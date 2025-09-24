Vì sao Trung Quốc thu mua móng tay người với giá cao?

Theo trang tin China Times (Trung Quốc), một người phụ nữ đến từ Hà Bắc đã tích lũy móng tay của bản thân và các thành viên trong gia đình từ khi còn nhỏ. Sau nhiều năm, cô bất ngờ tìm được người sẵn lòng mua chúng với giá cao để làm thuốc. Theo người phụ nữ 500g móng tay sẽ có giá là 300 tệ (hơn 1,1 triệu đồng).

Sự việc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Móng tay người có thể dùng làm thuốc?

Thông tin đăng tải trên báo South China Morning Post (SCMP) cho biết trong y học cổ truyền Trung Quốc, móng tay được gọi là “jin tui”, có tác dụng thanh nhiệt và giải độc tố trong cơ thể. Móng tay người khi được bào chế thành thuốc cũng có thể giúp vết thương mau lành.

Trong cuốn y văn cổ Thiên Kim Dược Phương – "Những phương thuốc bổ sung đáng giá ngàn vàng" của danh y Tôn Tư Mạc (581-682) thời nhà Đường, cũng đã đề cập đến móng tay người như một thành phần để điều trị chứng đầy hơi ở trẻ em. Theo đó, cha mẹ có thể đốt móng tay của mình thành tro và bôi lên vú mẹ để con bú cùng với sữa.

Trong cuốn “Bản thảo cương mục” do danh y Lý Thời Trân biên soạn cũng viết rằng móng tay người có tác dụng cải thiện thị lực, chữa đục thủy tinh thể, thanh nhiệt, cầm máu, giải độc và thường được sử dụng trong các bài thuốc dân gian của Trung Quốc, trang tin China Times đưa tin.

Móng tay người được dùng làm thuốc trong y học cổ truyền Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Chia sẻ trên trang tin Sina (Trung Quốc), bác sĩ Hòa Lan, Trưởng Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện số 3 thuộc Đại học Bắc Kinh, cho biết người xưa thường phơi khô móng tay, tán thành bột để làm thuốc. Vào những năm 1950 và 1960, móng tay vẫn được sử dụng làm thuốc tại các bệnh viện y học cổ truyền Trung Quốc.

Ngoài ra, còn một lý do khác đó là do sự khan hiếm nguồn cung cấp móng tay. Theo chuyên gia Hòa Lan, mỗi ngón tay của người trưởng thành dài ra từ 2-5cm mỗi năm và mỗi cm móng tay chỉ nặng từ 1-2g, nghĩa là mỗi người chỉ "sản xuất" tối đa 100g mỗi năm.

Tuy nhiên, vào năm 2018, Trung Quốc đã cấp bằng sáng chế cho một loại thuốc có tên là Hou Yan Wan và một trong những thành phần của thuốc là móng tay người. Được biết, bài thuốc này có nguồn gốc từ các bài thuốc y học cổ truyền dùng để trị viêm họng.

Móng tay người dùng làm thuốc cần được khử trùng kỹ càng

Giáo sư Lý Kỷ Minh tại Đại học Y học cổ truyền Thành Đô chia sẻ với hãng truyền thông đại lục Kankan News rằng các công ty y tế mua móng tay từ trường học và làng mạc. Sau đó, móng tay sẽ được làm sạch và khử trùng kỹ lưỡng trước khi được xử lý nhiệt và nghiền thành bột.

Một số người đã bày tỏ lo ngại về nguồn gốc của thành phần này, ví dụ như có người bán móng chân của họ. Tuy nhiên, chuyên gia Lý Kỷ Minh nói rằng điều đó sẽ không xảy ra vì các nguyên liệu thô và sản phẩm thành phẩm đều cần phải trải qua quá trình kiểm tra gắt gao trước khi đưa ra thị trường.

Móng tay dùng làm thuốc được khử trùng trước khi bào chế. (Ảnh: SCMP)

Trên thực tế, móng tay không phải là thành phần kỳ lạ duy nhất được sử dụng làm thuốc. Răng, tóc và thậm chí cả gàu cũng được liệt kê là thành phần của thuốc Y học cổ truyền Trung Quốc.

Theo cuốn Bản thảo cương mục, gàu còn sót lại trên lược có thể trộn với cháo gạo hoặc rượu để chữa đau đầu.

Tuy nhiên, theo China Times, với sự phát triển và tiến bộ của khoa học và y tế, vùng với sự ra đời của các loại thuốc điều trị hiện đại, móng tay và các loại dược liệu có nguồn gốc từ cơ thể của con người dần bị thay thế. Chỉ một số ít hiệu thuốc Đông y và doanh nghiệp tư nhân vẫn duy trì thói quen thu mua móng tay.

Các bác sĩ Y học cổ truyền cũng lưu ý mặc dù móng tay người - "jin tui" là vị thuốc Đông y nhưng chúng cần được điều chế nghiêm ngặt. Việc bảo quản không đúng cách không chỉ làm mất dược tính mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn. Sử dụng vị thuốc này cũng cần phải có sự tư vấn từ người có chuyên môn. Do đó, người dân tuyệt đối không được tự ý điều chế và sử dụng để đảm bảo an toàn.