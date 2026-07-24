Việt Nam có công chúa làng nhạc nhờ 1 bài hát nổi tiếng cả nước, ra album "ăn cả đời" rồi biến mất bí ẩn

Sự biến mất của nữ ca sĩ vẫn khiến khán giả tiếc nuối và hoang mang.

Năm 2019, AMEE xuất hiện như một làn gió mới của Vpop. Trước khi chính thức debut với tư cách ca sĩ solo, cái tên AMEE đã phủ sóng khắp mạng xã hội nhờ góp giọng trong bản hit Ex's Hate Me của B Ray. Chất giọng trong trẻo, ngọt ngào, "baby" đặc trưng nhanh chóng được yêu thích. AMEE đã để lại dấu ấn ngay từ lần đầu xuất hiện.

AMEE gây ấn tượng ngay trong lần đầu cất giọng ở bài Ex's Hate Me

Đến nay, Ex's Hate Me đã vượt mốc 209 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của B Ray và AMEE. Ở thời điểm phát hành, bài hát tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, xuất hiện dày đặc với cả loạt trào lưu giới trẻ. AMEE nổi tiếng trên phạm vi cả nước chỉ với lần đầu góp giọng trong một ca khúc.

Sau hiệu ứng bùng nổ của Ex's Hate Me, ST.319 chính thức giới thiệu AMEE là nghệ sĩ độc quyền. Không lâu sau, nữ ca sĩ ra mắt công chúng bằng single Anh Nhà Ở Đâu Thế - sản phẩm được đầu tư chỉn chu từ âm nhạc đến hình ảnh. Sáu năm trước, rất hiếm tân binh nào được chuẩn bị kỹ lưỡng như AMEE. MV lung linh, concept ngọt ngào cùng hình tượng xinh xắn như búp bê giúp cô nhanh chóng gây chú ý, thậm chí nhiều khán giả còn liên tưởng đến hình ảnh Jennie trong giai đoạn quảng bá SOLO.

AMEE debut ấn tượng với Anh Nhà Ở Đâu Thế

Không mất nhiều thời gian để AMEE trở thành hiện tượng. Nữ ca sĩ sinh năm 2000 được gọi là "Công chúa Vpop" của thế hệ mới, gắn liền với hình ảnh nữ tính, đáng yêu và trong trẻo. Trong bối cảnh Gen Z Việt Nam vẫn chưa thực sự bùng nổ thành một lực lượng tiêu dùng âm nhạc lớn, AMEE trở thành một trong những gương mặt tiên phong xây dựng hình tượng idol trẻ trung, hiện đại. Chiến lược hình ảnh đồng nhất với âm nhạc giúp cô nhanh chóng sở hữu tệp khán giả trung thành và tạo dựng chỗ đứng riêng trên thị trường.

Ngay trong năm đầu hoạt động, AMEE đã phát hành album đầu tay dreAMEE

Ngay trong năm đầu hoạt động, AMEE đã phát hành album đầu tay dreAMEE. Đây được xem là bước đi táo bạo đối với một nghệ sĩ mới, nhưng cũng là quyết định mang tính chiến lược khi giúp nữ ca sĩ xây dựng một "vũ trụ âm nhạc" hoàn chỉnh. Album này góp phần tạo nên loạt hit quen thuộc với khán giả như Anh Nhà Ở Đâu Thế (149 triệu lượt xem), Trời Giấu Trời Mang Đi (88 triệu lượt xem), Sao Anh Chưa Về Nhà (72 triệu lượt xem), Ex's Hate Me Part 2 (70 triệu lượt xem)...

AMEE dần định hình thương hiệu âm nhạc riêng với những ca khúc ngọt ngào, dễ nghe, hình tượng "em bé số 1 Vpop"

Từ đây, AMEE dần định hình thương hiệu âm nhạc riêng với những ca khúc ngọt ngào, dễ nghe, hình tượng "em bé số 1 Vpop", "công chúa Vbiz" và đặt ra tiêu chuẩn mới cho hình mẫu nữ nghệ sĩ theo phong cách kẹo ngọt tại Việt Nam.

Sau dreAMEE, AMEE không tiếp tục duy trì tần suất phát hành album hay nhiều sản phẩm cá nhân. Thay vào đó, nữ ca sĩ xuất hiện chủ yếu trong các chiến dịch quảng cáo hoặc kết hợp cùng nghệ sĩ khác. Dù vậy, các ca khúc quảng cáo của cô vẫn liên tục tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội.

AMEE đã trở thành "công chúa Vpop" nổi tiếng nhất trong thập niên 2020s

Từ Tình Bạn Diệu Kỳ, Shay Nắngggg cho đến bản hit Ưng Quá Chừng, AMEE đều chứng minh nhạc quảng cáo hoàn toàn có thể trở thành hiện tượng nếu được đầu tư đúng hướng. Cuối năm 2023, cô tiếp tục góp mặt trong album chủ đề của WeChoice Awards 2023 với ca khúc Mưa Nào Mà Hông Tạnh, kết hợp cùng Phúc Du, WOKEUP và Trid Minh.

Song song với âm nhạc, AMEE còn trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu lớn "chọn mặt gửi vàng". Cô liên tục hợp tác với những nhãn hàng cao cấp như Louis Vuitton hay Tiffany & Co., trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ sở hữu nguồn tài nguyên thời trang đáng mơ ước. Có thể nói, ST.319 đã thành công đưa AMEE trở thành một trong những "tân binh khủng long" nổi bật nhất Vpop giai đoạn 2019-2020.

AMEE chụp ảnh với Anna Wintour trong sự kiện thời trang ở Mỹ

Dù tên tuổi luôn được săn đón, nhưng AMEE lại hoạt động không quá sôi nổi. Suốt hơn 6 năm sự nghiệp, cô nàng comeback cực nhỏ giọt. Việc AMEE quá lâu không phát hành sản phẩm cá nhân khiến người hâm mộ nhiều lần sốt ruột. Đầu năm 2024, cộng đồng fan từng rầm rộ phát động chiến dịch "giải cứu AMEE", liên tục kêu gọi công ty chủ quản sớm để nữ ca sĩ trở lại với âm nhạc.

E.P MỘNGMEE và MV Mộng Yu đánh dấu màn trở lại của AMEE sau 4 năm

Sau gần 3 năm chờ đợi, AMEE phát hành EP MỘNGMEE, gồm ba ca khúc và một interlude vào tháng 8/2024. Đây cũng là sản phẩm cuối AMEE đồng hành cùng ST.319. Bốn track gồm Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm, Beautiful Nightmare, Miền Mộng Mị và 2000 Câu Hỏi Vì Sao khai thác những cảm xúc rất gần với độ tuổi 24 của AMEE. EP xoay quanh các chủ đề như cảm giác tương tư, overthinking, chữa lành bản thân hay đối thoại với chính mình trong một mối quan hệ nhiều bất ổn.

Điểm thu hút lớn nhất của màn trở lại là sự xuất hiện của MCK trong ca khúc chủ đề Mộng Yu . Màn kết hợp giữa rapper cá tính và "công chúa Vpop" giúp sản phẩm nhận lượng tương tác lớn ngay khi phát hành. Dù không tạo nên cú nổ như kỳ vọng, ca khúc vẫn đạt Top 2 Trending YouTube Music và Top 1 iTunes Việt Nam ở thời điểm ra mắt.

ST.319 đứng sau thành công của AMEE - toàn diện từ âm nhạc đến hình ảnh

Một trong những điểm mạnh của ST.319 cùng đội ngũ S.HUBE với những cái tên như Trid Minh, WOKEUP, 2pillz hay DuongK là khả năng nắm bắt xu hướng rất nhanh. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng điều đáng tiếc nhất của MỘNGMEE không nằm ở chất lượng âm nhạc mà ở chiến lược quảng bá quá ngắn. Sau khi ra mắt EP, AMEE gần như không xuất hiện thường xuyên trên các sân khấu lớn nhỏ như thông lệ của nhiều nghệ sĩ phát hành sản phẩm mới, khiến sức thảo luận nhanh chóng giảm nhiệt.

Đầu tháng 12/2025, AMEE gây sốc khi thông báo chính thức kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment sau bảy năm đồng hành

Đầu tháng 12/2025, AMEE gây sốc khi thông báo chính thức kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment sau bảy năm đồng hành. Trong tâm thư gửi người hâm mộ, AMEE cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và đánh dấu chương mới trên hành trình âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân hơn. Đồng thời, cô công bố sẽ hoạt động dưới sự quản lý độc quyền của Công ty TNHH Giải Trí T.H.M.

AMEE hiếm hoi đi dự sự kiện

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một màn tái xuất mạnh mẽ sau khi chuyển công ty quản lý, AMEE lại bước vào khoảng lặng kéo dài. Kể từ thời điểm thay đổi "bến đỗ", nữ ca sĩ chưa phát hành thêm bất kỳ sản phẩm âm nhạc độc lập nào. Các hoạt động biểu diễn, quảng bá hay tham gia chương trình giải trí cũng vô cùng thưa thớt.

Thời gian gần đây, AMEE gần như "mất tích" khỏi các hoạt động giải trí. Lần gần nhất AMEE xuất hiện trước truyền thông là tại một sự kiện thời trang diễn ra ngày 10/5. Sau đó, cô gần như không góp mặt trong bất kỳ hoạt động giải trí nổi bật nào.

Lần gần nhất AMEE góp giọng trong 1 bài hát là hỗ trợ cho B Ray tại Anh Trai Say Hi

Sân khấu âm nhạc quy mô lớn gần nhất của AMEE tính đến hiện tại là màn kết hợp cùng B Ray trong ca khúc Chờ Anh Về tại chương trình Sóng 26. Trước đó, ca khúc từng được hai nghệ sĩ giới thiệu trong khuôn khổ Anh Trai Say Hi 2025, nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực và góp phần giúp B Ray đạt Top 1 Trending YouTube ở thời điểm phát hành.

Sau sân khấu này, nhiều người kỳ vọng AMEE sẽ sớm quay lại với các dự án cá nhân hoặc tham gia những chương trình thực tế mới. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa xảy ra. Ngoài vài lần ít ỏi xuất hiện tại sự kiện, nữ ca sĩ gần như biến mất khỏi đường đua âm nhạc, kéo theo hàng loạt suy đoán từ cộng đồng mạng về lý do đằng sau sự vắng bóng kéo dài.

AMEE vẫn duy trì khoảng 1,4 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify

Điều đáng chú ý là dù không phát hành sản phẩm độc lập trong khoảng hai năm, AMEE vẫn duy trì khoảng 1,4 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify - một con số rất cao đối với nghệ sĩ nữ Vpop. Điều này cho thấy kho nhạc của cô vẫn được khán giả nghe lại thường xuyên.

Đặc biệt, album đầu tay dreAMEE không chỉ mang về nhiều giải thưởng mà còn để lại hàng loạt bản hit đã trở thành ký ức của khán giả như Đen Đá Không Đường, Anh Nhà Ở Đâu Thế, Trời Giấu Trời Mang Đi, Yêu Thì Yêu Không Yêu Thì Yêu... cùng nhiều MV đạt hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem.

Với AMEE, dreAMEE vẫn đang là "gia tài" lớn nhất trong sự nghiệp

Với nhiều nghệ sĩ, một album thành công chỉ là bước khởi đầu. Nhưng với AMEE, dreAMEE vẫn đang là "gia tài" lớn nhất trong sự nghiệp. Sáu năm sau ngày phát hành, những ca khúc trong album vẫn đều đặn được nghe lại trên các nền tảng nhạc số, giúp nữ ca sĩ duy trì sức hút dù gần như vắng bóng khỏi đường đua. Bởi vậy, không ít khán giả ví von AMEE là trường hợp hiếm hoi của Vpop có thể "ra một album ăn cả đời".