Việt Nam có 1 loại chuối rất đặc biệt: Là đặc sản Bến Tre, phải luộc mới ngon, ăn vào bổ tim, khỏe đường ruột

Ăn một quả chuối luộc này, hương vị còn nhớ mãi!

Đó chính là chuối sáp!

Ai từng đến Bến Tre có lẽ sẽ phải trầm trồ khen ngợi những sản vật quê hương. Chuối sáp là một trong số đó, loại trái cây độc đáo khắc hẳn các loại chuối khác ở mọi miền đất nước. Chuối phải luộc lên ăn thì mới đúng tinh hoa ẩm thực, xứng đáng là đặc sản của Bến Tre.

Chia sẻ trên Vietnamnet, BSCKII Huỳnh Tấn Vũ (nguyên giảng viên khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TPHCM) cho biết, chuối sáp có thể chế biến thành nhiều món như luộc, hấp, nướng, chiên. Điểm khác biệt của chuối này là hàm lượng tinh bột và tanin cao nên phải luộc mới ăn được. Nhiệt làm tinh bột hồ hóa, giúp thịt chuối mềm, dẻo và dễ ăn hơn. Vị chát cũng giảm trong khi vị ngọt và mùi thơm tự nhiên rõ hơn. Sau khi chế biến, chuối có kết cấu bùi, mịn, hơi dẻo đúng như tên gọi “chuối sáp”.

Những công dung của loại chuối đặc biệt, phải luộc mới ngon

BSCKII Huỳnh Tấn Vũ chia sẻ với Vietnamnet, chuối sáp có những công dụng sau:

Hỗ trợ tiêu hóa

Theo dữ liệu phân tích trên 13 giống chuối Việt Nam, 100g thịt chuối sáp tươi cung cấp khoảng 152-167 kcal, 2,28-2,64g chất xơ và 35,49-39,73g carbohydrate.

Trong đó, chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với hệ tiêu hóa, hỗ trợ nhu động ruột và có thể trở thành nguồn thức ăn cho hệ vi khuẩn có lợi ở đại tràng.

Nhờ vậy, đưa chuối sáp vào chế độ ăn với lượng phù hợp có thể góp phần duy trì hoạt động đường ruột và hạn chế táo bón. Tuy nhiên, đây không phải là thực phẩm có tác dụng điều trị các bệnh lý tiêu hóa.

Bổ sung năng lượng

Với hàm lượng carbohydrate tương đối cao, chuối sáp có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể. Chuối sáp luộc hoặc hấp có thể được sử dụng như một món ăn phụ, đặc biệt với người cần bổ sung năng lượng. Tuy nhiên, người đang kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết cần lưu ý khẩu phần bởi chuối chứa lượng carbohydrate đáng kể.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Chuối nói chung là nguồn cung cấp kali tự nhiên. Đây là khoáng chất cần thiết cho hoạt động của tim, cơ bắp và hệ thần kinh, đồng thời tham gia điều hòa huyết áp thông qua việc cân bằng tác động của natri trong cơ thể.

Vì vậy, một chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây và các thực phẩm cung cấp kali có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ hoạt động cơ bắp, thần kinh

Kali và magie trong chuối tham gia vào nhiều quá trình sinh lý, trong đó có dẫn truyền thần kinh và hoạt động của cơ.

Đây cũng là lý do chuối thường được lựa chọn trong chế độ ăn của người vận động thể lực. Tuy nhiên, chuột rút có nhiều nguyên nhân, không chỉ do thiếu kali hay magie, vì vậy không thể xem chuối là biện pháp điều trị hoặc phòng ngừa đặc hiệu.

Vitamin B6 trong chuối tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và hoạt động bình thường của hệ thần kinh.

Lưu ý ăn chuối sáp luộc

Thầy thuốc ưu tú, BSCK II Lê Phương (nguyên Phó giám đốc BV Y học cổ truyền Hà Đông) chia sẻ trên báo Sức khỏe và đời sống, mọi người ăn chuối sáp chú ý một số điểm sau, tránh hại sức khỏe:

- Chuối sáp luộc cả vỏ. Tránh ăn sát giờ đi ngủ vì kháng tinh bột lên men chậm ở ruột già có thể gây đầy bụng.

- Mỗi ngày chỉ dùng tối đa 1 quả, không ăn thay bữa chính, chỉ ăn vào buổi chiều như một bữa phụ và không lạm dụng liên tục trong nhiều ngày.

- Đối tượng cần thận trọng:

Người bệnh thận: Cần hạn chế do hàm lượng kali trong chuối rất cao, dễ gây áp lực cho thận.

Người đái tháo đường: Nên ưu tiên chuối xanh luộc và kiểm soát liều lượng theo ý kiến bác sĩ.

Người bụng yếu, hay tiêu chảy: Nên tránh chuối xanh, ưu tiên dùng chuối sáp luộc.

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