Việt Nam có duy nhất một mỹ nhân chỉ nói 9 chữ mà viral suốt 8 năm, nhan sắc lẫn thực lực đều out trình

Mỹ nhân này chính là bảo chứng chất lượng của màn ảnh Việt.

Bộ phim truyền hình Lửa Trắng thuộc series Cảnh sát hình sự đang nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo mọt phim Việt. Bên cạnh những tình tiết phá án gay cấn, phim còn được bảo chứng bởi sự góp mặt của nữ diễn viên Thu Quỳnh trong vai Lan (Lệ) - một bà trùm ma túy giấu mặt đầy quyền lực và nguy hiểm. Trong những diễn biến phim gần đây, khán giả đã tinh ý soi ra một chi tiết cực kỳ thú vị. Đó là việc Thu Quỳnh đã sử dụng lại một câu thoại kinh điển năm xưa của chính mình. Phát hiện này sau khi được chia sẻ rầm rộ trên MXH đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý.

Cụ thể, trong một phân đoạn kịch tính ở tập 11 của Lửa Trắng, nhân vật Lan do Thu Quỳnh thủ vai đã có màn chạm trán đầy căng thẳng với Sương (Cù Thị Trà). Tại đây, Lan uy hiếp Sương, vừa bình tĩnh đáng sợ vừa gằn giọng nói: " Mày nghĩ mày đủ trình chơi với tao á? ". Phân cảnh này không chỉ khiến người xem phải "nổi da gà" vì thần thái chị đại quá đỉnh mà còn đem lại một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Hóa ra, cách đây tròn 8 năm vào năm 2018, câu nói đanh đá này cũng từng được Thu Quỳnh thốt ra khi hóa thân thành My Sói trong bộ phim đình đám Quỳnh Búp Bê. Đó là cảnh My Sói hung hãn uy hiếp Đào (Quỳnh Kool) vì nghi ngờ cô nàng này dám cướp người yêu của mình. Việc tái hiện hoàn hảo câu thoại "thương hiệu" sau gần một thập kỷ đã gợi lại ký ức cho người xem về một My Sói đanh đá, độc ác và điên cuồng thông qua diễn xuất xuất thần của Thu Quỳnh năm xưa. Cho đến nay, My Sói vẫn luôn vững vàng ở vị trí một trong những nhân vật phản diện "huyền thoại" xuất sắc nhất của vũ trụ phim Việt.

Sự trùng hợp đầy chủ ý này giữa hai bộ phim cách nhau 8 năm khiến netizen vô cùng phấn khích. Hàng loạt bình luận không tiếc lời ngợi khen để lại dưới các đoạn clip cắt: "Nghe giọng một cái là thấy nguyên một bầu trời My Sói trở về, nổi hết cả da gà" , "Đúng là chất giọng thương hiệu, bao nhiêu năm nghe lại vẫn thấy quyền lực và đầy uy hiếp" , hay "Sương nhìn thế thôi chứ tuổi gì đấu lại Lan Sói" .

Nói về Thu Quỳnh, nữ diễn viên sinh năm 1988 từ lâu đã sở hữu một profile diễn xuất vô cùng đáng nể. Cô là một trong những gương mặt thực lực quen thuộc hàng đầu của màn ảnh VTV giờ vàng, có khả năng biến hóa cực kỳ đa dạng từ vai hiền lành, cam chịu đến những vai mưu mô, sắc sảo. Xuất thân bài bản từ trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và từng lọt Top 30 Hoa hậu Việt Nam 2008, cô chọn cách đi lên vững chắc bằng tài năng thực lực tại Nhà hát Tuổi trẻ và mảng phim truyền hình. Trước khi tái xuất ấn tượng với vai bà trùm Lan trong Lửa Trắng, Thu Quỳnh đã kịp bỏ túi gia tài phim ảnh đồ sộ, từng gây bão màn ảnh nhỏ qua hàng loạt bộ phim ăn khách như Sống Chung Với Mẹ Chồng, Quỳnh Búp Bê, Về Nhà Đi Con, Hương Vị Tình Thân, hay Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Bên cạnh tài năng không cần bàn cãi, mỹ nhân sinh năm 1988 còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc quyến rũ bất chấp thời gian. Dù đã chạm ngõ tuổi U40 và là mẹ của hai nhóc tỳ, cô vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, rạng rỡ. Vẻ đẹp đằm thắm, mặn màng cộng hưởng cùng thần thái sang trọng, tự tin giúp Thu Quỳnh luôn là ngôi sao sáng mỗi khi xuất hiện, giữ vững tình cảm yêu mến từ khán giả suốt nhiều năm qua.