần đây, Phương Vy tiếp tục có thêm một màu sắc mới khi tham gia Dế Mèn Ngoại Truyện - Câu Chuyện Dưới Tán Cỏ . Trong dự án sân khấu này, cô đảm nhận vai Nhện Chúa, một nhân vật phản diện đòi hỏi sự sắc sảo, bí ẩn và khả năng truyền tải cảm xúc bằng giọng hát. Đây cũng là lần hiếm hoi Phương Vy thử sức với một vai diễn có phần “ác” rõ nét, khác với hình ảnh ngọt ngào, gần gũi vốn quen thuộc với khán giả.

Gần đây, Phương Vy tiếp tục có thêm một màu sắc mới khi tham gia Dế Mèn Ngoại Truyện - Câu Chuyện Dưới Tán Cỏ

Nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô khá hào hứng khi được thử thách bản thân ở một dạng vai mới: “Vy muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, thử làm một nhân vật có nhiều góc cạnh hơn. Nhện Chúa không chỉ ‘ác’ mà còn có câu chuyện riêng, và Vy muốn khán giả cảm nhận được điều đó qua cách mình thể hiện.”

Sự xuất hiện của Phương Vy trong vở diễn giống như một bước chuyển nhẹ nhàng nhưng thú vị trong hành trình nghệ thuật của cô. Từ quán quân Vietnam Idol, chủ nhân bản hit Lúc Mới Yêu , người từng ghi dấu tại Tuyệt Đỉnh Tranh Tài đến vai Nhện Chúa trên sân khấu xiếc nhạc kịch, Phương Vy vẫn giữ cho mình một nhịp đi riêng: không cần ra nhạc dồn dập, cũng không cần ồn ào, nhưng mỗi lần trở lại đều đủ để khán giả nhớ và dành sự chú ý.

Sự xuất hiện của Phương Vy trong vở diễn giống như một bước chuyển nhẹ nhàng nhưng thú vị trong hành trình nghệ thuật của cô

Ảnh: FBNV