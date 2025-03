Việt Nam có loại hạt trắng phau, ngọt mát được ví như "ngọc quý" cho sức khỏe

Giải nhiệt, thanh lọc cơ thể

Hạt thốt nốt có tính mát, giúp hạ nhiệt cơ thể, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Đây là một lựa chọn giải khát tự nhiên, giúp làm dịu cơn khát và giảm cảm giác khó chịu do nhiệt độ cao.

Hàm lượng nước và khoáng chất cao trong hạt thốt nốt giúp bù đắp lượng nước và điện giải mất đi do đổ mồ hôi, ngăn ngừa tình trạng mất nước. Do đó hạt thốt nốt giúp giảm các chứng như buồn nôn, và đau đầu do nhiệt.

Hạt thốt nốt dễ tìm ở Việt Nam lại tốt cho sức khỏe. Ảnh: Getty Images

Cải thiện hệ tiêu hóa

Hạt thốt nốt là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ cũng giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột có lợi, cải thiện quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng. Sử dụng hạt thốt nốt giúp giảm các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi, và các vấn đề tiêu hóa khác.

Bổ sung năng lượng

Đường tự nhiên trong hạt thốt nốt cung cấp năng lượng nhanh chóng và dễ tiêu hóa, giúp giảm mệt mỏi, uể oải. Đây là nguồn năng lượng tự nhiên, lành mạnh, tốt hơn so với các loại đường tinh luyện. Hạt thốt nốt không chỉ cung cấp năng lượng tức thì mà còn giúp duy trì năng lượng ổn định trong thời gian dài.

Tốt cho tim mạch

Hạt thốt nốt cung cấp kali, một khoáng chất thiết yếu có trong quả hạt thốt nốt, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì huyết áp ổn định, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch. Huyết áp ổn định là yếu tố quan trọng để phòng ngừa các bệnh tim mạch nguy hiểm như tăng huyết áp, đột quỵ và suy tim. Ngoài ra, kali giúp đảm bảo rằng các tín hiệu điện trong tim được truyền tải một cách chính xác, giúp tim co bóp nhịp nhàng và bơm máu đi khắp cơ thể.

Thốt nốt có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, bổ dưỡng. Ảnh: Bien Hoa Consumers

Tốt cho xương và răng

Hạt thốt nốt chứa hàm lượng canxi và phốt pho dồi dào, hai khoáng chất đóng vai trò then chốt trong quá trình hình thành và duy trì cấu trúc xương và răng. Canxi là thành phần chính tạo nên xương và răng, giúp chúng trở nên cứng cáp và chắc khỏe. Phốt pho cũng tham gia vào quá trình này, đồng thời hỗ trợ hấp thụ canxi một cách hiệu quả.

Chữa phát ban

Nếu bạn đang bị phát ban và bỏng da - những vấn đề về da khá phổ biến vào mùa hè, thì việc đắp phần thịt của quả táo đá lên vùng da bị ảnh hưởng có thể làm giảm kích ứng da và giúp làm dịu cơn khó chịu. Các chất chống oxy hóa trong hạt thốt nốt giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa da, giúp da khoẻ mạnh, mịn màng.

Tăng cường sức khỏe gan

Kali trong hạt thốt nốt đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng điện giải và hỗ trợ chức năng tế bào. Khi gan bị tổn thương, nồng độ kali trong cơ thể có thể bị suy giảm, dẫn đến các vấn đề về sức khỏe. Việc bổ sung kali từ hạt thốt nốt giúp bù đắp lượng kali thiếu hụt, hỗ trợ quá trình phục hồi và bảo vệ gan khỏi các tổn thương.

Ngoài ra, hạt thốt nốt còn chứa các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tác hại của các gốc tự do. Các gốc tự do là những phân tử không ổn định, có thể gây tổn thương tế bào và dẫn đến các bệnh lý về gan. Chất chống oxy hóa trong hạt thốt nốt giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ gan khỏi những tổn thương này.