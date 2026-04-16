Viêm tụy cấp sau cuộc nhậu, người đàn ông ‘thập tử nhất sinh’

Bệnh nhân là anh L.T.V. (32 tuổi, ngụ An Giang), nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói sau khi uống rượu bia. Cơn đau tăng dần, không thuyên giảm nên bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân còn tỉnh nhưng bụng gồng cứng. Đây là dấu hiệu gợi ý tình trạng cấp cứu nguy hiểm như viêm phúc mạc hoặc viêm tụy cấp nặng.

Các bác sĩ thực hiện phương pháp lọc máu, thay huyết tương giúp người bệnh qua nguy kịch

BS-CKI Nguyễn Hữu Bút, khoa Phẫu thuật – Gây mê Hồi sức (ICU) của bệnh viện cho biết, kết quả xét nghiệm ghi nhận nồng độ triglyceride máu lên tới 109 mmol/L, cao gấp khoảng 60 lần so với bình thường. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm tụy cấp.

Đáng chú ý, men tụy (amylase) của bệnh nhân không tăng - một “bẫy xét nghiệm” có thể khiến việc chẩn đoán bị chậm trễ nếu không được nhận diện kịp thời.

Kết quả siêu âm ghi nhận tụy viêm kèm dịch sau phúc mạc, trong khi chụp CT bụng xác định bệnh ở mức độ E theo phân loại Balthazar - mức độ nặng nhất của viêm tụy cấp.

“Chúng tôi tiến hành hồi sức tích cực, kiểm soát chuyển hóa và đặc biệt là lọc máu, thay huyết tương. Sau lần lọc đầu tiên, nồng độ triglyceride giảm khoảng 80%, và sau 3 ngày giảm xuống còn 2,9 mmol/L, về mức an toàn” - BS Hữu Bút cho biết.

Theo chia sẻ từ người bệnh, anh có thói quen uống rượu bia gần như mỗi ngày, mỗi lần từ 4–5 lon bia. Bên cạnh đó, công việc thường xuyên làm đêm, chế độ ngủ nghỉ thất thường, cùng với việc sử dụng rượu bia kéo dài đã làm gia tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là tăng triglyceride máu – yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến viêm tụy cấp.

Theo các bác sĩ, đây là những yếu tố nguy cơ phổ biến nhưng dễ bị xem nhẹ ở người trẻ. Nhờ áp dụng phương pháp lọc máu thay huyết tương, mỡ máu và các chất gây viêm được loại bỏ, giúp hạn chế nguy cơ hoại tử tụy và suy đa cơ quan.

Sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân dần qua nguy kịch, sức khỏe hồi phục tốt.

BS Bút cảnh báo rượu bia không chỉ gây hại cho gan mà còn là nguyên nhân phổ biến gây viêm tụy cấp, đặc biệt ở người có rối loạn mỡ máu sẵn có. Người dân cần đến cơ sở y tế sớm khi có các dấu hiệu như đau bụng dữ dội, nôn ói, chướng bụng sau khi uống rượu bia, không nên chủ quan nghĩ là đau dạ dày vì có thể bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.