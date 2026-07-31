Việt Anh - Quỳnh Nga bất đồng quan điểm

Trước khi công khai mối quan hệ, Việt Anh và Quỳnh Nga quen biết nhau nhiều năm, từng hợp tác trong nhiều dự án phim truyền hình.

Sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm và tiết lộ đang chuẩn bị xây dựng tổ ấm chung, Việt Anh và Quỳnh Nga thường xuyên chia sẻ hành trình hoàn thiện căn nhà trên mạng xã hội. Từ việc lựa chọn thiết kế, bố trí nội thất đến các chi tiết nhỏ trong quá trình thi công, cặp đôi đều thoải mái ghi lại và đăng tải để xin ý kiến từ người hâm mộ. Mới đây, cả hai lại tiếp tục nảy sinh bất đồng quan điểm trong việc lựa chọn loại điều hòa sẽ lắp đặt cho ngôi nhà.

Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Anh đăng tải đoạn video ghi lại cuộc trao đổi với Quỳnh Nga khi cả hai đang bàn bạc phương án lắp đặt điều hòa cho ngôi nhà. Kèm theo đó, nam diễn viên hài hước viết: "Lại đau đầu tiếp rồi, các chuyên gia điện lạnh và các vợ nào từng trải chỉ giáo giúp với. Lần này lại theo số đông nhé Phạm Quỳnh Nga".

Trong đoạn clip, Quỳnh Nga bày tỏ mong muốn lắp điều hòa âm trần cho toàn bộ ngôi nhà vì cho rằng loại điều hòa này có tính thẩm mỹ cao, giúp không gian sang trọng và gọn gàng hơn. Nữ diễn viên liên tục khẳng định: "Em vẫn rất thích điều hòa âm trần. Nhìn nó sang hơn, gọn gàng hơn. Phòng nào cũng cần đẹp".

Trong khi đó, Việt Anh lại nghiêng về phương án kết hợp giữa điều hòa âm trần và điều hòa treo tường. Theo nam diễn viên, điều hòa âm trần tuy đẹp nhưng việc bảo trì, bảo dưỡng phức tạp hơn, đặc biệt với điều kiện sử dụng của gia đình. Việt Anh phân tích: "Nếu là công ty hay văn phòng thì ổn, nhưng với gia đình thì khâu bảo trì và bảo dưỡng điều hòa âm trần phức tạp hơn điều hòa treo tường rất nhiều".

Việt Anh - Quỳnh Nga tranh luận về việc lắp đặt điều hoà ở căn nhà mới. Nguồn: FBNV

Không chỉ vậy, nam diễn viên còn bày tỏ lo ngại về chi phí sử dụng hàng tháng khi cho rằng điều hòa âm trần sẽ tiêu tốn điện năng nhiều hơn. Tuy nhiên, Quỳnh Nga lập tức phản bác và cho rằng dù có tốn hơn thì cũng "chỉ một chút thôi".

Cuộc tranh luận càng trở nên hài hước khi Việt Anh nhiều lần nhắc đến "bài toán kinh tế". Anh nói vui: "Cái đẹp đấy sẽ liên quan đến cái ví của anh này, hàng tháng này". Trước sự kiên quyết của Quỳnh Nga, nam diễn viên đề xuất giải pháp dung hòa là khu vực phòng khách và bếp liên thông sẽ sử dụng điều hòa âm trần để đảm bảo tính thẩm mỹ, còn các phòng ngủ có thể lắp điều hòa treo tường nhằm tiết kiệm chi phí và thuận tiện bảo dưỡng.

Tuy nhiên, Quỳnh Nga vẫn giữ nguyên quan điểm và khẳng định tất cả các phòng đều cần đẹp, nên cô muốn lắp điều hòa âm trần cho toàn bộ ngôi nhà. Không tìm được tiếng nói chung, Việt Anh quyết định nhờ cư dân mạng phân xử. Nam diễn viên đưa ra hai lựa chọn: phương án 1 là lắp điều hòa âm trần toàn bộ theo ý Quỳnh Nga, còn phương án 2 là kết hợp điều hòa âm trần và điều hòa treo tường theo đề xuất của mình. Anh mong những người từng có kinh nghiệm xây nhà hoặc sử dụng hai loại điều hòa sẽ góp ý để cả hai có thêm cơ sở đưa ra quyết định.

Quỳnh Nga bày tỏ mong muốn lắp điều hòa âm trần, trong khi đó, Việt Anh lại nghiêng về phương án kết hợp với điều hòa treo tường. Ảnh: FBNV

Đây không phải lần đầu Việt Anh và Quỳnh Nga nảy sinh bất đồng trong quá trình hoàn thiện tổ ấm. Trước đó, cả hai từng có màn tranh luận sôi nổi về phương án thiết kế cầu thang và thang máy, khi mỗi người đều theo đuổi một ý tưởng riêng cho không gian sống.

Theo đó, Việt Anh muốn giữ nguyên phần cầu thang hiện có và chỉ điều chỉnh khu vực xung quanh để tối ưu diện tích. Nam diễn viên nhiều lần khẳng định đây là điểm nhấn của ngôi nhà và hài hước thuyết phục bạn gái: "Thang này là cái thang tạo điểm nhấn của căn nhà này. Tự nhiên em đi đập cái thang đấy làm gì?".

Trong khi đó, Quỳnh Nga lại mong muốn thay đổi hoàn toàn bố cục. Nữ diễn viên đề xuất dời cầu thang bộ về một góc, kết hợp bố trí thang máy để tạo khoảng thông tầng rộng rãi và giúp tổng thể căn nhà trở nên thoáng hơn. Cô liên tục giải thích: "Nếu mình cho cái thang bộ vào kia thì cả mặt sàn này sẽ thông hơn, nhìn hợp lý hơn".

Cặp đôi từng tranh luận về việc lắp đặt thang máy và khu vực cầu thang trong nhà. Ảnh: FBNV

Việt Anh và Quỳnh Nga vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2019 khi nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các buổi tụ họp bạn bè, những chuyến du lịch và đồng hành tại nhiều sự kiện. Dù liên tục được người hâm mộ "đẩy thuyền", cả hai suốt nhiều năm vẫn khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết và phủ nhận chuyện yêu đương.

Sau khi chính thức công khai mối quan hệ, Việt Anh và Quỳnh Nga thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống bên nhau. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, đồng hành trong công việc, hoạt động kinh doanh cũng như hé lộ quá trình xây dựng tổ ấm chung. Những khoảnh khắc đời thường và các màn tương tác hài hước của cả hai cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.