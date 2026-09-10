Việt Nam có "nhà dưỡng lão" nhận chăm sóc miễn phí hàng trăm cụ già đến cuối đời: Khuôn viên xanh mát cho người KHÔNG tiền, KHÔNG gia đình

Một chốn yên bình giữa lòng đô thị xô bồ, mái ấm tình thương này lặng lẽ mở rộng vòng tay cưu mang miễn phí các cụ già không tiền, không gia đình đã ngót nghét 30 năm.

Gần 30 năm qua, Trung tâm nuôi dưỡng người già Thiên Ân (Mái ấm Thiên Ân) nằm tại số 93/6 đường số 8, phường Tam Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM đã trở thành mái nhà đúng nghĩa của vô số cụ bà không người thân, không nơi nương tựa.

Đơn sơ nhưng ấm áp, Mái ấm Thiên Ân chăm sóc cho những cụ bà không nơi nương tựa

Năm 1993, xuất phát từ những lần thăm viếng và chứng kiến nhiều cụ già lang thang cơ nhỡ, sống lay lắt không người chăm sóc, các nữ tu Dòng Trinh Vương Mẫu Tâm đã đưa những mảnh đời yếu ớt đầu tiên về nuôi dưỡng. Từ một căn nhà nhỏ đơn sơ, nhờ sự chung tay của cộng đồng, mái ấm dần hoàn thiện thành cơ sở bảo trợ quy mô, chăm sóc hoàn toàn miễn phí cho các cụ bà neo đơn cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Khuôn viên xanh mát bao quanh bởi nhiều hoa và cây xanh

Một trong những điểm đặc biệt nhất tại Mái ấm Thiên Ân chính là khoảng không gian sống xanh mát. Mái ấm sở hữu khuôn viên rộng rãi, tách biệt hẳn khỏi sự xô xát của phố thị, được bao bọc bởi vô số gốc cây cổ thụ, thảm cỏ và những giàn hoa rực rỡ.

Không gian sống xanh của các cụ tại Mái ấm Thiên Ân

Các dãy nhà ở được thiết kế theo hướng thấp tầng, trần cao thông thoáng để các cụ giảm thiểu việc di chuyển cầu thang phức tạp. Xung quanh là những con đường nhỏ rợp bóng mát trang bị nhiều ghế đá, giúp các cụ có thể thong dong tản bộ, hít thở không khí trong lành mỗi sáng hoặc ngồi trò chuyện cùng nhau.

Các khu nhà ở được phận theo tình trạng sức khỏe của các cụ

Nơi ở của các cụ được sắp xếp khoa học dựa trên tình trạng sức khỏe:

- Khu dành cho các cụ còn khỏe: Nơi các cụ tự do sinh hoạt, đọc sách, tập thể dục hoặc phụ giúp nhà bếp nhặt rau, quét sân để vận động cơ thể.

- Khu chăm sóc đặc biệt: Dành riêng cho các cụ bị liệt, tai biến hoặc suy giảm chức năng, luôn có người túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ vệ sinh cá nhân, xoay xở tư thế và chăm sóc từng bữa ăn.

Các cụ được chăm sóc sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần

Bên cạnh chốn che mưa che nắng, khâu quản lý sức khỏe cho các cụ luôn được mái ấm sát sao từng ngày. Trung tâm thường xuyên liên kết với lực lượng y bác sĩ tình nguyện và trạm y tế địa phương nhằm tổ chức kiểm tra thể trạng định kỳ, lên phác đồ điều trị và cấp phát thuốc chu đáo cho các bệnh lý mãn tính ở tuổi già như huyết áp, tim mạch, đái tháo đường hay xơ khớp.

Song song với y tế, khía cạnh tinh thần cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Ở cùng những mảnh đời đồng cảnh ngộ, các cụ dễ dàng tìm thấy sự thấu hiểu, cùng nhau trò chuyện, xem tivi theo dõi tin tức hay thưởng thức các buổi giao lưu nghệ thuật ấm áp từ các nhóm từ thiện. Nhờ đó, rào cản cô quạnh dần biến mất, nhường chỗ cho sự an yên và niềm vui sống mỗi ngày.

Các cụ thường xuyên được thăm hỏi, trò chuyện với các nhóm từ thận, các cháu học sinh sinh viên

Đặc biệt, mái ấm có không gian nhà nguyên và phục vụ các hoat động tôn giáo dành cho người già theo Công giáo. Các cụ sẽ được tham gia dự lễ, cầu nguyện và tham gia các buổi sinh hoạt chung. Các hoạt động này vừa giúp các cụ có thể giữ gìn đời sống tín ngưỡng của mình, giúp các cụ tăng sự gắn kết và gẫn gũi với nhau, họ được chia sẻ giảm bớt nỗi buồn và sự cô đơn tuổi già.

Lịch sinh hoạt hàng ngày của các cụ bà ở Mái ấm Thiên Ân

Đặc biệt, do được trực tiếp quản lý và chăm sóc bởi các nữ tu Dòng Trinh Vương Mẫu Tâm, Mái ấm Thiên Ân chỉ tiếp nhận riêng các cụ bà neo đơn. Quy định này nhằm bảo đảm sự kín đáo, thuận tiện và chu đáo nhất cho các cụ trong suốt quá trình sinh hoạt, tắm rửa cũng như chăm sóc y tế hàng ngày.

Ở mái ấm này, bữa cơm hàng ngày giống như cơm nhà, các cụ khỏe hơn sẽ chăm sóc các cụ đau yếu

Mỗi ngày, các cụ được phục vụ 3 bữa ăn chính và 2 bữa phụ dinh dưỡng. Thực đơn được điều chỉnh linh hoạt theo từng bệnh lý tuổi già. Các cụ còn khỏe mạnh cũng luôn chủ động phụ giúp chăm sóc các cụ yếu hơn.

Lịch sinh hoạt hàng ngày của các cụ về cơ bản như sau:

- 5h00 đến 5h30: Thức dậy, vệ sinh cá nhân.

- 5h30 đến 6h30: Đọc kinh, sinh hoạt buổi sáng.

- 6h30 đến 7h15: Dùng bữa sáng và tắm rửa cho các cụ yếu.

- 7h15 đến 8h00: Các cụ còn khỏe phụ nhặt rau, chuẩn bị cơm trưa.

- 8h00 đến 10h15: Hỗ trợ các cụ bị liệt ra sân tắm nắng, vận động nhẹ và dùng bữa trưa.

- 10h15 đến 10h30: Các cụ khỏe mạnh dùng bữa trưa.

- 10h30 đến 14h00: Đọc kinh và nghỉ trưa.

- 14h00 đến 16h15: Vệ sinh tổng quát, ăn giữa giờ và tham gia các hoạt động sinh hoạt chung.

- 16h15 đến 17h30: Dùng bữa chiều.

- 17h30: Sinh hoạt tối, giải trí xem tivi và đi ngủ.

Mái ấm Thiên Ân chỉ chăm sóc các cụ bà do được trực tiếp quản lý và chăm sóc bởi các nữ tu Dòng Trinh Vương Mẫu Tâm

Khi các cụ qua đời, mái ấm cũng đứng ra lo liệu chu toàn hậu sự từ lễ khâm liệm cho đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tro cốt của các cụ sau đó được lưu giữ chu đáo tại nhà thờ của trung tâm để hàng ngày luôn có người hương khói.

Thách thức già hóa dân số và sứ mệnh nâng đỡ người yếu thế

Tốc độ già hóa dân số nhanh chóng tại Việt Nam đang đặt ra yêu cầu lớn về hệ thống an sinh xã hội và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Thực tế ghi nhận rất nhiều gia đình kiệt quệ cả về tài chính lẫn thời gian khi phải xoay xở chăm nom người già mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mất năng lực hành vi 24/24 giờ.

Đặc biệt, với nhóm đối tượng chịu tổn thương sâu sắc như người cao tuổi không tích lũy, không trợ cấp hưu trí và hoàn toàn vắng bóng người thân thích, viễn cảnh cuộc sống khi sức kiệt lực tàn luôn là một câu hỏi đầy trăn trở.

Mái ấm này là "nhà dưỡng lão" cho người không tiền, không gia đình đã 30 năm

Suốt ba thập kỷ qua, Mái ấm Thiên Ân đã âm thầm góp phần tháo gỡ băn khoăn ấy. Giữa chặng đường xế chiều nhiều lo toan, nơi đây không đơn thuần cung cấp chỗ trọ hay suất ăn miễn phí, mà còn san sẻ gánh nặng y tế, trao đi sự tôn trọng và tình ấm áp của cộng đồng dành cho những kiếp người lận đận.