Việt Nam có loại rau giá rẻ bèo nhưng được CDC Mỹ đánh giá "tốt nhất thế giới": Từng mọc dại chẳng ai ăn

Không ít người sẽ phải giật mình khi loại rau được Mỹ chấm 100/100 điểm này ở Việt Nam bình dân đến thế, từng mọc dại la liệt chẳng ai ngó ngàng.

Kỷ lục 100/100 điểm khiến nhiều người ngỡ ngàng

Giữa vô vàn loại rau xanh đắt đỏ được dán nhãn "siêu thực phẩm", ít ai ngờ rằng cái tên đứng đầu danh sách Powerhouse Fruits and Vegetables (PFV) do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố lại là cải xoong.

Bảng xếp hạng này dựa trên công trình nghiên cứu khoa học do Tiến sĩ Jennifer Di Noia (Đại học William Paterson, New Jersey, Mỹ) trực tiếp thực hiện và được CDC Mỹ kiểm định, công bố. Nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích và đánh giá 47 loại rau củ quả phổ biến nhất dựa trên mật độ chứa 17 dưỡng chất thiết yếu (bao gồm vitamin A, C, K, B6, B12, canxi, sắt, kali, protein, chất xơ...) tính trên 100 kcal năng lượng.

Ở Việt Nam, cải xoong từng mọc dại và dùng làm thức ăn chăn nuôi là chủ yếu

Kết quả trả về khiến nhiều người ngỡ ngàng: Cải xoong là thực phẩm duy nhất đạt điểm tuyệt đối 100/100 điểm. Mật độ dinh dưỡng của cải xoong vượt xa hàng loạt loại rau đình đám khác như cải bắp Trung Quốc (91,99 điểm), cải bó xôi (86,43 điểm) hay thậm chí là cải kale (49,07 điểm).

Tại Việt Nam, cải xoong được trồng phổ biến và từng mọc dại la liệt ở các vùng nước nông mà không mấy ai ngó ngàng. Mặc dù hiện tại trở thành loại rau phổ biến, được công nhận về dinh dưỡng nhưng giá bán tại các chợ hay siêu thị bình dân đến bất ngờ, chỉ vài nghìn đồng một mớ. Trong khi bên trong nó ẩn chứa cả "kho báu" dưỡng chất và lợi ích sức khỏe.

7 lợi ích sức khỏe và làm đẹp nổi bật của cải xoong

Cải xoong có rất nhiều cách chế biến. Từ ăn sống, làm salad, nhúng lẩu hoặc nấu canh, luộc... đều rất thơm ngon. Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng, không chỉ ngon miệng, khi ăn loại rau này, bạn đang nhận được rất nhiều lợi ích:

1. Cung cấp cực nhiều dưỡng chất nhưng cực ít calo

Cải xoong chứa hàm lượng vượt trội các vitamin K, A, C, B cùng các khoáng chất thiết yếu. Chuyên gia dinh dưỡng Serena Poon (Mỹ) phân tích: "Vitamin K, canxi và magiê hỗ trợ xương chắc khỏe, trong khi vitamin C tăng cường miễn dịch, sản sinh collagen và làm sáng da. Cải xoong nhỏ bé nhưng là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất hành tinh mà không lo tăng cân vì chứa cực kỳ ít calo". Bên cạnh đó, chuyên gia dinh dưỡng Ilana Muhlstein (Mỹ) cho biết thêm chỉ cần 3 cốc cải xoong tươi đã cung cấp hơn 50% nhu cầu vitamin C, A và K hàng ngày cho cơ thể.

Cải xoong có rất nhiều cách chế biến ngon miệng

2. Tăng cường và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Cải xoong rất giàu chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và stress oxy hóa, là hai nguyên nhân chính gây ra bệnh tim mạch. Các hợp chất như beta carotene, lutein và zeaxanthin trong loại rau này hỗ trợ cải thiện chức năng mạch máu. Đặc biệt, hàm lượng nitrat tự nhiên trong cải xoong còn giúp hạ huyết áp và bảo vệ hệ tuần hoàn tối ưu.

3. Hỗ trợ ngăn ngừa một số bệnh ung thư

Theo chuyên gia Serena Poon, cải xoong chứa các hợp chất hóa học thực vật mạnh mẽ, đặc biệt là glucosinolate. Khi chúng ta nhai cải xoong, glucosinolate biến đổi thành isothiocyanate (đặc biệt là PEITC), là hợp chất đã được nghiên cứu chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, ngăn ngừa tổn thương DNA, đặc biệt đối với ung thư phổi và đường tiêu hóa.

4. Thúc đẩy cân bằng hormone nội tiết

Cải xoong cũng có thể hỗ trợ sức khỏe hormone nhờ hàm lượng cao vitamin B, canxi và magiê. Những chất dinh dưỡng này "đóng vai trò quan trọng trong sự cân bằng chất dẫn truyền thần kinh, phản ứng với căng thẳng và chức năng trao đổi chất, tất cả đều rất quan trọng để duy trì sự cân bằng nội tiết tố", chuyên gia Serena Poon chia sẻ.

5. Thải độc gan và nuôi dưỡng làn da rạng rỡ

Cải xoong mang lại cho làn da vẻ rạng rỡ tự nhiên theo giải thích của chuyên gia Ilana Muhlstein, bởi các chất chống oxy hóa hỗ trợ độ đàn hồi của da. "Đặc biệt, vitamin C rất cần thiết cho quá trình sản xuất collagen, giúp duy trì độ săn chắc của da và có thể làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn", chuyên gia Serena Poon bổ sung.

Chế biến cải xoong ít dầu mỡ và không quá lâu với lửa lớn được xem là giữ được nhiều dinh dưỡng hơn

6. Bảo vệ thị lực và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng

Hàm lượng lutein và zeaxanthin dồi dào trong cải xoong hoạt động như một bộ lọc ánh sáng xanh tự nhiên, bảo vệ tế bào mắt khỏi tổn thương do ánh sáng mặt trời hoặc thiết bị điện tử, giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng khi về già.

7. Cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ đường ruột

Lượng chất xơ tự nhiên kết hợp với các enzym sinh học trong cải xoong giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tối ưu hơn.

Một số lưu ý khi ăn cải xoong

Dù là loại rau xanh bổ dưỡng, việc sơ chế cải xoong sai cách hay tiêu thụ không đúng đối tượng vẫn có thể vô tình gây ra những tác động tiêu cực tới sức khỏe. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi ăn cải xoong, bạn cần lưu ý những điều sau:

- Ngâm rửa thật kỹ: Do mọc ở vùng nước nông, rau dễ dính trứng giun sán và sán lá gan lớn. Cần rửa sạch từng cọng dưới dòng nước chảy và ngâm nước muối loãng kỹ lưỡng trước khi chế biến.

- Thận trọng khi dùng thuốc chống đông máu: Hàm lượng vitamin K1 rất cao trong cải xoong có thể làm giảm tác dụng của các loại thuốc chống đông máu (như Warfarin/Coumadin).

Nhớ rửa thật kỹ cải xoong trước khi chế biến, đặc biệt là nếu có ý định ăn sống/tái

Hạn chế với người sỏi thận, đau dạ dày: Vị cay nhẹ và lượng oxalates tự nhiên trong rau dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày hoặc làm tăng nguy cơ lắng đọng sỏi thận oxalate.

- Không nấu quá kỹ: Nhiệt độ cao kéo dài sẽ phân hủy lượng vitamin C dồi dào và khiến các hợp chất chống ung thư bị bay hơi. Nên xào hoặc nấu canh vừa chín tới.

- Tuyệt đối không ăn rau để qua đêm: Giống như các loại rau lá xanh khác, cải xoong nấu chín để qua đêm hay đun lại nhiều lần có thể biến đổi các chất thành nitrosamine gây hại cho cơ thể.