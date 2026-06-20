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Vì sao sỏi thận có viên tròn nhẵn, viên lại sắc nhọn như san hô?

Việt Linh/VTC News
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Nhiều người từng điều trị sỏi thận thắc mắc vì sao có viên sỏi nhỏ, tròn và nhẵn, trong khi có viên lại xù xì, sắc nhọn, thậm chí mọc phân nhánh như san hô.

Theo BS Mai Văn Lực (Khoa Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E), sự khác biệt này liên quan đến vị trí hình thành và thời gian tồn tại của sỏi trong thận.

Sỏi thận được tạo thành từ các chất khoáng kết tinh trong nước tiểu. Khi các tinh thể này tích tụ dần theo thời gian, chúng sẽ phát triển thành sỏi với kích thước và hình dạng khác nhau.

Sỏi thận có viên tròn nhẵn, viên lại sắc nhọn.

Những viên sỏi nằm ở vị trí có dòng nước tiểu lưu thông tốt thường bị dòng chảy bào mòn liên tục nên có bề mặt nhẵn, hình tròn hoặc bầu dục.

Ngược lại, nếu sỏi mắc kẹt trong các ngóc ngách của hệ thống đài thận, chúng có thể phát triển tự do theo khoảng trống xung quanh, tạo thành các gai nhọn hoặc các nhánh giống san hô.

Ngoài vị trí hình thành, tuổi thọ của viên sỏi cũng ảnh hưởng đến cấu trúc và màu sắc. Theo BS Lực, sỏi thận lớn lên từng lớp giống như vòng tuổi của thân cây.

Những viên sỏi tồn tại nhiều năm trong cơ thể có thể trải qua nhiều thay đổi về chế độ ăn, lượng nước uống hay các đợt viêm nhiễm, khiến chúng hình thành nhiều lớp với màu sắc khác nhau.

Trong khi đó, các viên sỏi mới xuất hiện thường nhỏ hơn và có màu sắc tương đối đồng nhất.

BS Lực cho biết trước đây, phẫu thuật mở là phương pháp phổ biến để điều trị các trường hợp sỏi thận lớn. Tuy nhiên, người bệnh phải chịu nhiều đau đớn và nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng thận.

Hiện nay, với sự phát triển của các kỹ thuật ít xâm lấn như tán sỏi nội soi hay lấy sỏi qua da, nhiều trường hợp có thể được điều trị hiệu quả mà vẫn bảo tồn tối đa cấu trúc của thận.

" Đừng chờ đến khi sỏi phát triển quá lớn hoặc chiếm gần hết thận mới đi khám ", BS Lực khuyến cáo. Theo bác sĩ, uống đủ nước mỗi ngày, duy trì chế độ ăn hợp lý và kiểm tra sức khỏe định kỳ là những cách đơn giản giúp phát hiện sớm và phòng ngừa sỏi thận.

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