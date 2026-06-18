Việt Nam chốt loạt thỏa thuận, máy bay cất cánh hé mở điều chưa từng có kết nối Việt-Nga

Loạt tin vui vừa được công bố trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Nga.

Việt Nam và Liên bang Nga đang chứng kiến nhiều bước tiến mới trong quan hệ hợp tác song phương.

Trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Kazan, loạt tin vui đã được công bố, từ các thỏa thuận năng lượng, tài chính đến đường bay thẳng mới và hợp tác du lịch giữa doanh nghiệp hai nước.

Doanh nghiệp Việt - Nga ký loạt thỏa thuận năng lượng, tài chính

Theo Báo điện tử Chính Phủ, vào ngày 17/6 tại Kazan, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam - Liên bang Nga.

Sự kiện quy tụ đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, các cơ quan xúc tiến thương mại và hơn 100 doanh nghiệp hai nước.

Điểm nhấn là việc doanh nghiệp hai nước trao loạt văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Nổi bật nhất là lĩnh vực năng lượng, với sự tham gia của Petrovietnam và các đối tác lớn của Nga như Zarubezhneft, Novatek và Rosatom.

Trong đó, Petrovietnam và Zarubezhneft có Giấy chứng nhận đầu tư dự án PSC Lô 01/17 và 02/17 trên thềm lục địa Việt Nam. Petrovietnam cũng ký thỏa thuận hợp tác về năng lượng, khoa học công nghệ với Novatek. Những văn kiện này cho thấy hợp tác năng lượng Việt - Nga đang được đẩy sang các dự án cụ thể hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao Giấy chứng nhận đầu tư của PSC Lô 01/17&02/17, thềm lục địa Việt Nam giữa PetroVietnam và Tập đoàn Zarubezhneft. Ảnh: Nhật Bắc

Ở lĩnh vực tài chính - đầu tư, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ký biên bản ghi nhớ với Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Sovico và HDBank đạt thỏa thuận khung hợp tác chiến lược với Zarubezhneft.

Loạt thỏa thuận tại Kazan cho thấy hợp tác Việt - Nga đang đi vào các dự án cụ thể hơn trong năng lượng, tài chính, đầu tư và công nghệ. Từ nền tảng đó, kết nối hàng không trở thành mảnh ghép quan trọng tiếp theo, giúp giao thương, du lịch và trao đổi nhân lực giữa hai nước có thêm điều kiện tăng tốc.

Chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam với Kazan

Cùng với các thỏa thuận kinh tế, hãng hàng không Vietjet công bố mở thêm ba đường bay mới kết nối Việt Nam và Nga, gồm Đà Nẵng - Moscow, Nha Trang - Kazan và Nha Trang - Novosibirsk. Đây là một trong những thông tin gây chú ý nhất tại Kazan, bởi hàng không đang trở thành cầu nối giữa hai thị trường.

Đặc biệt, Vietjet vừa thực hiện chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam với Kazan. Đây là dấu mốc chưa từng có trong mạng bay giữa Việt Nam và thành phố này của Nga , nhất là khi chuyến bay diễn ra đúng thời điểm Kazan tổ chức các hoạt động cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga.

Chuyến bay càng có ý nghĩa hơn khi Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đồng hành cùng đoàn công tác Việt Nam trên hành trình tới Kazan. Điều này cho thấy kết nối hàng không không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, mà còn gắn trực tiếp với các hoạt động ngoại giao, kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Tại Diễn đàn Kinh doanh Nga - ASEAN, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet Air Đinh Việt Phương cho biết chỉ trong khoảng một năm qua, hãng đã phát triển nhanh mạng bay giữa Việt Nam và Nga. Từ những chuyến bay đầu tiên, đến nay Vietjet đã có gần 50 chuyến mỗi tuần, kết nối Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc với 10 điểm đến tại Nga.

Theo đại diện Vietjet, hãng đã vận chuyển gần 400.000 lượt khách Nga tới Việt Nam trong thời gian ngắn. Con số này phản ánh sự phục hồi rõ rệt của dòng khách Nga, đồng thời cho thấy vai trò của các đường bay thẳng trong việc kéo khách quốc tế trở lại Việt Nam.

Trong thời gian tới, Vietjet dự kiến tiếp tục tăng tần suất và mở rộng điểm đến tại Nga, trong đó có chặng Đà Nẵng - Moscow và khả năng nghiên cứu thêm Ekaterinburg, Novosibirsk, Omsk. Mục tiêu được hãng đặt ra là tiến tới cột mốc 1 triệu khách Nga trên các đường bay Việt Nam - Nga.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến Lễ công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga của Hãng hàng không Vietjet. Ảnh: Nhật Bắc

Dấu ấn Nga trở lại mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam

Sự mở rộng của các đường bay Việt - Nga cũng tạo thêm động lực cho du lịch. Bên lề Diễn đàn Kinh doanh Nga - ASEAN, đại diện Vietravel đánh giá thị trường khách Nga đang phục hồi mạnh và trở thành một trong những điểm sáng của du lịch Việt Nam.

Trước đại dịch Covid-19, Nga từng là thị trường khách quốc tế quan trọng của Việt Nam, đặc biệt với các địa phương ven biển và khu vực miền Trung. Sau giai đoạn sụt giảm mạnh, thị trường này bắt đầu phục hồi rõ rệt từ năm 2025 và sáu tháng đầu năm 2026.

Theo ông Ngô Minh Quân, Giám đốc Khối Thị trường nước ngoài của Vietravel, tốc độ phục hồi của khách Nga hiện thuộc nhóm mạnh nhất trong các thị trường quốc tế đến Việt Nam.

Du khách Nga tham quan núi Tà Cú (Đền Linh Sơn Trường Thọ) ở Phan Thiết, Việt Nam© Shutterstock/FOTODOM / Indochina studio

Tại Kazan, Vietravel ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Intourist, một trong những thương hiệu du lịch lâu đời của Nga. Theo thỏa thuận giai đoạn 2026-2029, hai bên sẽ phối hợp quảng bá Việt Nam tại thị trường Nga, phát triển sản phẩm du lịch mới, xây dựng chương trình liên tuyến Đông Dương, trao đổi dữ liệu thị trường và cùng xúc tiến tại các sự kiện du lịch quốc tế.

Với Vietravel, thỏa thuận này đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng mảng inbound, tức đón khách quốc tế vào Việt Nam. Trước đây, lượng khách Nga trong cơ cấu khách hàng của doanh nghiệp còn hạn chế. Vì vậy, việc hợp tác với đối tác Nga được xem là điểm khởi đầu để khai thác mạnh hơn dòng khách từ Liên bang Nga.

Không chỉ tập trung vào Nga, Vietravel cũng tính tới khả năng mở rộng sang các quốc gia thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập. Một yếu tố khác được đánh giá có thể tạo cú hích cho du lịch hai chiều là chính sách visa. Theo đại diện Vietravel, với khách quốc tế, hai điều kiện quan trọng nhất thường là có đường bay trực tiếp và thủ tục thị thực thuận lợi.

Đáng chú ý, theo hãng tin Sputnik (Nga), Việt Nam không chỉ có thể là điểm đến cuối cùng của khách Nga, mà còn có thể trở thành cửa ngõ để họ khám phá Đông Nam Á. Từ Việt Nam, doanh nghiệp lữ hành có thể kết nối khách Nga tới Lào, Campuchia, Thái Lan và các điểm đến khác trong ASEAN.