Vì tiết kiệm quá mức, người đàn ông suýt mất mạng vì bị vi khuẩn "ăn mòn" van tim

Tăm bông nha khoa (tăm chỉ nha khoa) nên dùng mấy lần thì vứt? Trong khi ý thức vệ sinh của người hiện đại ngày càng cao, đa số mọi người đã hình thành thói quen làm sạch răng sau bữa ăn, nhưng thói quen tiết kiệm sai lầm có thể dẫn đến tử vong!

Mới đây, Dược sĩ Mingyi (tại Đài Loan) đã chia sẻ một trường hợp kinh hoàng trên nền tảng Threads: Một người bạn của cô vì thói quen "tái sử dụng" tăm chỉ nha khoa trong thời gian dài đã khiến vi khuẩn xâm nhập vào máu qua vết thương ở nướu, dẫn đến viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, thậm chí "ăn mòn" cả van tim, buộc phải trải qua đại phẫu thay van tim mới giữ được mạng sống.

Dược sĩ Mingyi

"Tăm chỉ nha khoa lâu ngày" trở thành ổ vi khuẩn, tấn công tim qua vết thương hở

Dược sĩ Mingyi chia sẻ trên Threads rằng, khi đi thăm một người bạn vừa trải qua phẫu thuật, cô mới bàng hoàng phát hiện nguyên nhân gây bệnh lại liên quan đến chiếc tăm chỉ nha khoa. Người bạn này thường có thói quen để tăm chỉ đã qua sử dụng trên xe ô tô để hôm sau dùng tiếp, thường một cây tăm chỉ phải "gồng" suốt một tuần mới chịu thay.

Một ngày nọ, trong lúc đi vệ sinh răng miệng, người bạn này vô tình bị chảy máu nướu. Chiếc tăm xỉa răng cũ này, đã tích tụ vi khuẩn trong vài ngày, đã tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào máu trực tiếp qua vết thương và di chuyển đến tận tim.

Vi khuẩn bám rễ và ăn mòn van tim, gây nhiễm trùng nghiêm trọng. Cuối cùng, bác sĩ chẩn đoán rằng van tim bị tổn thương phải được cắt bỏ và thay thế bằng van nhân tạo để cứu sống anh ta.

Chuyên gia cảnh báo: Tuyệt đối không tái sử dụng tăm chỉ nha khoa

Dược sĩ nhấn mạnh rằng tăm chỉ nha khoa là "sản phẩm vệ sinh dùng một lần". Trong quá trình cọ xát, các sợi chỉ sẽ bị mòn và mắc kẹt một lượng lớn mảng bám cùng vụn thức ăn. Ngay cả khi rửa bằng nước cũng khó có thể diệt khuẩn hoàn toàn.

Bên cạnh việc không tái sử dụng, nếu trong một lần vệ sinh mà đầu chỉ đã bị tơi hoặc quá bẩn, bạn cũng nên thay cây mới ngay để tránh việc "di chuyển" vi khuẩn từ kẽ răng này sang kẽ răng khác, đồng thời ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập cơ thể qua các vết thương nhỏ.

Nha sĩ cũng nhắc nhở: Nếu nướu răng thường xuyên chảy máu, đó có thể là dấu hiệu của bệnh nha chu, cần đi khám ngay. Với những người có hệ miễn dịch yếu, ngay cả một vết thương nhỏ trong khoang miệng cũng có thể trở thành "cửa ngõ" cho vi khuẩn tấn công toàn thân.

Tiết kiệm tiền lẻ, tốn tiền tỷ? Cộng đồng mạng xôn xao: "Phải gửi ngay cho người lớn tuổi trong nhà"

Bài đăng đã thu hút sự thảo luận sôi nổi của cư dân mạng:

"Chỉ nha khoa dùng rồi hôi lắm, sao mà dám dùng lại cơ chứ?"

"Người nhà mình y hệt vậy luôn! Cứ tiếc rẻ không nỡ vứt"

"Mẹ chồng mình còn dùng xong rồi bỏ vào ngăn đá tủ lạnh, hôm sau mang ra dùng tiếp"

Nhiều người thốt lên rằng trường hợp này nhất định phải gửi cho người lớn tuổi xem để nhắc nhở họ: Đừng vì "tiết kiệm chút tiền lẻ mà phải tốn hàng trăm triệu để phẫu thuật".

Một cây tăm chỉ nha khoa chưa tới vài trăm đồng, nhưng nếu tái sử dụng có thể phải trả giá bằng cả trái tim! Trường hợp này một lần nữa nhắc nhở chúng ta: Khoản tiền dành cho vệ sinh tuyệt đối không được tiết kiệm. Hãy chia sẻ thông tin này cho người thân và nhắc nhở họ: "Tăm chỉ nha khoa dùng xong là vứt", đừng để đức tính cần kiệm trở thành con đường cho vi khuẩn xâm nhập cơ thể.

TT (Theo Tvbs, Healthno1)