Bộ Quốc phòng Nga cho biết một đoàn tàu vận chuyển hàng hóa phục vụ quân đội Ukraine đã bị UAV Geran-2 tập kích tại vùng Chernihiv.

Ngày 5/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tấn công một đoàn tàu vận chuyển hàng hóa phục vụ Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tại làng Oleshnya, thuộc vùng Chernihiv.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, UAV cảm tử Geran-2 đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào đoàn tàu đang vận chuyển hàng hóa phục vụ quân đội Ukraine.

"UAV tấn công Geran-2 đã đánh trúng đoàn tàu đường sắt vận chuyển hàng hóa phục vụ Lực lượng Vũ trang Ukraine tại làng Oleshnya, vùng Chernihiv", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Cơ quan này cũng cho biết các phương tiện kiểm soát khách quan đã ghi nhận mục tiêu bị phá hủy hoàn toàn.

Bộ Quốc phòng Nga nhắc lại trong đợt không kích quy mô lớn đêm 2/7, quân đội Nga đã tấn công một doanh nghiệp tại Kiev chuyên sản xuất hệ thống điều khiển cho tên lửa Flamingo và Fire Point.

Nga cũng tuyên bố đã tập kích một nhà máy vô tuyến điện chuyên sản xuất cụm linh kiện, gồm Công ty Cổ phần Nhà máy Vô tuyến Kiev và Công ty Trimen-Ukraine LLC.



