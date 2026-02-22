Tăng mạnh số ca viêm tụy cấp dịp Tết: Bác sĩ nói thẳng '60% là do loại đồ uống này gây ra'

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình trạng bệnh nhân bị viêm tụy cấp nhập viện tăng đột biến, khiến các y bác sĩ tại bệnh viện tuyến trung ương phải căng mình điều trị. Đáng chú ý, khoảng 60% ca được ghi nhận có nguyên nhân liên quan tới việc sử dụng rượu bia trong các buổi tiệc tùng, liên hoan dịp Tết, theo báo VTC News.

Viêm tụy cấp tăng mạnh dịp Tết

Theo Thạc sĩ Lê Quang Trí – Điều dưỡng trưởng Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai – trung bình mỗi ngày trong dịp Tết năm nay, trung tâm tiếp nhận tới khoảng 400 trường hợp cấp cứu, tăng đáng kể so với mức 300 ca mỗi ngày trong ngày thường. Từ mùng 2 Tết, số ca bệnh nội khoa, đặc biệt là viêm tụy cấp, gia tăng mạnh, trong khi các ca tai nạn giao thông lại giảm.

Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bệnh tiến triển nặng, buộc đội ngũ y bác sĩ phải phân luồng, xử lý cấp cứu và hồi sức tích cực để giữ an toàn cho người bệnh.

Theo các bác sĩ, điểm khác biệt rõ rệt trong dịp Tết năm nay là tai nạn giao thông giảm, trong khi các bệnh lý nội khoa lại gia tăng mạnh. Đáng chú ý nhất là số ca viêm tụy cấp tăng mạnh, trong đó, khoảng 60% số ca viêm tụy cấp nhập viện dịp Tết có liên quan đến việc sử dụng rượu bia trong các cuộc liên hoan, tiệc tùng. Nhiều bệnh nhân uống rượu bia kéo dài, lượng lớn trong thời gian ngắn, khiến tụy bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến viêm tụy cấp với diễn biến nhanh và nguy hiểm.

Số ca viêm tụy cấp tăng mạnh, trong đó, khoảng 60% số ca viêm tụy cấp nhập viện dịp Tết có liên quan đến việc sử dụng rượu bia.

Viêm tụy cấp là tình trạng tuyến tụy – cơ quan nằm phía sau dạ dày có nhiệm vụ tiết enzyme tiêu hóa và điều hòa đường huyết – bị viêm, phù nề và hoại tử cấp. Bệnh có thể diễn biến từ nhẹ tới nặng, thậm chí là đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Không chỉ rượu bia, một số yếu tố khác như sỏi mật, rối loạn chuyển hóa, thuốc, nhiễm trùng hay chấn thương cũng có thể gây viêm tụy cấp, nhưng theo chuyên gia thì rượu bia là nguyên nhân thường gặp nhất trong dịp lễ Tết do uống quá mức.

Viêm tụy cấp là tình trạng tuyến tụy – cơ quan nằm phía sau dạ dày có nhiệm vụ tiết enzyme tiêu hóa và điều hòa đường huyết – bị viêm, phù nề và hoại tử cấp.

Triệu chứng cảnh báo

Người bệnh viêm tụy cấp thường gặp các triệu chứng điển hình như:

Đau bụng dữ dội, thường ở vùng thượng vị hoặc hạ sườn trái/phải, có thể lan ra sau lưng. Buồn nôn, nôn và khó tiêu. Sốt, nhiễm trùng, bụng chướng và có thể xuất huyết nội. Vàng da xuất hiện khi bệnh tiến triển nặng.

Đáng lo ngại, nhiều bệnh nhân bị viêm tụy cấp trong dịp Tết còn có bệnh nền mãn tính như cao huyết áp, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ hay rối loạn mỡ máu. Những yếu tố này khiến quá trình điều trị phức tạp hơn, kéo dài thời gian nằm viện và tăng khả năng biến chứng so với những người khỏe mạnh.

Các báo cáo cũng nhắc tới tình trạng rối loạn mỡ máu gia tăng do ăn uống không lành mạnh trong dịp lễ, đây cũng là yếu tố nguy cơ cao của viêm tụy cấp, đặc biệt khi kết hợp với rượu bia.

Lời khuyên của bác sĩ

Trước thực trạng này, các chuyên gia y tế khuyến nghị người dân nên hạn chế tối đa việc sử dụng rượu bia và thuốc lá, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết – thời gian mà các cuộc vui, liên hoan diễn ra liên tục. Đồng thời, duy trì thực đơn ăn uống hợp lý, hạn chế chất béo và đường, kết hợp sinh hoạt lành mạnh để giảm nguy cơ mắc viêm tụy cấp và các bệnh lý nguy hiểm khác.