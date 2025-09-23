Việt Nam có 3 món được mệnh danh là “tổ yến của người nghèo”: Kho collagen càng ăn càng đẹp da, trẻ hoá

Collagen là protein thiết yếu của cơ thể tạo nên cấu trúc, độ mềm mịn và độ căng cho làn da. Collagen có tác dụng tăng sự đàn hồi da, chống lão hóa da, nhanh lành sẹo, tăng cường hệ miễn dịch, giúp xương, tóc, móng, răng chắc khỏe, giảm biến chứng ở xương, sụn, phòng ngừa loãng xương… Ngoài ra, collagen có giúp xây dựng khối lượng cơ, cải thiện sức khỏe tim mạch.

Khi tuổi tác tăng lên, cơ thể sẽ tạo ra ít collagen hơn, da mất đi độ đàn hồi, kém săn chắc, gây ra các nếp nhăn. Những thực phẩm sau có thể cung cấp và thúc đẩy sản sinh collagen tốt không kém tổ yến nhưng có mức giá phải chăng hơn, giúp cải thiện đàn hồi làn da, chống lão hoá và dễ tiếp cận ở mọi lứa tuổi.

Da heo

Ảnh minh hoạ

Da heo là nguồn cung cấp collagen tự nhiên dồi dào, khi hấp thụ vào cơ thể sẽ phân huỷ thành các axit amin để tái tạo collagen cần thiết cho sức khỏe của da, khớp và mô liên kết. Da heo cũng chứa nhiều protein và glycine, một loại axit amin thiết yếu cho quá trình tổng hợp collagen. Việc tiêu thụ hoặc sử dụng collagen có nguồn gốc từ da heo thường xuyên có thể thúc đẩy độ đàn hồi của da và giảm đau khớp.

Ngoài da heo, thịt gà có da cũng là “kho” collagen nguồn gốc động vật dồi dào. Theo một nghiên cứu năm 2019 trên tạp chí Alternative Therapies in Health and Medicine, khi phụ nữ trung niên (từ 39 đến 59 tuổi) uống thực phẩm bổ sung collagen làm từ sụn gà, họ thấy cải thiện nếp nhăn, vết chân chim và độ đàn hồi của da. Thịt đùi được đánh giá nhiều collagen hơn phần thịt ức gà.

Lòng trắng trứng

Ảnh minh hoạ

Lòng trắng trứng là nguồn cung cấp proline, một trong những axit amin cần thiết cho quá trình sản xuất collagen. Mặc dù lòng đỏ không chứa collagen nhưng chúng lại giàu chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình sản xuất collagen. Trứng cung cấp protein lành mạnh giúp xây dựng và phát triển cơ bắp, để các bữa ăn cân bằng dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, lòng trắng trứng còn nhiều công dụng tốt cho sức khỏe bao gồm: cung cấp protein, hỗ trợ giảm cân, tăng cường cơ bắp, tốt cho tim mạch, hỗ trợ sức khỏe xương, bảo vệ hệ thần kinh, giảm mệt mỏi…

Nước hầm xương bò, heo

Ảnh minh hoạ

Quá trình ninh xương được cho là có thể chiết xuất collagen, giúp loại nước này chứa nhiều chất dinh dưỡng như canxi, magie, phốt pho, axit amin… Mỗi loại nước ninh xương lại chứa hàm lượng collagen khác nhau do chất lượng xương và các thực phẩm đi kèm.

Collagen loại I (loại collagen đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe của da, tóc và móng) có nhiều trong nước dùng xương bò. Trong khi đó, nước dùng xương heo thường chứa thành phần axit amin quan trọng như proline giúp cải thiện làn da, chống lão hoá. Ngoài ra, hàm lượng collagen đáng kể có trong nước hầm xương sẽ giúp cơ thể loại bỏ các sắc tố có hại trên da và duy trì một làn da khỏe.