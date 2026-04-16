Viêm tụy cấp sau cuộc nhậu, người đàn ông ‘thập tử nhất sinh’

Vân Sơn |

Ngày 16/4, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, tại đây vừa điều trị thành công một trường hợp viêm tụy cấp nặng sau khi uống rượu bia, với nồng độ triglyceride máu tăng gấp 60 lần so với bình thường, đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân là anh L.T.V. (32 tuổi, ngụ An Giang), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói sau khi uống rượu bia. Cơn đau tăng dần, không thuyên giảm nên bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân còn tỉnh nhưng bụng gồng cứng. Đây là dấu hiệu gợi ý tình trạng cấp cứu nguy hiểm như viêm phúc mạc hoặc viêm tụy cấp nặng.

Các bác sĩ thực hiện phương pháp lọc máu, thay huyết tương giúp người bệnh qua nguy kịch

BS-CKI Nguyễn Hữu Bút, khoa Phẫu thuật – Gây mê Hồi sức (ICU) của bệnh viện cho biết, kết quả xét nghiệm ghi nhận nồng độ triglyceride máu lên tới 109 mmol/L, cao gấp khoảng 60 lần so với bình thường. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm tụy cấp.

Đáng chú ý, men tụy (amylase) của bệnh nhân không tăng - một “bẫy xét nghiệm” có thể khiến việc chẩn đoán bị chậm trễ nếu không được nhận diện kịp thời.

Kết quả siêu âm ghi nhận tụy viêm kèm dịch sau phúc mạc, trong khi chụp CT bụng xác định bệnh ở mức độ E theo phân loại Balthazar - mức độ nặng nhất của viêm tụy cấp.

“Chúng tôi tiến hành hồi sức tích cực, kiểm soát chuyển hóa và đặc biệt là lọc máu, thay huyết tương. Sau lần lọc đầu tiên, nồng độ triglyceride giảm khoảng 80%, và sau 3 ngày giảm xuống còn 2,9 mmol/L, về mức an toàn” - BS Hữu Bút cho biết.

Theo chia sẻ từ người bệnh, anh có thói quen uống rượu bia gần như mỗi ngày, mỗi lần từ 4–5 lon bia. Bên cạnh đó, công việc thường xuyên làm đêm, chế độ ngủ nghỉ thất thường, cùng với việc sử dụng rượu bia kéo dài đã làm gia tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là tăng triglyceride máu – yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến viêm tụy cấp.

Theo các bác sĩ, đây là những yếu tố nguy cơ phổ biến nhưng dễ bị xem nhẹ ở người trẻ. Nhờ áp dụng phương pháp lọc máu thay huyết tương, mỡ máu và các chất gây viêm được loại bỏ, giúp hạn chế nguy cơ hoại tử tụy và suy đa cơ quan.

Sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân dần qua nguy kịch, sức khỏe hồi phục tốt.

Sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt

BS Bút cảnh báo rượu bia không chỉ gây hại cho gan mà còn là nguyên nhân phổ biến gây viêm tụy cấp, đặc biệt ở người có rối loạn mỡ máu sẵn có. Người dân cần đến cơ sở y tế sớm khi có các dấu hiệu như đau bụng dữ dội, nôn ói, chướng bụng sau khi uống rượu bia, không nên chủ quan nghĩ là đau dạ dày vì có thể bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.

Tăng mạnh số ca viêm tụy cấp dịp Tết: Bác sĩ nói thẳng '60% là do loại đồ uống này gây ra'
Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

00:43
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
