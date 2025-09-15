Vì sức khỏe cả nhà tôi tha thiết khuyên bạn VỨT 6 món đồ này đi

Nhiều gia đình thường giữ lại rất nhiều đồ dùng dù đã cũ, nghĩ rằng vẫn còn dùng tạm được thì tiếc gì mà vứt. Nhưng chính những thứ này lại là ổ chứa vi khuẩn, vừa chiếm chỗ vừa gây hại sức khỏe. Nếu bạn đang muốn sống gọn gàng, sạch sẽ hơn, hãy bắt đầu dọn dẹp từ 6 món dưới đây.

1. Bàn chải đánh răng đã quá hạn

Bàn chải là vật dụng hằng ngày nhưng không ít người có thói quen dùng đến khi lông tòe ra mới thay. Thực tế, bàn chải nên được đổi sau khoảng 3 tháng sử dụng, bởi lúc này lông bàn chải đã mòn, hiệu quả làm sạch giảm, đồng thời vi khuẩn dễ tích tụ. Thậm chí để lâu trong môi trường ẩm, bàn chải còn có thể mốc. Dùng bàn chải cũ lâu ngày sẽ gây hại cho răng miệng.

2. Khăn mặt đã ngả màu

Khăn tắm và khăn mặt thường xuyên tiếp xúc với da và môi trường ẩm trong nhà tắm. Sau vài tháng, khăn sẽ ngả màu, bám mùi và tích tụ vi khuẩn, thậm chí cả mạt bụi. Nhiều người nghĩ rằng khăn chưa rách thì vẫn dùng được, nhưng khăn cũ lại dễ gây mẩn ngứa, nổi mụn, kích ứng da. Tốt nhất, nên thay khăn 3 đến 6 tháng một lần.

3. Bát đĩa sứt mẻ

Đồ gốm sứ dùng lâu thường bị nứt, sứt viền hoặc tróc men. Nhiều gia đình vẫn giữ lại để tiết kiệm, nhưng điều này tiềm ẩn nguy hiểm. Những mảnh sứt nhỏ có thể làm bạn bị thương khi ăn uống. Ngoài ra, bát đĩa bị trầy xước còn dễ tích tụ vi khuẩn, khó vệ sinh triệt để. Loại bỏ chúng vừa an toàn vừa giúp căn bếp gọn gàng hơn.

4. Thảm trải sàn đã cũ

Thảm khiến căn nhà thêm ấm cúng nhưng đồng thời cũng là nơi tích bụi bẩn, lông tóc, vi khuẩn và cả ký sinh trùng. Việc giặt và phơi thảm rất mất công, không phải ai cũng làm thường xuyên. Thảm cũ giữ lại chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi khi dọn dẹp, trong khi bỏ đi lại giúp không gian thoáng và dễ vệ sinh hơn nhiều.

5. Nệm đã dùng quá lâu

Nệm thường có tuổi thọ từ 7 đến 10 năm tùy chất lượng. Dùng lâu hơn, nệm sẽ xuống cấp, xẹp lún, tích tụ bụi, vi khuẩn và mạt bụi. Một số loại nệm rẻ tiền thậm chí còn có nguy cơ phát tán hóa chất sau nhiều năm sử dụng. Nếu bạn vẫn đang nằm trên chiếc nệm đã hơn 10 năm, hãy mạnh dạn thay mới để đảm bảo giấc ngủ và sức khỏe.

6. Gối đã xẹp hoặc ngả màu

Gối là vật dụng gắn liền với giấc ngủ mỗi ngày. Sau một thời gian sử dụng, ruột gối sẽ ngả vàng, mất độ đàn hồi và là môi trường lý tưởng cho mạt bụi phát triển. Gối cũ không chỉ gây dị ứng da mà còn làm tăng nguy cơ đau mỏi cổ vai gáy. Các chuyên gia khuyên nên thay gối sau khoảng 1 đến 2 năm sử dụng.

