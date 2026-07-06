HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Video UAV Geran-2 tập kích đoàn tàu chở hàng phục vụ quân đội Ukraine

Hải Yến
|

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một đoàn tàu vận chuyển hàng hóa phục vụ quân đội Ukraine đã bị UAV Geran-2 tập kích tại vùng Chernihiv.

UAV Geran - 2 tấn công đoàn tàu chở hàng quân đội Ukraine tại Chernihiv - Ảnh 1.

Ngày 5/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tấn công một đoàn tàu vận chuyển hàng hóa phục vụ Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tại làng Oleshnya, thuộc vùng Chernihiv.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, UAV cảm tử Geran-2 đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào đoàn tàu đang vận chuyển hàng hóa phục vụ quân đội Ukraine.

"UAV tấn công Geran-2 đã đánh trúng đoàn tàu đường sắt vận chuyển hàng hóa phục vụ Lực lượng Vũ trang Ukraine tại làng Oleshnya, vùng Chernihiv", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Cơ quan này cũng cho biết các phương tiện kiểm soát khách quan đã ghi nhận mục tiêu bị phá hủy hoàn toàn.

Bộ Quốc phòng Nga nhắc lại trong đợt không kích quy mô lớn đêm 2/7, quân đội Nga đã tấn công một doanh nghiệp tại Kiev chuyên sản xuất hệ thống điều khiển cho tên lửa Flamingo và Fire Point.

Nga cũng tuyên bố đã tập kích một nhà máy vô tuyến điện chuyên sản xuất cụm linh kiện, gồm Công ty Cổ phần Nhà máy Vô tuyến Kiev và Công ty Trimen-Ukraine LLC.


Theo IZ
Cài ngay ứng dụng siêu nhẹ chỉ dưới 5MB nhưng sở hữu tính năng cực đỉnh này, bạn sẽ thay đổi mọi suy nghĩ
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Ukraine

tàu chở hàng

UAV Geran-2

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại