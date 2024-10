Việt Nam có loại quả lọt top 10 cung ứng thế giới, vừa nhận tin vui từ Mỹ: Hóa ra bổ dưỡng đến thế

Loại quả Việt Nam lọt top 10 cung ứng thế giới

Tháng 8 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cùng với Bộ Nông nghiệp Mỹ đã đạt được thỏa thuận quan trọng trong việc đưa thêm một loại trái cây tươi nữa của Việt Nam vào thị trường Mỹ: đó là quả chanh leo, VTV News đưa tin.

Ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - nhận định: "Hiện nay, các khâu về kỹ thuật đã được hai bên xử lý theo đúng quy định của mỗi bên, và hy vọng trong thời gian sớm nhất, trái chanh leo của chúng ta sẽ xuất khẩu được sang thị trường Hoa Kỳ”.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, chanh leo hiện có diện tích trồng lên tới 9.500ha với sản lượng đạt 188.900 tấn, nằm trong nhóm 18 loại quả có sản lượng trên 100.000 tấn mỗi năm của Việt Nam.

So với một số nước sản xuất chanh leo lớn trên thế giới, Việt Nam có thể sản xuất chanh quanh năm. Trong đó, Tây Nguyên là vùng sản xuất chanh leo thương mại chính, chiếm hơn 90% diện tích trồng chanh leo cả nước. Trung du miền núi phía Bắc là vùng chanh leo lớn thứ hai.

Chanh dây (chanh leo) thuộc chi Passiflora edulis, họ lạc tiên, là loại trái cây giàu dinh dưỡng, giàu chất chống oxy hóa, chất khoáng, vitamin và chất xơ.

Việt Nam đã trở thành một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu chanh leo lớn trên thế giới, nằm trong top 10 nước cung ứng, sau các quốc gia như Brazil, Colombia, Ecuador và Peru, báo Báo Điện tử Chính phủ đưa tin.

Như vậy, ngành hàng chanh leo không chỉ đóng vai trò quan trọng trong nông nghiệp Việt Nam mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế thông qua việc xuất khẩu, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Không khó hiểu vì sao quả chanh leo được thế giới ưa chuộng. Trên thực tế, chanh leo là một loại quả vô cùng bổ dưỡng và dễ chế biến. Dưới đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu dinh dưỡng trong chanh leo, những lợi ích sức khỏe tiềm năng và cách sử dụng loại trái cây này.

Dinh dưỡng trong chanh leo

Chanh leo là một loại trái cây bổ dưỡng với thành phần dinh dưỡng lành mạnh. Loại quả này chứa hàm lượng vitamin A cao, rất quan trọng đối với sức khỏe da, thị lực và hệ thống miễn dịch. Đồng thời, chanh leo cũng chứa vitamin C, một chất chống oxy hóa quan trọng.

Chanh leo là một loại trái cây bổ dưỡng với thành phần dinh dưỡng lành mạnh.

Theo chuyên trang y tế Medical News Today, một quả chanh leo (không tính vỏ) chứa các chất dinh dưỡng sau:

- 11,5 mcg RAE vitamin A

- 63 mg kali

- 5 mg magiê

- 5,4 mg vitamin C

- 2 mg canxi

- 0,29 mg sắt

- 1,9 g chất xơ

Chanh leo cũng chứa phốt pho, niacin và vitamin B6, tất cả đều là những chất mà cơ thể khỏe mạnh cần.

Lợi ích sức khỏe của chanh leo

1. Giàu chất chống oxy hóa

Chanh leo rất giàu chất chống oxy hóa, là những hợp chất giúp trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể.

Chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của các hệ thống trong cơ thể. Các nhà khoa học cho biết chất chống oxy hóa cải thiện lưu lượng máu, đặc biệt là đến não và hệ thần kinh.

Chúng cũng làm giảm căng thẳng tế bào và giảm viêm trong cơ thể, cả hai điều này đều liên quan đến các bệnh như bệnh tim và bệnh Alzheimer.

2. Chứa nhiều chất xơ tốt

Ruột chanh leo chứa nhiều chất xơ, một thành phần quan trọng trong mọi chế độ ăn. Chất xơ giúp điều hòa hệ tiêu hóa và giữ cho đường ruột khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón và các rối loạn đường ruột.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, chất xơ cũng làm giảm cholesterol và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Chanh leo thường được pha thành nước uống.

3. Chỉ số đường huyết thấp

Chanh leo là một loại trái cây nhiệt đới có chỉ số đường huyết (GI) thấp. Điều này có nghĩa là nó không gây tăng đột biến lượng đường trong máu sau khi ăn, do đó, là một lựa chọn tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường.

Trong khi hầu hết các loại trái cây có GI thấp, một số loại có GI trung bình hoặc cao, chẳng hạn như dứa, dưa hấu và dưa lưới.

4. Cải thiện độ nhạy insulin

Một số nghiên cứu cho thấy piceatannol - một hợp chất có trong hạt chanh leo - có thể cải thiện độ nhạy insulin của một người. Cải thiện độ nhạy insulin có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh, bao gồm cả bệnh tiểu đường.

Một nghiên cứu quy mô nhỏ năm 2017 trên người đã phát hiện ra rằng piceatannol có thể cải thiện quá trình trao đổi chất. Cụ thể, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người đàn ông thừa cân dùng 20 mg piceatannol mỗi ngày trong 8 tuần đã cải thiện sức khỏe trao đổi chất, bao gồm độ nhạy insulin, so với những người dùng giả dược.

5. Tăng cường hệ thống miễn dịch

Chanh leo rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra.

Vitamin C tăng cường hệ thống miễn dịch bằng cách giúp cơ thể hấp thụ nhiều sắt hơn từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật và có thể cải thiện khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng trong cơ thể.

Chanh leo được sử dụng để làm nước sốt cho món thịt vịt.

6. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chanh leo chứa kali tốt cho tim, loại quả này cũng ít natri.

Khi ăn cả hạt, chanh leo chứa nhiều chất xơ, có thể giúp loại bỏ cholesterol dư thừa từ bên trong mạch máu. Chế độ ăn nhiều chất xơ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngoài ra, ăn chanh leo có thể giúp cải thiện huyết áp. Chế độ ăn ít natri và giàu kali giúp giảm huyết áp.

7. Giảm lo lắng

Chanh leo chứa magiê, một khoáng chất quan trọng mà các nhà khoa học đã liên kết với việc giảm căng thẳng và lo lắng.

Một đánh giá có hệ thống từ năm 2017 cho thấy magiê có thể giúp mọi người kiểm soát mức độ lo lắng của họ. Tuy nhiên, các tác giả cho biết bằng chứng có chất lượng thấp, vì vậy các nhà khoa học cần phải thực hiện thêm các nghiên cứu.

Hơn nữa, chanh leo chỉ chứa 5 mg magiê, bằng 1,1% lượng magiê được khuyến nghị tiêu thụ hằng ngày.

Chanh leo cũng là một thành phần quen thuộc trong các món tráng miệng.

Cách sử dụng chanh leo

Để ăn chanh leo sống, hãy cắt đôi và dùng thìa để lấy phần thịt bên trong. Vỏ không ăn được. Mọi người có thể ăn cả hạt hoặc bỏ hạt.

Nếu không muốn ăn hạt, bạn có thể dùng rây lọc và sử dụng nước ép chanh leo theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như:

- pha với nước và đường để làm đồ uống

- thêm nước ép chanh leo vào các loại nước ép trái cây khác, chẳng hạn như cam hoặc dứa

- thêm nước ép chanh leo vào sữa chua cùng các loại trái cây khác

- đun sôi thành xi-rô chanh leo, sau đó có thể dùng để làm nước sốt hoặc món tráng miệng

- làm thạch hoặc mứt.

Kết luận

Tóm lại, chanh leo là một loại trái cây nhiệt đới có quả màu tím hoặc vàng đặc trưng. Phần ruột chanh leo rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất và có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bạn có thể ăn cả hạt chanh leo, tuy nhiên, riêng nước ép chanh leo cũng có thể được chế biến thành nhiều đồ uống hay món tráng miệng hấp dẫn.