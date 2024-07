Vị thuốc bổ ngang nhân sâm ngay trong quả sầu riêng, người Việt lại thường đổ bỏ

Hạt sầu riêng tốt cho hệ tiêu hóa

Hạt sầu riêng chứa một lượng lớn chất xơ, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan giúp kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ trong hạt sầu riêng còn đóng vai trò như một prebiotic, cung cấp thức ăn cho các lợi khuẩn đường ruột. Điều này giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa và tăng cường khả năng miễn dịch.

Ngoài chất xơ, hạt sầu riêng còn chứa các chất dinh dưỡng khác như tinh bột, chất đạm, các khoáng chất (kẽm, sắt, phốt pho...) và vitamin (vitamin C, vitamin nhóm B...). Những chất này cũng góp phần vào việc duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa và cơ thể nói chung.

Không chỉ phần thịt mà hạt sầu riêng cũng rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Shutter Stock

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Hạt sầu riêng chứa một lượng đáng kể kali, một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp. Duy trì mức huyết áp ổn định là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Magie cũng có mặt trong hạt sầu riêng và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp tim đều đặn, giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim và các biến chứng tim mạch khác.

Các chất chống oxy hóa trong hạt sầu riêng giúp bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch. Hàm lượng chất xơ cao trong hạt sầu riêng cũng giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Cải thiện sức khỏe xương

Hạt sầu riêng chứa hàm lượng đáng kể kali và phốt pho, hai khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển và duy trì mật độ xương. Kali giúp trung hòa axit trong cơ thể, ngăn ngừa mất canxi qua đường tiểu, trong khi phốt pho kết hợp với canxi để tạo nên cấu trúc xương chắc khỏe.

Hạt sầu riêng chứa một lượng protein đáng kể, là thành phần cấu tạo nên collagen, một loại protein quan trọng trong xương, giúp duy trì khối lượng xương và ngăn ngừa loãng xương. Trong khi đó, magie cũng có mặt trong hạt sầu riêng và đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ canxi và chuyển hóa vitamin D, hai yếu tố quan trọng cho sức khỏe xương.

Hạt sầu riêng có thể giúp tăng cường sức khỏe xương. Ảnh: Getty Images

Hỗ trợ quá trình trao đổi chất

Hạt sầu riêng là một nguồn cung cấp kẽm dồi dào. Kẽm là một khoáng chất vi lượng thiết yếu hoạt động như một chất xúc tác cho hơn 100 enzym khác nhau tham gia vào quá trình trao đổi chất, giúp chuyển hóa carbohydrate, protein và chất béo thành năng lượng cho cơ thể sử dụng.

Ngoài ra, hạt sầu riêng còn chứa một số loại vitamin nhóm B như B6, B12, folate... Các vitamin này đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa năng lượng từ thức ăn, hỗ trợ chức năng thần kinh và duy trì sức khỏe tổng thể.

Tăng cường miễn dịch

Hạt sầu riêng chứa các chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Gốc tự do có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, do đó, việc bổ sung chất chống oxy hóa từ hạt sầu riêng có thể giúp tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể.

Mặc dù không nhiều như trong phần thịt quả, hạt sầu riêng vẫn chứa một lượng nhỏ vitamin C. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tăng cường sản xuất bạch cầu và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Lưu ý khi ăn hạt sầu riêng

Mặc dù hạt sầu riêng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng bạn cần lưu ý một số điểm sau để đảm bảo an toàn và hiệu quả:

- Không ăn sống: Hạt sầu riêng sống có chứa chất cyclopropene, một chất có thể gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, hãy luôn nấu chín hạt sầu riêng trước khi ăn.

- Nấu chín kỹ: Để loại bỏ hoàn toàn chất cyclopropene, bạn cần nấu chín hạt sầu riêng trong ít nhất 20 phút sau khi nước sôi.

- Không ăn quá nhiều: Hạt sầu riêng có tính nóng, ăn quá nhiều có thể gây nóng trong, nổi mụn, táo bón. Mỗi lần ăn, bạn chỉ nên dùng một lượng vừa phải.

- Tham khảo ý kiến bác sĩ: Nếu bạn đang mang thai, cho con bú, hoặc có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn hạt sầu riêng.

- Không nên ăn hạt sầu riêng vào buổi tối: Hạt sầu riêng chứa nhiều tinh bột, ăn vào buổi tối có thể gây khó tiêu, đầy bụng, ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Theo Healthline và WebMD