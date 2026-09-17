Việt Nam có 3 loại cây hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, mọc um tùm quanh nhà không cần chăm sóc nhiều

Loại số 1 cứ tưởng chỉ là cỏ dại!

Đau nhức xương khớp, đặc biệt ở đầu gối, lưng, vai gáy hay các khớp nhỏ ở bàn tay, là tình trạng nhiều người gặp phải, nhất là khi tuổi tác tăng lên và vào những ngày mưa ẩm kéo dài như hiện nay. Bên cạnh thuốc và các phương pháp điều trị theo chỉ định, một số cây thuốc quen thuộc trong đời sống Việt Nam từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ giảm đau, giảm cảm giác khó chịu ở cơ xương khớp.

Cây xấu hổ

Rễ xấu hổ được sử dụng trong một số bài thuốc với mục đích hỗ trợ giảm đau, đau lưng, đau nhức xương khớp và các triệu chứng liên quan đến cơ xương khớp. (Ảnh minh họa: Internet)

Cây xấu hổ, còn gọi là cây trinh nữ, là loài mọc khá phổ biến ở bờ đường, bãi đất và những khu vực nhiều cỏ. Khi chạm vào, các lá nhỏ cụp lại, tạo nên đặc điểm rất dễ nhận biết.

Trong y học cổ truyền, rễ xấu hổ được sử dụng trong một số bài thuốc với mục đích hỗ trợ giảm đau, đau lưng, đau nhức xương khớp và các triệu chứng liên quan đến cơ xương khớp.

Tuy nhiên, những công dụng này chủ yếu dựa trên kinh nghiệm sử dụng trong y học cổ truyền và các nghiên cứu tiền lâm sàng. Vì vậy, không nên tự ý dùng rễ hoặc các bộ phận của cây để sắc uống kéo dài với mục đích điều trị đau khớp.

Nếu đau khớp kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc kèm sưng, nóng, đỏ khớp, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân thay vì chỉ tìm cách giảm đau bằng cây thuốc.

Cây lá lốt

Rễ xấu hổ được sử dụng trong một số bài thuốc với mục đích hỗ trợ giảm đau, đau lưng, đau nhức xương khớp và các triệu chứng liên quan đến cơ xương khớp. (Ảnh minh họa: Internet)

Lá lốt có lẽ là loại cây gần gũi hơn cả với các gia đình Việt. Không chỉ được dùng làm gia vị, lá lốt còn là một vị thuốc Nam quen thuộc.

Theo y học cổ truyền, lá lốt có tính ấm, thường được sử dụng trong các bài thuốc liên quan đến đau nhức xương khớp, đặc biệt những trường hợp đau tăng khi thời tiết lạnh hoặc ẩm.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng ghi nhận các thành phần trong lá lốt có hoạt tính chống viêm. Tuy nhiên, đây chưa phải là bằng chứng đủ mạnh để khẳng định ăn lá lốt hoặc dùng lá lốt có thể điều trị thoái hóa khớp hay các bệnh lý xương khớp.

Vì vậy, có thể xem lá lốt như một loại rau gia vị quen thuộc trong chế độ ăn, nhưng không nên tự ý dùng liều cao hoặc sắc uống kéo dài để thay thế phương pháp điều trị được bác sĩ chỉ định.

Cây ngải cứu

Ngải cứu được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, trong đó có hỗ trợ giảm đau và các triệu chứng liên quan đến cơ xương khớp. (Ảnh minh họa: Internet)

Ngải cứu là một trong những loại cây thuốc quen thuộc nhất trong đời sống người Việt. Ở nhiều nơi, cây ngải cứu mọc hoang và dễ dàng trồng xung quanh nhà để làm thuốc. Chính vì vậy, ngải cứu được xem là một phương thuốc giảm đau xương khớp hiệu quả từ những cây trồng trong vườn. Cây thường xuất hiện trong các món ăn và được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian, trong đó có những bài thuốc dành cho đau nhức xương khớp. Nếu điều kiện cho phép, mọi người hãy trồng một vài khóm ngải cứu quanh nhà vì rất dễ trồng, phát triển trong bóng râm và chỉ cần giâm cành.

Trong y học cổ truyền, ngải cứu được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, trong đó có hỗ trợ giảm đau và các triệu chứng liên quan đến cơ xương khớp. Ngải cứu cũng là nguyên liệu thường được sử dụng trong phương pháp cứu, trong đó sức nóng từ ngải cứu được dùng để tác động lên các huyệt.

Một số nghiên cứu trên các loài Artemisia đã ghi nhận khả năng giảm đau hoặc chống viêm, nhưng cần lưu ý rằng không phải nghiên cứu nào cũng được thực hiện trên chính loại ngải cứu thường gặp ở Việt Nam, và bằng chứng lâm sàng còn hạn chế. Chẳng hạn, một thử nghiệm nhỏ trên 42 người bị thoái hóa khớp sử dụng chiết xuất Artemisia annua cho thấy một nhóm dùng liều thấp có cải thiện đau và chức năng sau 12 tuần, nhưng đây mới là nghiên cứu thí điểm và cần thêm nghiên cứu lớn hơn để xác nhận. Do đó, không nên suy từ những kết quả này thành kết luận rằng ăn ngải cứu hoặc đắp ngải cứu có thể chữa thoái hóa khớp.