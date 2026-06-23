Việt Nam có loại quả dân dã là "vua thanh lọc kinh mạch", ăn đúng sẽ giảm tê chân tay, loại bỏ ẩm thấp và năng lượng dồi dào

Loại quả rất quen thuộc với người dân quê.

Đó chính là quả đu đủ!

Trong Y học cổ truyền Trung Quốc, đu đủ (cả chín và xanh) chủ yếu được dùng để thư giãn cơ bắp và gân cốt, điều hòa dạ dày và trừ ẩm. Độ ẩm dư thừa và tắc nghẽn kinh mạch dễ dẫn đến nặng chân, tê tay chân và cứng khớp.

Theo BS Đông y Nguyễn Hữu Trường (làm việc tại TP.HCM), Trong Đông y, đu đủ có tên mộc qua, tính hàn, vị ngọt mùi hơi hắc, có công dụng thanh nhiệt, bổ tỳ, làm mát gan, nhuận tràng, giải độc, tiêu thũng. Quả đu đủ xanh được sử dụng để nghiền nát với nước dùng bôi mặt hoặc tay, chữa các vết tàn hương ở mặt, tay, còn dùng chữa chai chân và bệnh eczema...

Dưới đây là 4 món ăn từ đu đủ giúp lưu thông kinh mạch, bao gồm súp, cháo, món hầm và canh ngọt. Nguyên liệu phổ biến, phương pháp đơn giản và có thể dùng luân phiên với các bữa ăn để nhẹ nhàng điều hòa cơ thể. Đây không phải là những tuyên bố phóng đại hay khẳng định y học, mà chỉ nhằm mục đích tham khảo chế độ ăn uống hàng ngày để duy trì sức khỏe cho bạn và gia đình.

Đu đủ hầm chân gà

Canh đu đủ, lúa mạch và chân gà giúp tăng cường cơ bắp và trừ thấp (món canh này được dùng làm món chính để cải thiện tình trạng tê chân, nặng chân và cảm giác nặng nề ở chi dưới).

Bạn cần: 1 quả đu đủ xanh chưa chín hẳn, 6 chân gà, 40g hạt ý dĩ rang, 1 miếng vỏ quýt khô nhỏ, 4 lát gừng, một nhúm muối, 30g đậu phộng.

Cắt bỏ móng chân gà, cho vào nồi nước lạnh, thêm 2 lát gừng và một ít rượu nấu ăn, chần trong 3 phút để vớt bọt máu, sau đó rửa lại bằng nước ấm; xào củ ý dĩ trong chảo khô trên lửa nhỏ trong 5 phút đến khi hơi vàng (củ ý dĩ sống hơi lạnh, xào sẽ không gây hại cho tỳ vị, và hiệu quả trừ thấp sẽ tốt hơn), sau đó ngâm trong nước 10 phút; ngâm vỏ quýt khô trong nước ấm cho đến khi mềm, cạo bỏ phần cùi trắng bên trong để giảm vị đắng; gọt vỏ đu đủ, bỏ hạt, và cắt thành miếng lớn (chọn đu đủ hơi chín, vì nó tốt hơn cho việc thanh lọc kinh mạch và trừ thấp so với đu đủ chín ngọt).

Làm nóng nồi đất, cho một ít dầu ăn vào, phi thơm gừng thái lát, cho chân gà vào chiên sơ cho đến khi da hơi vàng để giữ lại chất dinh dưỡng.

Cho nước sôi vào cùng một lúc, sau đó cho lúa mạch rang, đậu phộng và vỏ quýt khô vào. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 30 phút.

Cho đu đủ đã cắt miếng vào và tiếp tục ninh nhỏ lửa trong 40 phút, giữ cho nước dùng sôi nhẹ để các chất hoạt tính trong đu đủ ngấm hoàn toàn vào súp.

Cuối cùng, thêm một chút muối và khuấy đều. Không cần thêm nước cốt gà hay bột ngọt. Bạn có thể uống nước dùng và ăn phần thịt. Đu đủ và chân gà cũng có thể ăn kèm.

Món ăn có tác dụng gì?

1. Đu đủ có tác dụng thư giãn cơ bắp và thúc đẩy tuần hoàn máu, làm giảm tê chân, đau nhức đầu gối và cảm giác nặng nề khi đi lại do ẩm thấp gây tắc nghẽn kinh mạch;

2. Hạt ý dĩ rang giúp tăng cường chức năng tỳ vị và loại bỏ thấp khí, tống khứ độ ẩm tích tụ trong cơ thể, cải thiện tình trạng mệt mỏi và sưng phù chân tay vào buổi sáng;

3. Chân gà giàu collagen, giúp tăng cường cơ bắp và xương; vỏ quýt khô điều hòa khí huyết, bổ tỳ vị, trừ thấp tỳ vị và ngăn ngừa thấp khớp tái phát.

4. Sử dụng lâu dài có thể cải thiện thể chất thấp lạnh, giúp chân tay dẻo dai, không bị cứng khớp và giảm cảm giác yếu ớt toàn thân.

Cháo đu đủ, dâu tằm

Bạn cần 30g đu đủ xanh tươi (hoặc 15g đu đủ khô), 12g cành dâu tằm, 25g hạt ý dĩ rang, 60g gạo japonica và lượng nước vừa đủ.

Rửa sạch đu đủ khô và cành dâu tằm, cho vào nồi với 600ml nước, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa đun liu riu trong 20 phút. Lọc lấy nước dược liệu và để riêng (bỏ bã); ngâm hạt ý dĩ rang trong 20 phút trước, vo sạch gạo japonica rồi để ráo nước.

Đổ nước ép đu đủ và dâu tằm đã lọc vào nồi đất, thêm nước ấm nếu cần, cho hạt ý dĩ và gạo japonica vào, rồi đun sôi trên lửa lớn.

Vặn nhỏ lửa, đậy nắp và đun liu riu trong 35 phút, khuấy đều mỗi 5 phút để tránh bị cháy đáy nồi.

Gọt vỏ và thái hạt lựu đu đủ tươi, cho vào cháo và nấu thêm 10 phút nữa cho đến khi đu đủ mềm. Ăn nhẹ nhàng thôi. Nếu không thích vị chua, bạn có thể thêm một ít táo đỏ để trung hòa.

Món ăn có tác dụng gì?

1. Đu đủ kết hợp với cành dâu tằm là một sự kết hợp kinh điển để thông kinh mạch, đặc biệt được thiết kế để cải thiện tình trạng tê bì tay chân và chuột rút ở tay chân do ngồi lâu và tích tụ quá nhiều ẩm thấp;

2. Hạt ý dĩ rang giúp tăng cường chức năng tỳ vị và loại bỏ thấp khí, giảm thiểu sự sản sinh thấp khí từ gốc rễ và cải thiện các triệu chứng như lưỡi bị phủ một lớp dày, nhờn và mệt mỏi.

3. Gạo Japonica có vị dịu nhẹ, bổ dưỡng cho dạ dày và trung hòa độ chua nhẹ của đu đủ, thích hợp cho người tỳ vị yếu không thể uống canh lạnh;

4. Hãy ăn sáng khi bụng đói để thông kinh mạch khắp cơ thể, giúp chân và bàn chân cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ít bị đau nhức và tê bì trong suốt cả ngày.

Sườn heo hầm đu đủ và vỏ quýt khô

Bạn cần nửa quả đu đủ xanh, 400g sườn heo, 1 miếng vỏ quýt khô nhỏ, gừng, hành lá, một ít nước tương nhạt, một nhúm muối và nửa bát nước.

Cắt sườn heo thành từng miếng nhỏ, chần qua nước lạnh để vớt bọt máu rồi rửa sạch; gọt vỏ và bỏ hạt đu đủ, cắt thành từng miếng dày; ngâm vỏ quýt khô cho mềm rồi bỏ phần cùi trắng; thái gừng và sơ chế hành lá.

Cho một ít dầu thực vật vào nồi, phi thơm gừng và hành lá, cho sườn vào xào đến khi bề mặt hơi vàng, thêm nửa thìa nước tương nhạt rồi đảo đều cho có màu.

Cho vỏ quýt khô vào xào trong 1 phút, sau đó đổ nửa bát nước ấm vào, đậy nắp nồi và ninh nhỏ lửa trong 20 phút cho đến khi sườn mềm.

Mở nắp, cho đu đủ cắt miếng vào, khuấy đều và tiếp tục ninh nhỏ lửa trong 18 phút, cho đến khi đu đủ mềm và ngấm hết nước thịt.

Thêm một chút muối cho vừa ăn, đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại một chút, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

Món ăn có tác dụng gì?

1. Đu đủ giúp loại bỏ độ ẩm và làm thư giãn cơ bắp, giảm đau lưng dưới và đau khớp gối, cũng như giảm cứng khớp khi ngồi xổm do độ ẩm gây ra.

2. Sườn heo bổ sung canxi và protein, đồng thời bổ sung khí huyết. Khi khí huyết đầy đủ, các kinh mạch ít bị tắc nghẽn hơn, do đó làm giảm tình trạng tê bì.

3. Vỏ quýt khô giúp hút ẩm và điều hòa khí huyết, giải quyết tình trạng tích tụ ẩm thấp ở tỳ vị do thịt mỡ gây ra, vì vậy bạn sẽ không bị đầy hơi hoặc nặng chân tay sau khi ăn.

4. Sự kết hợp giữa thịt và rau củ tạo nên hương vị đậm đà và thơm ngon, rất phù hợp cho người trung niên và người cao tuổi không thích uống canh và quen ăn các bữa ăn thông thường. Đây là cách đơn giản để loại bỏ độ ẩm và cải thiện tuần hoàn máu trong bữa ăn hàng ngày.

Canh đu đủ, phục linh và hạt sen

Bạn cần nửa quả đu đủ chín, 15g nấm phục linh, 20g hạt sen khô, nửa cây nấm tuyết tùng, một ít đường phèn và 1000ml nước.

Ngâm nấm tuyết trong nước lạnh 1 tiếng, cắt bỏ phần rễ cứng và xé nhỏ; ngâm hạt sen trong nước 20 phút để loại bỏ cùi sen và giảm vị đắng; rửa sạch nấm phục linh và để riêng; gọt vỏ và cắt đu đủ thành miếng.

Cho nước vào nồi đất, sau đó cho nấm tuyết, nấm phục linh và hạt sen vào. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 40 phút, cho đến khi nấm tuyết đặc lại và tạo thành chất keo.

Cho các miếng đu đủ vào và đun nhỏ lửa trong 15 phút. Không nên nấu quá chín để tránh đu đủ bị mềm nhũn và mất chất dinh dưỡng.

Cho một ít đường phèn vào và khuấy cho đến khi tan hết. Để yên trong 5 phút trước khi dùng nóng.

Món ăn có tác dụng gì?

1. Đu đủ có tính dịu nhẹ, thúc đẩy tuần hoàn máu, đồng thời dưỡng ẩm cho da khô, làm giảm tê bì tay chân và cảm giác nặng nề do độ ẩm quá mức.

2. Phục linh có tác dụng lợi tiểu, trừ thấp, bổ tỳ vị, an thần, cải thiện tình trạng buồn ngủ, mệt mỏi và ngủ không sâu giấc do thấp khí gây ra.

3. Hạt sen bổ tỳ vị, giảm sự tích tụ ẩm thấp; nấm trắng dưỡng âm, làm ẩm, trung hòa tính khô của các vị thuốc trừ ẩm.

4. Sản phẩm có vị ngọt tự nhiên, không có mùi thuốc, phù hợp với mọi lứa tuổi. Có thể dùng thay thế trà sữa và các món tráng miệng hàng ngày, sử dụng lâu dài có thể giúp cơ thể sảng khoái và đôi chân khỏe mạnh.

(Ảnh minh họa: Internet)