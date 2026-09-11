Viện sĩ 98 tuổi quần đùi áo ba lỗ đạp xe thể dục mỗi ngày suốt 30 năm: Không uống 1 viên thực phẩm bổ sung vẫn trường thọ

Không dùng thực phẩm bổ sung đắt tiền, Viện sĩ Hàn Tế Sinh vẫn duy trì cuộc sống năng động ở tuổi 98 nhờ những thói quen tưởng đơn giản nhưng được thực hiện đều đặn suốt nhiều năm.

Tháng 8/2026, hình ảnh Viện sĩ Hàn Tế Sinh, chuyên gia được mệnh danh là "cha đẻ của ngành y học giảm đau Trung Quốc", đạp xe tập thể dục tại nhà ở tuổi 98 thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Mỗi buổi chiều, ông mặc quần đùi, áo ba lỗ, đạp xe với mức kháng lực cố định trong khoảng 20 phút. Có hôm ông hoàn thành 3 km, có hôm 5 km. Sau khi tập, ông chụp lại số liệu và gửi cho người thân.

Đáng chú ý, thói quen này đã được ông duy trì hơn 20 năm, bắt đầu từ sau khi bị chấn thương sụn chêm khi ngoài 70 tuổi.

Bên cạnh tập luyện, ông duy trì giờ ngủ đều đặn, thường xuyên đọc, viết, luyện thư pháp và nuôi chim. Ông cũng theo dõi sức khỏe bằng các chỉ số cụ thể thay vì áp dụng những chế độ ăn kiêng quá khắt khe.

1. Vận động đều đặn, quan trọng nhất là duy trì lâu dài

Viện sĩ Hàn Tế Sinh từng chia sẻ: "Lựa chọn hình thức vận động nào không quan trọng, điều đáng quý là kiên trì, tốt nhất nên tập đúng giờ và với thời lượng phù hợp".

Mỗi ngày, ông đi bộ hơn 5.000 bước và đạp xe ít nhất 20 phút. Một nghiên cứu được công bố trên The Lancet năm 2018, thực hiện trên gần 150.000 người, cho thấy hoạt động thể chất ở mức độ vừa phải như đi bộ nhanh, làm vườn hoặc làm việc nhà có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân ở người lớn tuổi.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người từ 65 tuổi trở lên nên thực hiện ít nhất 150 phút hoạt động thể chất aerobic cường độ vừa phải mỗi tuần, nếu tình trạng sức khỏe cho phép.

Điều quan trọng không nằm ở việc lựa chọn môn thể thao đắt tiền mà ở khả năng duy trì đều đặn. Với người lớn tuổi, có thể bắt đầu bằng những hoạt động đơn giản như đi bộ, đạp xe tại chỗ hoặc làm việc nhà phù hợp với thể trạng.

2. Theo dõi sức khỏe để điều chỉnh chế độ ăn

Một điểm đặc biệt trong sinh hoạt của ông Hàn là ông không tuyệt đối hóa việc kiêng khem. Ông vốn thích thịt kho và kem. Vì vậy, thay vì loại bỏ hoàn toàn những món ăn yêu thích, ông theo dõi đường huyết để điều chỉnh.

Mỗi sáng, ông kiểm tra đường huyết. Khi chỉ số ổn định, ông có thể tự thưởng một phần kem chocolate đen không đường vào buổi chiều. Nếu chỉ số không ổn định, ông sẽ bỏ món này trong ngày.

Cách tiếp cận này cho thấy việc chăm sóc sức khỏe không nhất thiết phải đồng nghĩa với chế độ ăn quá khắt khe. Tuy nhiên, với người mắc bệnh tiểu đường hoặc có vấn đề về đường huyết, chế độ ăn cần được cá nhân hóa theo hướng dẫn của bác sĩ; không nên tự ý sử dụng kem hay thực phẩm "không đường" như một cách kiểm soát bệnh.

3. Duy trì giờ ngủ ổn định

Ông Hàn thường đi ngủ lúc 23 giờ và ngủ khoảng 8 tiếng mỗi đêm. Khi ngủ chưa đủ, ông tranh thủ nghỉ trưa hoặc ngủ bù vào thời gian phù hợp thay vì tiếp tục thức khuya.

Giấc ngủ đủ và có chất lượng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần, đặc biệt ở người lớn tuổi. Thay vì quá chú trọng vào một "khung giờ vàng" cố định, điều quan trọng hơn là duy trì lịch ngủ ổn định, thời lượng phù hợp và hạn chế những yếu tố làm gián đoạn giấc ngủ.

Một thói quen đơn giản nhưng hữu ích là hạn chế tranh cãi, sử dụng thiết bị điện tử hoặc làm việc quá căng thẳng ngay trước giờ ngủ.

4. 98 tuổi vẫn học tập, viết lách

Ở tuổi 98, ông Hàn vẫn đang viết tự truyện. Ông từng nói: "Học tập không ngừng thì cuộc sống mới không dừng lại".

Việc duy trì các hoạt động kích thích trí não như đọc sách, viết lách, chơi cờ, chơi nhạc cụ hay học một kỹ năng mới được cho là có lợi cho sức khỏe nhận thức khi về già.

Một nghiên cứu tổng hợp của nhóm Viện sĩ Lục Lâm, được công bố trên Neurology, tổng hợp 38 nghiên cứu theo dõi với hơn 2 triệu người tham gia. Kết quả cho thấy những người thường xuyên tham gia các hoạt động giải trí có nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn so với nhóm ít tham gia.

Trong đó, những hoạt động kích thích trí não như đọc, viết, chơi cờ và chơi nhạc cụ được ghi nhận có mối liên hệ với nguy cơ mắc bệnh Alzheimer thấp hơn.

Vì vậy, khi về già, duy trì việc đọc sách, viết, học một kỹ năng mới hoặc đơn giản là thường xuyên trò chuyện, trao đổi với người khác đều có thể trở thành những cách giúp não bộ hoạt động tích cực.

5. Có sở thích riêng, duy trì niềm vui trong cuộc sống

Khoảng hai năm gần đây, ông Hàn bắt đầu nuôi vẹt. Khi lứa chim đầu tiên được sinh ra, ông tặng một số con cho bạn bè và người thân. Ông cũng duy trì thói quen luyện thư pháp từ nhiều năm trước.

Những hoạt động như trồng cây, chăm sóc vật nuôi, viết thư pháp, đọc sách hay làm đồ thủ công không chỉ giúp thời gian nghỉ hưu trở nên phong phú mà còn tạo cơ hội vận động nhẹ nhàng và giao tiếp xã hội.

Đặc biệt, khi tuổi cao, mỗi người nên có những sở thích và hoạt động riêng thay vì dồn toàn bộ sự chú ý vào bạn đời.

Hai vợ chồng có thể cùng đi bộ, cùng nấu ăn hoặc chăm sóc cây cối, nhưng cũng nên duy trì những khoảng thời gian dành cho sở thích cá nhân. Điều này giúp cuộc sống bớt đơn điệu và tạo thêm những câu chuyện để chia sẻ với nhau.

6. Giữ tâm lý tích cực, không quá để tâm chuyện nhỏ

Viện sĩ Hàn Tế Sinh cho biết ông luôn cố gắng duy trì tâm thế tích cực. Trong quá trình nghiên cứu khoa học, ông từng nhiều lần đối mặt với thất bại và áp lực. Thay vì quá tập trung vào khó khăn, ông lựa chọn tìm cách giải quyết.

Ông từng chia sẻ rằng khi gặp vấn đề, cần cố gắng tìm phương án vượt qua bởi đôi khi "báu vật" lại nằm bên trong chính khó khăn đó.

Một thái độ sống tích cực không có nghĩa là phủ nhận cảm xúc tiêu cực. Điều quan trọng là biết nhận diện căng thẳng, giải quyết vấn đề phù hợp và không để những chuyện nhỏ kéo dài thành áp lực thường trực.

Đây cũng là yếu tố quan trọng đối với người cao tuổi, khi đời sống tinh thần có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Điều đáng học hỏi không phải là "bí quyết trường thọ"

Ở tuổi 98, ông Hàn vẫn đạp xe, đi bộ, viết sách, luyện thư pháp, nuôi chim và duy trì những sở thích cá nhân.

Nhìn vào cuộc sống của ông, có thể thấy những thói quen này đều khá đơn giản: vận động đều đặn, ngủ đủ, ăn uống có chừng mực, duy trì hoạt động trí não, có sở thích riêng và giữ tinh thần tích cực.

Điều đáng nói là ông không theo đuổi một chế độ dưỡng sinh cực đoan. Thay vào đó, ông duy trì những thói quen nhỏ trong thời gian dài.

Tất nhiên, không có một công thức nào đảm bảo một người sẽ sống đến 98 hay 100 tuổi. Tuổi thọ và sức khỏe chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, từ di truyền, bệnh nền, môi trường sống đến điều kiện xã hội và thói quen sinh hoạt.

Nhưng câu chuyện của Viện sĩ Hàn Tế Sinh cho thấy một điều đáng suy ngẫm: chăm sóc sức khỏe có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ, miễn là chúng được duy trì đều đặn và phù hợp với thể trạng của mỗi người.

Thay vì tìm kiếm một "thần dược" hay phương pháp dưỡng sinh kỳ diệu, điều thiết thực hơn có lẽ là xây dựng cho mình một nếp sống mà bản thân có thể duy trì trong nhiều năm.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: QQ)