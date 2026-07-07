Việt Nam có 1 Hoàng hậu được ca ngợi là "nghiêng nước nghiêng thành", học vấn đáng nể, nhưng qua đời khi còn trẻ bởi 1 căn bệnh gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ

Đó chính là Hoàng hậu Nam Phương!

Có những người phụ nữ khiến người đời nhớ mãi bởi nhan sắc, có người được nhắc đến vì trí tuệ, nhưng cũng có những người hội tụ cả hai. Hoàng hậu Nam Phương là một trong số đó.

Sở hữu vẻ đẹp được ca ngợi là "nghiêng nước nghiêng thành", học vấn đáng nể, phong thái quý tộc và cuộc đời đầy dấu ấn, bà từng nhiều lần được báo chí đương thời tôn vinh bằng danh xưng "Hoa hậu". Thế nhưng, phía sau cuộc đời tưởng như viên mãn ấy lại là một căn bệnh âm thầm theo bà suốt nhiều năm.

Ở tuổi 49, độ tuổi mà nhiều phụ nữ ngày nay vẫn đang tất bật với công việc và chăm lo cho gia đình, Hoàng hậu Nam Phương đã ra đi sau một cơn khó thở do bệnh tim trở nặng.

Hơn 60 năm đã trôi qua, câu chuyện ấy vẫn mang ý nghĩa thời sự. Bởi theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh tim mạch hiện vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ, cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn tất cả các loại ung thư cộng lại. Thế nhưng, không ít phụ nữ vẫn nghĩ rằng đây là căn bệnh "chỉ đàn ông mới dễ mắc".

Người phụ nữ được xem là chuẩn mực vẻ đẹp của phụ nữ Đông Dương lúc bấy giờ

Tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, Hoàng hậu Nam Phương sinh năm 1914 trong một gia đình giàu có ở Nam Kỳ.

Ngay từ khi còn trẻ, bà đã nổi tiếng bởi nhan sắc hiếm có. Với chiều cao khoảng 1,75m, gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt phượng với đặc trưng mí lót và phong thái thanh lịch, bà được xem là chuẩn mực vẻ đẹp của phụ nữ Đông Dương thời bấy giờ.

Không chỉ đẹp, bà còn được đào tạo bài bản tại Pháp, thành thạo nhiều ngoại ngữ, có kiến thức sâu rộng về văn hóa, nghệ thuật và lễ nghi phương Tây.

Dù chưa từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp theo nghĩa hiện đại, bà nhiều lần được báo chí và công chúng tôn vinh bằng những mỹ danh như "Hoa hậu Đông Dương", "Hoa hậu Pháp thuộc" và "Hoa hậu của các Hoàng hậu phương Đông".

Sau khi kết hôn với vua Bảo Đại năm 1934, bà trở thành Hoàng hậu chính cung đầu tiên của triều Nguyễn được sắc phong ngay trong lễ cưới - một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử triều Nguyễn.

Căn bệnh âm thầm theo Hoàng hậu Nam Phương nhiều năm

Sau những biến động của lịch sử, Hoàng hậu Nam Phương đưa các con sang Pháp sinh sống. Bà sống khá kín tiếng tại điền trang ở Chabrignac, tránh xa cuộc sống hào nhoáng trước kia.

Theo nhiều tài liệu lịch sử, Hoàng hậu mắc bệnh tim từ nhiều năm trước. Dù sức khỏe ngày càng suy giảm, bà vẫn lặng lẽ chịu đựng và ít chia sẻ về bệnh tình.

Rạng sáng ngày 16/9/1963, Hoàng hậu bất ngờ lên cơn khó thở dữ dội do bệnh tim trở nặng. Dù được người thân phát hiện, bà đã không qua khỏi, hưởng dương 49 tuổi.

Sự ra đi của bà khiến nhiều người tiếc nuối. Nhưng nhìn từ góc độ y học ngày nay, đây cũng là lời nhắc nhở rằng bệnh tim không phải lúc nào cũng xuất hiện bằng những cơn đau ngực dữ dội như chúng ta vẫn nghĩ.

Bệnh tim là "kẻ giết người số 1" với phụ nữ

Khi được hỏi căn bệnh nào khiến phụ nữ tử vong nhiều nhất, không ít người sẽ nghĩ đến ung thư vú hay ung thư cổ tử cung.

Tuy nhiên, WHO cho biết bệnh tim mạch mới là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ trên toàn thế giới. Mỗi năm, căn bệnh này cướp đi khoảng 20,5 triệu sinh mạng, tương đương gần 1/3 tổng số ca tử vong toàn cầu.

Đáng lo ngại hơn, các chuyên gia cho rằng bệnh tim ở phụ nữ thường bị chẩn đoán muộn vì triệu chứng không điển hình. Chính điều này khiến nhiều người bỏ lỡ "thời gian vàng" để điều trị.

Không chỉ đau ngực, phụ nữ còn có thể gặp những dấu hiệu rất dễ nhầm lẫn

Ở nam giới, nhắc đến bệnh tim, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cơn đau thắt ngực dữ dội. Nhưng ở phụ nữ, các biểu hiện lại thường âm thầm hơn. Một số người chỉ thấy:

Khó thở khi leo cầu thang hoặc làm việc nhẹ.

Mệt mỏi kéo dài dù nghỉ ngơi đầy đủ.

Đau vùng cổ, vai, lưng hoặc hàm.

Hồi hộp, tim đập nhanh bất thường.

Buồn nôn, đầy bụng, khó tiêu.

Chóng mặt, choáng váng.

Vã mồ hôi lạnh.

Nhiều phụ nữ nhầm những biểu hiện này với thiếu ngủ, căng thẳng, tiền mãn kinh hoặc bệnh dạ dày nên không đi khám.

Những yếu tố khiến nguy cơ mắc bệnh tim tăng lên theo tuổi

Các chuyên gia cho biết, không phải ngẫu nhiên phụ nữ sau tuổi 40 hoặc sau mãn kinh được khuyến cáo nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tim mạch.

Khi nội tiết tố estrogen suy giảm, "lá chắn" tự nhiên bảo vệ tim mạch cũng yếu đi. Nếu đồng thời có thêm các yếu tố như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, thừa cân, ít vận động, hút thuốc lá hoặc căng thẳng kéo dài thì nguy cơ mắc bệnh tim sẽ tăng lên đáng kể.

Tiền sử gia đình có người mắc bệnh tim cũng là yếu tố không nên bỏ qua.

Muốn trái tim khỏe mạnh, đừng chờ đến khi có triệu chứng

Các chuyên gia tim mạch nhấn mạnh, khoảng 80% bệnh tim mạch và đột quỵ sớm có thể phòng ngừa bằng việc thay đổi lối sống.

Đối với phụ nữ, điều quan trọng nhất là đừng đợi đến khi xuất hiện cơn đau ngực mới nghĩ đến việc khám tim.

Hãy kiểm tra huyết áp, đường huyết và mỡ máu định kỳ; duy trì ít nhất 150 phút vận động mỗi tuần; ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế đồ ăn mặn và thực phẩm chế biến sẵn; không hút thuốc, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc và học cách kiểm soát căng thẳng.

Nếu xuất hiện tình trạng khó thở bất thường, đau tức ngực, tim đập nhanh kéo dài hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân, hãy đến cơ sở y tế để được kiểm tra càng sớm càng tốt.

Hoàng hậu Nam Phương ra đi ở tuổi 49 để lại nhiều tiếc nuối về một nhan sắc và trí tuệ hiếm có. Nhưng hơn nửa thế kỷ sau, câu chuyện của bà còn mang một ý nghĩa khác: Nhắc phụ nữ rằng trái tim cũng cần được chăm sóc như bất kỳ cơ quan nào khác. Bởi nhiều khi, một căn bệnh âm thầm lại chính là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe của người phụ nữ.