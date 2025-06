Việt Nam có loại rau giàu vitamin C hơn chanh, là "thuốc của người nghèo": Nhật Bản bán 180.000 đồng/cây

Vitamin C là một loại vitamin tan trong nước, đóng vai trò rất quan trọng trong cơ thể. Khi nhắc tới các thực phẩm giàu vitamin C, mọi người thường nghĩ ngay đến các loại trái cây có vị chua như cam, chanh, quýt, bưởi,... Tuy nhiên, một số loại rau có hương vị ngon ngọt cũng chứa hàm lượng vitamin C cao, trong đó có bắp cải.

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong 100g bắp cải sống chứa 36,6mg vitamin C, trong khi 100g chanh chỉ chứa khoảng 29,1mg vitamin C. Điều này cho thấy bắp cải cung cấp lượng vitamin C cao hơn cả chanh.

Ngoài vitamin C, theo USDA, trong 100g bắp cải còn chứa 1,28g protein; 2,5g chất xơ; 3,2g đường; 170mg kali; 40mg canxi; 12mg magiê; 26mg phốt pho và một số loại vitamin như vitamin nhóm B; vitamin A; vitamin E; vitamin K,...

Bắp cải giàu dinh dưỡng.

Với hàm lượng dinh dưỡng phong phú, bắp cải mang đến rất nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau. Chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Julia Zumpano chia sẻ trên website của hệ thống y tế Cleveland Clinic: “Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh được lợi ích của bắp cải đối với cơ thể”.

Lợi ích sức khỏe nổi bật của bắp cải

1. Cải thiện tiêu hóa, giảm cân

Theo trang Cleveland Clinic, bắp cải chứa nhiều phytosterol (sterol thực vật) và chất xơ không hòa tan, giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường nhu động ruột. Các chất này cũng giúp nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, từ đó giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch.

“Bắp cải giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón, đồng thời chất xơ giúp tăng cảm giác no và làm giảm lượng calo hấp thụ, từ đó hỗ trợ giảm cân lành mạnh”, chuyên gia Zumpano nói.

2. Chống viêm

Nghiên cứu trên Tạp chí Quốc tế về Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng (Mỹ) cho thấy trong bắp cải chứa các chất chống oxy hóa như kaempferol, quercetin và apigenin. Khi ăn bắp cải, các hợp chất này được hấp thụ vào các mô, phản ứng với các protein tín hiệu trong tế bào tạo ra các enzym chống oxy hóa và chống viêm, giúp cơ thể loại bỏ các loại oxy có hoạt tính cao và các chất thải độc hại khác, trang tin sức khỏe Mỹ EveryDay Health cung cấp thông tin.

Bắp cải là món ăn quen thuộc trên mâm cơm của người Việt.

3. Tốt cho tim mạch

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng kaempferol và quercetin có trong bắp cải xanh có thể thúc đẩy chức năng tim khỏe mạnh. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh cũng chỉ ra rằng những người phụ nữ trung niên ăn nhiều rau họ cải ít bị vôi hóa động mạch hơn, đây là một yếu tố nguy cơ gây ra các biến cố tim mạch.

Ngoài ra, hàm lượng kali phong phú trong bắp cải cũng giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả. Còn chất xơ trong bắp cải có thể giúp giảm cholesterol “xấu” LDL trong mạch máu. Kiểm soát huyết áp và mỡ máu là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

4. Phòng ngừa ung thư

Theo trang Everyday Health, hàm lượng vitamin C phong phú trong bắp cải có thể giúp phòng ngừa ung thư. Nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều vitamin C có thể đóng vai trò ngăn ngừa ung thư phổi, ung thư vú và ung thư tuyến tụy.

Một nghiên cứu khác trên Tạp chí Dinh dưỡng của Anh cho thấy ăn các loại rau họ cải, bao gồm cả bắp cải, có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc ung thư vú. Một nghiên cứu khác trên tạp chí Annals of Oncology cũng chỉ ra rằng ăn bắp cải có thể giảm nguy cơ mắc ung thư ruột kết.

“Hợp chất sinh học glucosinolate trong bắp cải cũng đem lại lợi ích phòng ngừa ung thư do có đặc tính chống viêm", chuyên gia dinh dưỡng về ung thư Mỹ Cindy Chou cho hay.

Bắp cải chứa các hợp chất giúp phòng ngừa ung thư.

Chia sẻ trên báo Tuổi trẻ, lương y Hoàng Duy Tân, phó chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đồng Nai, cho biết bắp cải được coi là "thuốc của người nghèo". Trong Đông ý, bắp cải có vị ngọt, tính mát, có tác dụng hòa huyết, thanh nhiệt, trừ đàm thấp, sinh tân, chỉ khát, mát dạ dày, giải độc, lợi tiểu.

Theo y học cổ truyền, bắp cải có công dụng ích tâm thận, làm dịu đau, chống hoạt huyết, lọc máu, chống kích thích thần kinh, bổ cốt tủy, lợi ngũ tạng lục phủ, trị tiểu buốt, tiểu khó, táo bón.

Loại rau quen thuộc ở Việt Nam nhưng có giá cao tại Nhật

Bắp cải vốn là loại rau quen thuộc ở Việt Nam, được trồng chủ yếu vào vụ đông xuân. Theo thông tin tổng hợp từ các báo địa phương, bắp cải được trồng nhiều ở các khu vực như Sơn La, Lào Cai, Đà Lạt (Lâm Đồng), Thái Bình, Hà Giang,...

Là loại rau giàu dinh dưỡng, dễ chế biến, bắp cải cũng được người Nhật vô cùng ưa chuộng, là nguyên liệu không thể thiếu trong món tonkatsu (món thịt heo chiên giòn).

Bắp cải được dùng trong món tonkatsu của người Nhật.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, đầu năm nay, Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho biết giá của loại rau này đã tăng gấp 3 lần. Thông thường, 1 cây bắp cải ở Nhật chỉ có giá khoảng 100 yên (khoảng 18.000 đồng) nhưng đầu năm nay đã tăng lên 400 yên (khoảng 73.000 đồng), thậm chí có nơi bán 1 cây bắp cải giá 1.000 yên (khoảng 183.000 đồng).

Nguyên nhân của tình trạng tăng giá này là do ảnh hưởng từ khí hậu biến đổi, với mùa hè nóng kỷ lục và mưa lớn trong năm ngoái làm hỏng mùa màng ở Nhật.

(Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Cleveland Clinic, Everyday Health, Dân Việt, Tuổi trẻ)