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VIDEO: Khoảnh khắc mưa gió dữ dội làm sập mái siêu thị, hàng hóa bị cuốn đi như thác lũ

Chi Chi
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Có khoảng 27 người ở trong cửa hàng vào thời điểm xảy ra vụ sập.

Mái của siêu thị BJ's Wholesale Club đã sập một phần vào sáng thứ Hai (6/7) giữa lúc lũ lụt nghiêm trọng tại Ocean Township, New Jersey.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11:30 sáng giờ địa phương tại cửa hàng nằm trên đường NJ-35 thuộc khu phố Oakhurst, theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Monmouth.

Video giám sát đã ghi lại khoảnh khắc trần nhà sập một phần và trận lũ quét ập đến sau đó, khiến khoảng 30 cm nước tràn vào bên trong cửa hàng. Một mảng mái lớn đã đổ sập dưới sức nặng của nước.

Video từ camera giám sát

Video cho thấy khách hàng đang ở trong khu vực làm bánh của cửa hàng BJ's. Phần mái bị sập đã tạo thành một dòng thác nước xô đẩy nhiều kệ hàng trong khu vực này trôi dọc theo sàn nhà. Một chiếc bàn chứa đầy sản phẩm có thể được nhìn thấy đã va đập và đẩy một người đang cố gắng chạy thoát.

Có khoảng 27 người ở trong cửa hàng vào thời điểm xảy ra vụ sập. Rất may, không có ai bị thương, chính quyền cho biết.

Cảnh sát trưởng Ocean Township, Michael Sorrentino cho biết: "Có nhiều báo cáo về việc một số người bị mắc kẹt bên trong tòa nhà, vì vậy chúng tôi đã kích hoạt quy trình ứng phó sự cố hàng loạt."

Cửa hàng đã được sơ tán. Các đội tìm kiếm và cứu nạn đô thị đã tiến vào với chó nghiệp vụ và thiết bị bay không người lái để đảm bảo mọi người đã thoát ra ngoài. Đáng kinh ngạc là không có ai bị thương.

Hai người bị mắc kẹt một phần đã tự giải thoát và rời khỏi cửa hàng an toàn cùng những người khác, Sorrentino và Cảnh sát trưởng Ocean Township, Shaun Golden cho biết trong một tuyên bố.

Khoảnh khắc mưa lũ sập mái siêu thị tại Mỹ - Ảnh 1.

Hậu quả của vụ sập mái một phần tại BJ's Wholesale Club ở Ocean Township, New Jersey vào ngày 6 tháng 7 năm 2026. (Ảnh: Jamel Holley)

Golden nói: "Sự cố này là một lời nhắc nhở khác về việc thời tiết khắc nghiệt có thể tạo ra những điều kiện nguy hiểm và khó lường nhanh chóng như thế nào."

Nguồn: CBS News

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hàng hóa

siêu thị

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