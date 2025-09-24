Đột quỵ 2 lần trong 1 tháng

Theo trang tin QQ News, bệnh nhân là ông Ôn Văn, trước đó ông có sức khỏe ổn định. Một tháng trước, khi đi công tác, ông bất ngờ bị đột quỵ nhẹ, gây yếu liệt chân phải. Tuy nhiên, bệnh nhân được cấp cứu kịp thời. Sau 2 tuần điều trị và phục hồi chức năng, sức khỏe ông đã cải thiện và được xuất viện.

Tuy nhiên, hai ngày trước, ông Ôn lại xuất hiện tình trạng yếu chi phải. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe nên ông Ôn đã đến Bệnh viện Y học Cổ truyền Nhạc Dương, Hồ Nam (Trung Quốc) để thăm khám.

Bác sĩ Chu Nghị, làm việc tại khoa Thần kinh của bệnh viện cho biết, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy trong não ông có ổ nhồi máu mới gây đột quỵ nhồi máu não. Ảnh chụp mạch máu não phát hiện động mạch não trái bị hẹp nghiêm trọng, nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn tới liệt nửa người hoặc thậm chí gây tử vong do đột quỵ.

Kết quả chụp mạch máu não của bệnh nhân Ôn. (Ảnh: QQ News)

Hé lộ nguyên nhân gây bệnh

Chia sẻ thêm về ca bệnh của ông Ôn, bác sĩ Chu Nghị cho biết bệnh nhân có triệu chứng đột quỵ rõ rệt nhưng các bác sĩ vẫn cần xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh để lên phác đồ điều trị. Đáng chú ý, ông Ôn không bị huyết áp cao, không mắc bệnh mỡ máu, chỉ số đường huyết cũng ở mức bình thường.

Khi khai thác kỹ tiền sử bệnh, cuối cùng bác sĩ cũng phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh thực sự. Theo bác sĩ Chu Nghị, ông Ôn từng được chẩn đoán mắc giang mai - bệnh lây qua đường tình dục - và đang điều trị. Ông Ôn cũng cho biết trước khi bị đột quỵ, ông thường xuyên bị đau đầu tái phát.

Bác sĩ Tiêu Khả Cẩm, trưởng khoa Thần kinh của bệnh viện đã ngay lập tức chỉ định chọc dò tủy sống và phân tích dịch não tủy. Kết quả khám cho thấy ông Ôn mắc bệnh giang mai thần kinh mạch máu não . Bệnh khởi phát do xoắn khuẩn Treponema pallidum xâm nhập hệ thần kinh trung ương, gây viêm thành động mạch não, tạo thành cục huyết khối gây tắc hẹp mạch máu não, từ đó tăng nguy cơ đột quỵ và nhiều hệ lụy nghiêm trọng khác. Bệnh giang mai thần kinh mạch máu não có thể phát triển trong vài tháng đầu đến vài năm sau khi nhiễm giang mai.

Xoắn khuẩn Treponema pallidum gây bệnh giang mai có thể xâm nhập hệ thần kinh trung ương, gây viêm thành động mạch não, tắc hẹp mạch máu não và gây đột quỵ. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Tiêu Khả Cẩm lưu ý: "Có nhiều nguyên nhân gây đột quỵ. Ngoài huyết áp cao, mỡ máu, tăng đường huyết, bệnh giang mai không được điều trị kịp thời có thể tiến triển thành giang mai thần kinh mạch máu não và gây đột quỵ. Nếu không xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh và điều trị dứt điểm, bệnh có nguy cơ tái phát cao và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người bệnh".

Sau khi xác định nguyên nhân gây bệnh, các bác sĩ đã hội chẩn và lên phác đồ điều trị cho ông Ôn. Bệnh nhân được dùng penicillin tiêm tĩnh mạch liều cao nhằm tiêu diệt vi khuẩn và kiểm soát tình trạng viêm mạch. Đồng thời, bệnh nhân cũng phải sử dụng thuốc phòng ngừa đột quỵ tái phát.

Bệnh nhân đáp ứng thuốc điều trị giang mai nên tình trạng viêm và hẹp mạch máu não đã cải thiện đáng kể. Bệnh nhân không cần phải phẫu thuật đặt stent mạch máu não để tái thông dòng máu. Hiện, ông Ôn đang tiếp tục điều trị và theo dõi tại bệnh viện.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân. (Ảnh minh họa)

Thông qua trường hợp của bệnh nhân Ôn, chuyên gia lưu ý giang mai thần kinh là biến chứng nặng của bệnh giang mai, có thể gây ra nhiều hệ quả nặng nề. Do đó, người dân cần chủ động phòng ngừa bằng cách thực hiện quan hệ tình dục an toàn để hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh giang mai và gặp các biến chứng của bệnh.