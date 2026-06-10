Việt Nam có 1 cây cầu vượt sông sở hữu kỷ lục thi công thần tốc: Do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng, biểu tượng mới của TP. Hải Phòng

Với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, công trình đóng vai trò quan trọng tại Hải Phòng.

Kỷ lục thi công mới của thành phố cảng, với 2 trụ tháp gần 90m nổi bật

Từ lâu, sông Cấm được xác định là trục phát triển then chốt của TP. Hải Phòng, nơi tập trung hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và các trung tâm hành chính đang dần hoàn thiện. Trong định hướng mở rộng đô thị về phía Bắc, cầu Hoàng Gia mang ý nghĩa đặc biệt khi ghi dấu mốc về thời gian thi công ngắn chưa từng có.

Cầu Hoàng Gia đã chính thức hoàn thành việc kết nối đảo Vũ Yên với khu vực trung tâm TP. Hải Phòng sau 22 tháng thi công, thiết lập kỷ lục mới về tiến độ trong số các cây cầu bắc qua sông Cấm. Với tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, công trình không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách đi lại mà còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc không gian đô thị của thành phố cảng.

Cụ thể, dự án được khởi công vào tháng 9/2023 và chính thức đưa vào vận hành từ ngày 15/7/2025. Chỉ trong 22 tháng, công trình đã hoàn thành, nhanh hơn so với nhiều cây cầu lớn trước đó như cầu Kiền (28 tháng), cầu Bính (32 tháng) hay cầu Hoàng Văn Thụ (33 tháng). Tiến độ này cho thấy năng lực triển khai hạ tầng ngày càng được nâng cao của địa phương cùng các đơn vị thi công.

Cầu Hoàng Gia có chiều dài gần 2,2 km, tạo kết nối trực tiếp giữa đảo Vũ Yên và khu vực trung tâm thông qua trục đường Lê Thánh Tông. Đây cũng là cây cầu đầu tiên thiết lập liên kết trực diện giữa lõi đô thị hiện hữu và khu vực được định hướng phát triển thành trung tâm thương mại, dịch vụ mới trong tương lai.

Đây được đánh giá là cây cầu bắc qua sông Cấm có thời gian thi công nhanh nhất từ trước đến nay.

Xét về quy mô, phần cầu chính có bề rộng 21m với 4 làn xe lưu thông, trong khi cầu dẫn rộng 17,5m. Điểm cuối của dự án kết nối với đường Lê Thánh Tông, thuộc phường Gia Viên (TP. Hải Phòng), còn điểm đầu nối trực tiếp với khu phố đi bộ trong đại đô thị Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên.

Về kiến trúc, công trình được thiết kế dựa trên ý tưởng “Cửa Thế giới”, nổi bật với hai trụ tháp cao 89m nghiêng về phía lòng sông, gợi hình ảnh một cánh cổng mở ra biển lớn. Hệ thống dây văng gồm 24 bó cáp bố trí đối xứng hai bên, được liên tưởng như đàn hạc đang tung cánh. Nhịp chính của cầu sử dụng kết cấu dầm thép dài 200m, đảm bảo tĩnh không thông thuyền đạt 110m x 25m, giúp các phương tiện thủy lưu thông an toàn trên sông Cấm.

Là kết nối giao thông quan trọng

Tác động rõ nét nhất của cầu Hoàng Gia nằm ở việc thay đổi hoàn toàn cách thức kết nối giao thông. Nếu như trước đây, người dân phải mất khoảng 30 phút để di chuyển từ khu vực trung tâm ra đảo Vũ Yên, thì hiện tại thời gian này đã được rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 5 phút.

Nhờ hệ thống hạ tầng hiện đại với làn đường rộng rãi và hệ thống chiếu sáng đồng bộ, việc lưu thông qua cầu trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn đáng kể, góp phần cải thiện đáng kể trải nghiệm di chuyển của người dân.

Sự cải thiện về kết nối này được xem là cú hích quan trọng đối với thị trường bất động sản khu vực phía Bắc sông Cấm. Khi khoảng cách địa lý không còn là rào cản, dòng vốn đầu tư cũng như nhu cầu an cư có xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ về các khu đô thị quy mô lớn. Trong bối cảnh TP. Hải Phòng đang định hình mô hình đô thị đa trung tâm, đảo Vũ Yên được đánh giá là khu vực hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của hạ tầng giao thông.

Cầu Hoàng Gia được xem là “mảnh ghép chiến lược” góp phần hoàn thiện hệ sinh thái của Vinhomes Royal Island, đại đô thị có quy mô lên tới 877ha với tổng vốn đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD. Khi vận hành ổn định, khu vực này dự kiến sẽ trở thành nơi an cư của khoảng 60.000 người.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của cư dân, cây cầu còn tạo điều kiện kết nối nhanh chóng đến hàng loạt tiện ích cao cấp như sân golf 36 hố Vinpearl Golf, Học viện cưỡi ngựa, bến du thuyền, công viên chủ đề VinWonders hay trung tâm thương mại Vincom Megamall Royal Island…

Việc đưa cầu Hoàng Gia vào khai thác không chỉ góp phần giải quyết áp lực giao thông nội đô mà còn mở rộng khả năng liên kết với các trục kinh tế quan trọng. Từ đây, việc di chuyển đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Móng Cái, sân bay Cát Bi hay hệ thống vành đai Đông Bắc trở nên thuận lợi và nhanh chóng hơn.