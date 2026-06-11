Việt Nam có một Hoa hậu đứng chung khung hình với mỹ nhân đẹp nhất Thái Lan nhưng không hề thua kém

Hoa hậu Việt có màn đọ sắc chung gây chú ý với mỹ nhân đình đám Thái Lan tại sự kiện.

Mới đây, Hoa hậu Thanh Thuỷ trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở Nhật Bản. Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm chính là khoảnh khắc nàng hậu Việt Nam hội ngộ nữ diễn viên đình đám Thái Lan Baifern Pimchanok trong cùng một khung hình.

Tại sự kiện, hai mỹ nhân cùng lựa chọn trang phục tông trắng thanh lịch, tạo nên màn đọ sắc được nhận xét là "một chín một mười". Thanh Thuỷ diện chiếc đầm ôm dáng với phần chân váy được xử lý bằng chất liệu xuyên thấu và họa tiết mềm mại, tôn lên vóc dáng cao ráo cùng đôi chân dài nổi bật. Trong khi đó, Baifern lựa chọn thiết kế mang phong cách tối giản nhưng không kém phần sang trọng với gam màu trắng đồng điệu.

Hoa hậu Thanh Thuỷ đọ sắc rạng rỡ bên diễn viên Baifern

Baifern Pimchanok vốn là cái tên quen thuộc với khán giả châu Á thông qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Friend Zone, Chiếc Lá Cuốn Bay hay Yêu Nhầm Bạn Thân. Không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, nữ diễn viên còn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu của Thái Lan hiện nay.

Ngay sau khi những hình ảnh được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã dành lời khen cho nhan sắc của cả hai. Không ít ý kiến cho rằng Thanh Thuỷ hoàn toàn không hề lép vế khi đứng cạnh một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Thái Lan. Thậm chí, một số bình luận còn nhận xét nàng hậu Việt Nam ngày càng thăng hạng về thần thái, tự tin và cuốn hút hơn sau khi đạt được những thành tích nổi bật trong thời gian qua.

Cả hai có khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ, và qua đó tạo nên khung hình "tràn visual"

Bên cạnh những lời khen dành cho màn đọ sắc của Thanh Thuỷ và Baifern, một chi tiết khác cũng trở thành chủ đề được bàn luận là kiểu tóc của nàng hậu Việt Nam tại sự kiện. Dưới bài đăng, một số cư dân mạng cho rằng phần tóc mái và cách tạo kiểu của Thanh Thuỷ chưa thực sự chỉn chu, thậm chí nhận xét kiểu tóc lần này chưa phát huy được hết lợi thế nhan sắc của cô khi đứng cạnh dàn khách mời quốc tế.

Một số bình luận góp ý như: "Chụp với Baifern đẹp quá nhưng tóc nên chỉnh chu hơn một chút", "Tóc lần này nhìn hơi đơn giản", hay "Giá như làm tóc cầu kỳ hơn thì tổng thể sẽ hoàn hảo hơn". Những ý kiến này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi.

Tuy nhiên khán giả lại góp ý Thanh Thuỷ trong sự kiện này có phần tóc mái khá rối, khiến visual bị trừ điểm

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Thanh Thuỷ nhận được nhiều lời khen khi xuất hiện bên cạnh các hoa hậu và mỹ nhân quốc tế. Kể từ khi đăng quang và đặc biệt sau hành trình thi sắc đẹp quốc tế, người đẹp sinh năm 2002 nhiều lần có cơ hội hội ngộ những gương mặt nổi bật đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Trong các khung hình chung, Thanh Thuỷ thường được nhận xét sở hữu visual nổi bật nhờ chiều cao ấn tượng, tỷ lệ cơ thể cân đối cùng gương mặt mang nét đẹp ngọt ngào. Dù đứng cạnh những người đẹp được đánh giá cao trên các đấu trường nhan sắc quốc tế, nàng hậu Việt vẫn nhiều lần ghi điểm bởi thần thái tự tin và phong cách ngày càng thăng hạng.

Hoa hậu Thanh Thủy và Miss World 2024 - Krystyna Pyszková đọ sắc bất phân thắng bại

Phong độ visual của nàng hậu Việt trong những khung hình chung với các mỹ nhân quốc tế luôn được đánh giá cao

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Thời điểm mới chiến thắng, cô từng gây tranh cãi vì bị nhận xét khá an toàn, thiếu dấu ấn nổi bật so với nhiều nàng hậu trước đó. Tuy nhiên, không mất quá lâu để Thanh Thuỷ dần chứng minh sức hút riêng nhờ visual ngày càng thăng hạng, phong cách thời trang ổn định cùng hình ảnh sạch scandal.

Bước ngoặt lớn nhất của cô chính là chiến thắng tại Miss International 2024. Sau cuộc thi, Thanh Thủy được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao nhờ nhan sắc thanh lịch, khả năng giao tiếp cùng thần thái nhẹ nhàng đúng tiêu chí của đấu trường này. Cô cũng là một trong số ít nàng hậu Việt nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả quốc tế.